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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1092109310941095>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 156
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
43
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
23
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 20:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  proftpd66 написав:я не мониторю цены, лень даже смотреть, двушка прямо на метро печерская сейчас стоит 50-70к без ремонта и с ремонтов, по крайней мере так хотят,

не накинете пару вариантов двушек на ЛУ17/19 ПА50куе?
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 20:33

  Прохожий написав:
  somilitark написав:дам например наводку на обуховскую 135-137,есть студия 31 метр,за 25.3,

в 2015м можно было взять за 12куе, Карл!

звиздёжь чистой воды,в январе 15-го один форумчанин брал в сиреневом доме,у него были гривны,плюс ему надо было уплатить 100% в течении 5 дней,курс скакнул на 25 с 21,он был очень рад этому,мол вышло по 600 за квадрат,он явно не указал,что гривна у него была явно вся не по 25,я чётко запомнил,что выходил примерно квадрат по 15 тысч гривен.
Мелкие студии толком в продажу даже не попали,ушли на подставных лиц,плюс в КГС они всегда дороже,минимум по 16 000 грн,так как получилось 12 к.у.е?
Когда доллар стал по 35 и выше продажи остановили,потом влупили цены примерно из расчёта 800 и выше у.е. за метр,когда доллар стал откатываться к лету,то начал КГС давать скидки,но цену не снижал.Даже у Флая и осталось в памяти,дисконт в 25%,именно тогда и образовалась эта мулька.
Так что 12 к.у.е. это сказки венского леса.
Выходило по 700 за метр минимум,итого 26 метров самая минимальная однуха 18 кило денег и выше.
Не забываем,что тогда вторичка торговалась по 1.2-1.5 к.у.е за метр!
Цоколь в Буче был по 6000 грн,полноценные однухи по 8 и это были акции,Флаймен именно тогда и попал на распродажу.
Все хода записаны,самый минимум цен был у Интегралбуда на проспекте Комарова,там строилось 2 дома вообще без документов,на месте какой-то церкви\секты,мол реконструкция с непонятными перспективами,так вот летом 15-го была самая щедрая акция которую я видел когда-то в столице,это любая квартира с ремонтом по 599 у.е. за метр,без ремонта было 550.
Дома достроились,часто проезжаю мимо,люди живут,сейчас доделывают кучу новых свечек.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 20:46

Был сегодня на мосту. Главная достопримечательность Киева - толпы людей. Мост очень здорово все связывает. Перила
урны стеклянное ограждение, свет - все отлично. Но все покрытие, начиная с "окон", имхо, надо менять. Сделано впопыхах и очень кустарно. Узлы примыкания стекол к дорожкам - халтура.
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 21:34

  ihorkyiv написав:У контексті поточних форумних дебатів: "Чому оренда квартири не може коштувати 6-7 тис. грн: погляд орендодавця"
domik.ua/novosti/chomu-orenda-kvartiri-ne-mozhe-koshtuvati-6-7-tis-grn-poglyad-orendodavcya-n258461.html
Від себе додам: у другій половині 2017 року зробив капитальний ремонт 1-кім. цегляного хруща біля метрополітену (заміна всього, окрім чавунної ванни 1962 року - реставрація акрилом (1800 грн), + якісне заскління балкону 5-го поверху). Остаточна сума за ремонт, меблі, техніку склала 251 000 грн, за середнім курсом обміну долара протягом ремонту 26.60 грн.
Будинок - у віддаленому прицентраллі. До літери "М" - ОДНА хвилина пішої ходи.

К середине статьи становится понятно, что простая манипуляция цифрами постепенно перерастает в полный бред.

В вашем ремонте сколько стоил балкон и какая сумма пошла мастерам за работу? 251 это очень, очень немало за ремонт хруща.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 21:43

  Faceless написав:
zzzzzz написав:Новости по Патриотике
http://kievvlast.com.ua/news/parlament- ... -na-ozerah

Интересно, что думают участники форума. Команда Кличка защищает интересы граждан,или занимается вымогательством ?

Я в данном случае на стороне Кличка, а Аркада просто прикрывается физиками-инвесторами.
ИМХО проект Патриотики на озерах должен быть либо ликвидирован вообще, либо кардинально пересмотрен

Если бы на этом месте собирались сделать Экопарк, такая точка зрения имела бы право на жизнь, хотя в правовом государстве нарушать закон нельзя даже с благими намерениями.
Кличко прямым текстом заявляет, что хочет отдать ее другому, хорошему застройщику, который, в отличии от плохой Аркады, построит там хороший комплекс. Учитывая, кто у него в замах, это чистой воды рейдерство.
Мы живем по закону, или по праву силу? Какая позиция вам ближе?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 22:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Немного к теме связанной с недвижимостью.

Сегодня ждал доставку с Эпика, было время, прикинул: в среднем спец, который делает ремонты, работает сам на себя, зарабатывает 800-1000$ в месяц. Это маряры, плиточники, потолочники, сантехники, электрики...
Подмастерье получает 500грн в день, это очень мало, но он учится. 20 рабочих дней=10 тыс грн/мес.

Главное не бухать и не лажать откровенно.

Специалист с высокой квалификацией, специальными знаниями и оборудованием (например мебельщик) в среднем около 40-50 тыс грн/мес.

Конечно цены будут расти- по 600$/метр уже просто невозможно что то построить приличное.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 22:20

  Vlad442 написав:
  ihorkyiv написав:У контексті поточних форумних дебатів: "Чому оренда квартири не може коштувати 6-7 тис. грн: погляд орендодавця"
domik.ua/novosti/chomu-orenda-kvartiri-ne-mozhe-koshtuvati-6-7-tis-grn-poglyad-orendodavcya-n258461.html
Від себе додам: у другій половині 2017 року зробив капитальний ремонт 1-кім. цегляного хруща біля метрополітену (заміна всього, окрім чавунної ванни 1962 року - реставрація акрилом (1800 грн), + якісне заскління балкону 5-го поверху). Остаточна сума за ремонт, меблі, техніку склала 251 000 грн, за середнім курсом обміну долара протягом ремонту 26.60 грн.
Будинок - у віддаленому прицентраллі. До літери "М" - ОДНА хвилина пішої ходи.

К середине статьи становится понятно, что простая манипуляция цифрами постепенно перерастает в полный бред.

В вашем ремонте сколько стоил балкон и какая сумма пошла мастерам за работу? 251 это очень, очень немало за ремонт хруща.

Вартість балкону - 800 доларів. Маю записи витрат у подробицях: від таксі, яким привіз нові радіаторні батареї, до скляної тумбочки під телевізор, як символ завершення підготовки квартири до надання в оренду. Усе ретельно занотовував. За окремими статтями витрат (робота майстрів, вартість матеріалів, техніки, меблів тощо) зведень не робив. Ремонт капітальний із сподіванням на десятиліття експлуатації або поки хрущ не знесуть у рамках майбутньої іновації старого житла. Зірвано усе старе і покрито новенькою "оболонкою". Локація просто золота (навряд хтось з колег має подібну щодо наближення до метрополітену), плюс квартира є для мене пам"ятю дитинства, тому вклався у ремонт "з любов"ю". Винайняли в оренду через 18 годин по викладеню інфи на ОЛХ. Наразі здаю за 11 000 грн.
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 22:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Самый дешевый ремонт с нуля в квартире от строителей мне обошелся под ключ в 7500$, за 11000$ уже кое-что приличное.

Нужно просто экономить. Помните - ремонт не для вас, не нужно покупать хорошую технику - все равно ей будет пользоваться какой-то понаех. Не нужно покупать чересчур удобную кровать/диван - все равно валяться на ней будет какой-то понаех, его спину не жалко.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 22:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  Faceless написав:
zzzzzz написав:Новости по Патриотике
http://kievvlast.com.ua/news/parlament- ... -na-ozerah

Интересно, что думают участники форума. Команда Кличка защищает интересы граждан,или занимается вымогательством ?

Я в данном случае на стороне Кличка, а Аркада просто прикрывается физиками-инвесторами.
ИМХО проект Патриотики на озерах должен быть либо ликвидирован вообще, либо кардинально пересмотрен

Если бы на этом месте собирались сделать Экопарк, такая точка зрения имела бы право на жизнь, хотя в правовом государстве нарушать закон нельзя даже с благими намерениями.
Кличко прямым текстом заявляет, что хочет отдать ее другому, хорошему застройщику, который, в отличии от плохой Аркады, построит там хороший комплекс. Учитывая, кто у него в замах, это чистой воды рейдерство.
Мы живем по закону, или по праву силу? Какая позиция вам ближе?

Всякая точка зрения имеет право на жизнь. В данном случае тот комплекс, что собирается делать там Аркада, это однозначное зло.
А что могут/хотят/собираются сделать в альтернативе - это другой вопрос
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 22:29

  investorkiev написав:[
Зображення


Зацените, Хьюм, на фото 1/3 от придомовой территории МК.
Тут присутствует/ баскетбольная площадка, фонтан, полисадник, детские площадки.

Есть ли альтернатива в Киеве?

Я не спорю, что сделано хорошо. Но у нас вопрос стоял продать шлачёк у м печерская и нырнуть в новострой. В нашем с вами случае, а именно продаже шлака в сомнительных локациях, а так же ушатанных домах с сомнительным контингентом, с последующим откупом новостроя не самая плохая идея, но продавать на м печерская и нырять в спальники идея так себе.

Хочет человек демпинговать - это его право, и, тем более, деньги. Кому то очень повезло жить у м Печерская. Я по такой цене сдаю однуху в Украинке.
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