Электрическая часть тоже выглядит не очень.
Везде одинаковые автоматы с завышенным номиналом, причем С, там где надо и не надо, выключатели дешевой серии PL4, а не PL6.
На освещение тоже влеплены С, хотя нужны В,
нет общего выключателя щита - или он есть но не того номинала,
нет общего УЗО на всю электрику, зачем-то установлены два узо и без защиты их выключателями.
В щите заботливо подложили бумажку чтобы было чему гореть...
Выломан лишний элемент в щитке, колхозно написаны маркером над выключателями пометки, вместо того чтобы воспользоваться предусмотренными производителем кармашками... штатные шурупы заменены на то что было под рукой.