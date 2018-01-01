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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1094109510961097

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 156
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
43
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
23
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:41

  airmax78 написав:Не согласен. Можно (и нужно было, как учит Трибека) сделать колхоз. Они сделали со вкусом. И даже кондер вывесили на открытую часть балкона, а не стали как жлобы последние его стеклить и присоединять. По-больше бы таких арендодателей.

Электрическая часть тоже выглядит не очень.
Везде одинаковые автоматы с завышенным номиналом, причем С, там где надо и не надо, выключатели дешевой серии PL4, а не PL6.
На освещение тоже влеплены С, хотя нужны В,
нет общего выключателя щита - или он есть но не того номинала,
нет общего УЗО на всю электрику, зачем-то установлены два узо и без защиты их выключателями.
В щите заботливо подложили бумажку чтобы было чему гореть...
Выломан лишний элемент в щитке, колхозно написаны маркером над выключателями пометки, вместо того чтобы воспользоваться предусмотренными производителем кармашками... штатные шурупы заменены на то что было под рукой. ;) :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:56

8 / 10
Ви можете проводити екскурсії новобудовами столиці.
У вас гарна візуальна пам'ять, вас неможливо заплутати та ви добре орієнтуєтесь у Києві. Зізнавайтесь, ви ріелтор?
Слідкуйте за цікавими та ексклюзивними новинами про нерухомість в Telegram та обирайте об'єкти для інвестування.

https://minfin.com.ua/realty/articles/kak-vy-orientiruetes-v-novostroykah-kieva/
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 11:07

  Serg-ik написав:На заметку покупателям
Житель Киева просит запретить полеты самолетов в аэропорту ″Жуляны″ в ночное время

Житель столицы Александр Кошолап создал петицию на сайте КГГА с требованием запретить полеты самолетов в ночное время в аэропорту ″Киев им. Сикорского″ (Жуляны).
Соответствующее предложение было зарегистрировано 30 мая на сайте городской администрации.
″Аэропорт ″Жуляны″ обслуживает большое количество рейсов, что делает проживание в зоне транспортного коридора опасным и невыносимым. Сначала аэропорт был построен по окрестностям города, а теперь жилой сектор окружает его со всех сторон″, - пожаловался автор петиции.

https://www.44.ua/news/2410391/zitel-kieva-prosit-zapretit-polety-samoletov-v-aeroportu-zulany-v-nocnoe-vrema

Зачем Киеву вообще Жуляны, если есть Борисполь? Аэропорт в городе это пережиток. Правильно было бы его убрать и построить Киев-Сити.
Vlad442
 
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