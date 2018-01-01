не накинете пару вариантов двушек на ЛУ17/19 ПА50куе?
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Додано: Чет 30 тра, 2019 20:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
не накинете пару вариантов двушек на ЛУ17/19 ПА50куе?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 30 тра, 2019 20:33
звиздёжь чистой воды,в январе 15-го один форумчанин брал в сиреневом доме,у него были гривны,плюс ему надо было уплатить 100% в течении 5 дней,курс скакнул на 25 с 21,он был очень рад этому,мол вышло по 600 за квадрат,он явно не указал,что гривна у него была явно вся не по 25,я чётко запомнил,что выходил примерно квадрат по 15 тысч гривен.
Мелкие студии толком в продажу даже не попали,ушли на подставных лиц,плюс в КГС они всегда дороже,минимум по 16 000 грн,так как получилось 12 к.у.е?
Когда доллар стал по 35 и выше продажи остановили,потом влупили цены примерно из расчёта 800 и выше у.е. за метр,когда доллар стал откатываться к лету,то начал КГС давать скидки,но цену не снижал.Даже у Флая и осталось в памяти,дисконт в 25%,именно тогда и образовалась эта мулька.
Так что 12 к.у.е. это сказки венского леса.
Выходило по 700 за метр минимум,итого 26 метров самая минимальная однуха 18 кило денег и выше.
Не забываем,что тогда вторичка торговалась по 1.2-1.5 к.у.е за метр!
Цоколь в Буче был по 6000 грн,полноценные однухи по 8 и это были акции,Флаймен именно тогда и попал на распродажу.
Все хода записаны,самый минимум цен был у Интегралбуда на проспекте Комарова,там строилось 2 дома вообще без документов,на месте какой-то церкви\секты,мол реконструкция с непонятными перспективами,так вот летом 15-го была самая щедрая акция которую я видел когда-то в столице,это любая квартира с ремонтом по 599 у.е. за метр,без ремонта было 550.
Дома достроились,часто проезжаю мимо,люди живут,сейчас доделывают кучу новых свечек.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 30 тра, 2019 20:46
Был сегодня на мосту. Главная достопримечательность Киева - толпы людей. Мост очень здорово все связывает. Перила
урны стеклянное ограждение, свет - все отлично. Но все покрытие, начиная с "окон", имхо, надо менять. Сделано впопыхах и очень кустарно. Узлы примыкания стекол к дорожкам - халтура.
Додано: Чет 30 тра, 2019 21:34
К середине статьи становится понятно, что простая манипуляция цифрами постепенно перерастает в полный бред.
В вашем ремонте сколько стоил балкон и какая сумма пошла мастерам за работу? 251 это очень, очень немало за ремонт хруща.
Додано: Чет 30 тра, 2019 21:43
Если бы на этом месте собирались сделать Экопарк, такая точка зрения имела бы право на жизнь, хотя в правовом государстве нарушать закон нельзя даже с благими намерениями.
Кличко прямым текстом заявляет, что хочет отдать ее другому, хорошему застройщику, который, в отличии от плохой Аркады, построит там хороший комплекс. Учитывая, кто у него в замах, это чистой воды рейдерство.
Мы живем по закону, или по праву силу? Какая позиция вам ближе?
Додано: Чет 30 тра, 2019 22:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Немного к теме связанной с недвижимостью.
Сегодня ждал доставку с Эпика, было время, прикинул: в среднем спец, который делает ремонты, работает сам на себя, зарабатывает 800-1000$ в месяц. Это маряры, плиточники, потолочники, сантехники, электрики...
Подмастерье получает 500грн в день, это очень мало, но он учится. 20 рабочих дней=10 тыс грн/мес.
Главное не бухать и не лажать откровенно.
Специалист с высокой квалификацией, специальными знаниями и оборудованием (например мебельщик) в среднем около 40-50 тыс грн/мес.
Конечно цены будут расти- по 600$/метр уже просто невозможно что то построить приличное.
Додано: Чет 30 тра, 2019 22:20
Вартість балкону - 800 доларів. Маю записи витрат у подробицях: від таксі, яким привіз нові радіаторні батареї, до скляної тумбочки під телевізор, як символ завершення підготовки квартири до надання в оренду. Усе ретельно занотовував. За окремими статтями витрат (робота майстрів, вартість матеріалів, техніки, меблів тощо) зведень не робив. Ремонт капітальний із сподіванням на десятиліття експлуатації або поки хрущ не знесуть у рамках майбутньої іновації старого житла. Зірвано усе старе і покрито новенькою "оболонкою". Локація просто золота (навряд хтось з колег має подібну щодо наближення до метрополітену), плюс квартира є для мене пам"ятю дитинства, тому вклався у ремонт "з любов"ю". Винайняли в оренду через 18 годин по викладеню інфи на ОЛХ. Наразі здаю за 11 000 грн.
Додано: Чет 30 тра, 2019 22:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Самый дешевый ремонт с нуля в квартире от строителей мне обошелся под ключ в 7500$, за 11000$ уже кое-что приличное.
Нужно просто экономить. Помните - ремонт не для вас, не нужно покупать хорошую технику - все равно ей будет пользоваться какой-то понаех. Не нужно покупать чересчур удобную кровать/диван - все равно валяться на ней будет какой-то понаех, его спину не жалко.
Додано: Чет 30 тра, 2019 22:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Всякая точка зрения имеет право на жизнь. В данном случае тот комплекс, что собирается делать там Аркада, это однозначное зло.
А что могут/хотят/собираются сделать в альтернативе - это другой вопрос
Додано: Чет 30 тра, 2019 22:29
Я не спорю, что сделано хорошо. Но у нас вопрос стоял продать шлачёк у м печерская и нырнуть в новострой. В нашем с вами случае, а именно продаже шлака в сомнительных локациях, а так же ушатанных домах с сомнительным контингентом, с последующим откупом новостроя не самая плохая идея, но продавать на м печерская и нырять в спальники идея так себе.
Хочет человек демпинговать - это его право, и, тем более, деньги. Кому то очень повезло жить у м Печерская. Я по такой цене сдаю однуху в Украинке.
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