Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:08

_Mykola_

Уже убирают. Правда вывозят так, что по всему району зола сыпется

Боюсь, что демократия может достигнуть такого уровня, что попросят засыпать Днепр, ибо невозможно через мосты проехать да и мест для строительства не хватает

Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?

https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s