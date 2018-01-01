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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:03
Это с той же серии, купил Круши, а теперь уберите мне золоотвал.
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_Mykola_
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:08
_Mykola_
Уже убирают. Правда вывозят так, что по всему району зола сыпется
Боюсь, что демократия может достигнуть такого уровня, что попросят засыпать Днепр, ибо невозможно через мосты проехать да и мест для строительства не хватает
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:09
Daisy написав:
Прошу совета у бывалых. В связи с тем, что у меня и мужа очень «взрослые» родители, проживающие на Печерске, возникла необходимость в постоянном присутствии рядом и покупке вторички в этом районе. На новостной не смотрим(увы). Выбор невелик. Дом на Старонаводницкой 1991года Рождения или Щорса(там, где много домов). Разница в стоимости 30куе. На чем лучше остановиться?
Однозначно Старонаводницкая. Очень тихий центр, выезд и на старонав и на леси укр. Щорса сильно застроили, увы.
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hume
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:14
airmax78 написав:
Это к вопросу: "дизайнер для ремонта нах не нужен - все "самисусами".
А тут люди явно потратились на дизайнера - результат налицо.
Может на дизайнера и потратились, хорошая стеклянная перегородка, всё остальное дешёвый дешевей. Мебель самый дешёвый фуфел. Но, например, в покровском посаде квартиры около 30ти кгрн.
ПС
Это студия, я не рассмотрел сначала. Да, дорого. Но хз, может кому то понравится
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:22
hume написав: airmax78 написав:
Это к вопросу: "дизайнер для ремонта нах не нужен - все "самисусами".
А тут люди явно потратились на дизайнера - результат налицо.
Может на дизайнера и потратились, хорошая стеклянная перегородка, всё остальное дешёвый дешевей. Мебель самый дешёвый фуфел. Но, например, в покровском посаде квартиры около 30ти кгрн.
ПС
Это студия, я не рассмотрел сначала. Да, дорого. Но хз, может кому то понравится
пан Хам - правий. Попит на студії - є. Хоча й невеликий.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:23
hume написав: airmax78 написав:
Это к вопросу: "дизайнер для ремонта нах не нужен - все "самисусами".
А тут люди явно потратились на дизайнера - результат налицо.
Может на дизайнера и потратились, хорошая стеклянная перегородка, всё остальное дешёвый дешевей. Мебель самый дешёвый фуфел. Но, например, в покровском посаде квартиры около 30ти кгрн.
Не согласен. Можно (и нужно было, как учит Трибека) сделать колхоз. Они сделали со вкусом. И даже кондер вывесили на открытую часть балкона, а не стали как жлобы последние его стеклить и присоединять. По-больше бы таких арендодателей.
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airmax78
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:24
hume написав: Daisy написав:
Прошу совета у бывалых. В связи с тем, что у меня и мужа очень «взрослые» родители, проживающие на Печерске, возникла необходимость в постоянном присутствии рядом и покупке вторички в этом районе. На новостной не смотрим(увы). Выбор невелик. Дом на Старонаводницкой 1991года Рождения или Щорса(там, где много домов). Разница в стоимости 30куе. На чем лучше остановиться?
Однозначно Старонаводницкая. Очень тихий центр, выезд и на старонав и на леси укр. Щорса сильно застроили, увы.
Спасибо за мнение. Сомнения, что дом на Старонаводницкой - это Совмин начала 90-х. Вид у них не айс, и лифты так себе. А Щорса все-таки поновее. Но на Щорса место действительно так себе.
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Daisy
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:29
Daisy написав:
[
Спасибо за мнение. Сомнения, что дом на Старонаводницкой - это Совмин начала 90-х. Вид у них не айс, и лифты так себе. А Щорса все-таки поновее. Но на Щорса место действительно так себе.
Жил несколько лет в том совмине. Писал, что звукоизоляция шикарная, в доме по три лифта на сто квартир. Всегда есть где припарковаться, за некоторыми квартирами даже закреплены места на охран парковке. Нет ощущения центра, а до м печерская 5 мин.
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:29
somilitark написав: Прохожий написав: somilitark написав:
дам например наводку на обуховскую 135-137,есть студия 31 метр,за 25.3,
в 2015м можно было взять за 12куе, Карл!
звиздёжь чистой воды,
много текста
если интересно покопайтесь в архиве Я отписывал в свое время
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:37
Прохожий Вы к какому доллару привязываетесь по сдаче, что метр студии выходил 400уе: - 35, 40 или 44? Не все подсуетились. Некоторые ждали и по 50. Когда выгребают сахар по 15(!!!) с АТБ и нет бенза на АЗС и по 26, не до инвестиций в котлованы.
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барабашов
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