Додано: Чет 30 тра, 2019 20:33

Прохожий написав: somilitark написав: дам например наводку на обуховскую 135-137,есть студия 31 метр,за 25.3, дам например наводку на обуховскую 135-137,есть студия 31 метр,за 25.3,

в 2015м можно было взять за 12куе, Карл! в 2015м можно было взять за 12куе, Карл!

звиздёжь чистой воды,в январе 15-го один форумчанин брал в сиреневом доме,у него были гривны,плюс ему надо было уплатить 100% в течении 5 дней,курс скакнул на 25 с 21,он был очень рад этому,мол вышло по 600 за квадрат,он явно не указал,что гривна у него была явно вся не по 25,я чётко запомнил,что выходил примерно квадрат по 15 тысч гривен.Мелкие студии толком в продажу даже не попали,ушли на подставных лиц,плюс в КГС они всегда дороже,минимум по 16 000 грн,так как получилось 12 к.у.е?Когда доллар стал по 35 и выше продажи остановили,потом влупили цены примерно из расчёта 800 и выше у.е. за метр,когда доллар стал откатываться к лету,то начал КГС давать скидки,но цену не снижал.Даже у Флая и осталось в памяти,дисконт в 25%,именно тогда и образовалась эта мулька.Так что 12 к.у.е. это сказки венского леса.Выходило по 700 за метр минимум,итого 26 метров самая минимальная однуха 18 кило денег и выше.Не забываем,что тогда вторичка торговалась по 1.2-1.5 к.у.е за метр!Цоколь в Буче был по 6000 грн,полноценные однухи по 8 и это были акции,Флаймен именно тогда и попал на распродажу.Все хода записаны,самый минимум цен был у Интегралбуда на проспекте Комарова,там строилось 2 дома вообще без документов,на месте какой-то церкви\секты,мол реконструкция с непонятными перспективами,так вот летом 15-го была самая щедрая акция которую я видел когда-то в столице,это любая квартира с ремонтом по 599 у.е. за метр,без ремонта было 550.Дома достроились,часто проезжаю мимо,люди живут,сейчас доделывают кучу новых свечек.