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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1094109510961097>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 156
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
43
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
23
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:03

  Serg-ik написав:На заметку покупателям
Житель Киева просит запретить полеты самолетов в аэропорту ″Жуляны″ в ночное время

https://www.44.ua/news/2410391/zitel-kieva-prosit-zapretit-polety-samoletov-v-aeroportu-zulany-v-nocnoe-vrema

Это с той же серии, купил Круши, а теперь уберите мне золоотвал. ;)
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:08

_Mykola_
Уже убирают. Правда вывозят так, что по всему району зола сыпется
Боюсь, что демократия может достигнуть такого уровня, что попросят засыпать Днепр, ибо невозможно через мосты проехать да и мест для строительства не хватает
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:09

  Daisy написав:Прошу совета у бывалых. В связи с тем, что у меня и мужа очень «взрослые» родители, проживающие на Печерске, возникла необходимость в постоянном присутствии рядом и покупке вторички в этом районе. На новостной не смотрим(увы). Выбор невелик. Дом на Старонаводницкой 1991года Рождения или Щорса(там, где много домов). Разница в стоимости 30куе. На чем лучше остановиться?

Однозначно Старонаводницкая. Очень тихий центр, выезд и на старонав и на леси укр. Щорса сильно застроили, увы.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:14

  airmax78 написав:
  lensky написав:вот такая темя сдается, в львовском квартале за 17k :shock: это как так то?
https://drive.google.com/drive/folders/ ... jN57WevkAh

Это к вопросу: "дизайнер для ремонта нах не нужен - все "самисусами".
А тут люди явно потратились на дизайнера - результат налицо.

Может на дизайнера и потратились, хорошая стеклянная перегородка, всё остальное дешёвый дешевей. Мебель самый дешёвый фуфел. Но, например, в покровском посаде квартиры около 30ти кгрн.

ПС
Это студия, я не рассмотрел сначала. Да, дорого. Но хз, может кому то понравится
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:22

  hume написав:
  airmax78 написав:
  lensky написав:вот такая темя сдается, в львовском квартале за 17k :shock: это как так то?
https://drive.google.com/drive/folders/ ... jN57WevkAh

Это к вопросу: "дизайнер для ремонта нах не нужен - все "самисусами".
А тут люди явно потратились на дизайнера - результат налицо.

Может на дизайнера и потратились, хорошая стеклянная перегородка, всё остальное дешёвый дешевей. Мебель самый дешёвый фуфел. Но, например, в покровском посаде квартиры около 30ти кгрн.

ПС
Это студия, я не рассмотрел сначала. Да, дорого. Но хз, может кому то понравится

пан Хам - правий. Попит на студії - є. Хоча й невеликий. :roll:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:23

  hume написав:
  airmax78 написав:
  lensky написав:вот такая темя сдается, в львовском квартале за 17k :shock: это как так то?
https://drive.google.com/drive/folders/ ... jN57WevkAh

Это к вопросу: "дизайнер для ремонта нах не нужен - все "самисусами".
А тут люди явно потратились на дизайнера - результат налицо.

Может на дизайнера и потратились, хорошая стеклянная перегородка, всё остальное дешёвый дешевей. Мебель самый дешёвый фуфел. Но, например, в покровском посаде квартиры около 30ти кгрн.

Не согласен. Можно (и нужно было, как учит Трибека) сделать колхоз. Они сделали со вкусом. И даже кондер вывесили на открытую часть балкона, а не стали как жлобы последние его стеклить и присоединять. По-больше бы таких арендодателей.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:24

  hume написав:
  Daisy написав:Прошу совета у бывалых. В связи с тем, что у меня и мужа очень «взрослые» родители, проживающие на Печерске, возникла необходимость в постоянном присутствии рядом и покупке вторички в этом районе. На новостной не смотрим(увы). Выбор невелик. Дом на Старонаводницкой 1991года Рождения или Щорса(там, где много домов). Разница в стоимости 30куе. На чем лучше остановиться?

Однозначно Старонаводницкая. Очень тихий центр, выезд и на старонав и на леси укр. Щорса сильно застроили, увы.


Спасибо за мнение. Сомнения, что дом на Старонаводницкой - это Совмин начала 90-х. Вид у них не айс, и лифты так себе. А Щорса все-таки поновее. Но на Щорса место действительно так себе.
Daisy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:29

  Daisy написав:[
Спасибо за мнение. Сомнения, что дом на Старонаводницкой - это Совмин начала 90-х. Вид у них не айс, и лифты так себе. А Щорса все-таки поновее. Но на Щорса место действительно так себе.

Жил несколько лет в том совмине. Писал, что звукоизоляция шикарная, в доме по три лифта на сто квартир. Всегда есть где припарковаться, за некоторыми квартирами даже закреплены места на охран парковке. Нет ощущения центра, а до м печерская 5 мин.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:29

  somilitark написав:
  Прохожий написав:
  somilitark написав:дам например наводку на обуховскую 135-137,есть студия 31 метр,за 25.3,

в 2015м можно было взять за 12куе, Карл!

звиздёжь чистой воды,

много текста
если интересно покопайтесь в архиве Я отписывал в свое время
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:37

Прохожий Вы к какому доллару привязываетесь по сдаче, что метр студии выходил 400уе: - 35, 40 или 44? Не все подсуетились. Некоторые ждали и по 50. Когда выгребают сахар по 15(!!!) с АТБ и нет бенза на АЗС и по 26, не до инвестиций в котлованы.
барабашов
 
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