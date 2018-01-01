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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 31 тра, 2019 18:53
барабашов написав: Vadim V написав: somilitark написав:
п.с. кстати,тут общался с людьми,говорят приматик даёт ипотеку,одни вляпались,на 15 лет гривна,сумма примерно 600 кило грн,ануитет,переплата примерно в 4 раза.
Я ишо в феврале писАл , что покупателям моего совкобетона примат дал ипотеку на покупку оного , проЦент их устроил, радовались.
А какой процент от суммы за бетон они взяли у Бени? Меньше половины? НЕ говорили сколько платёж в месяц, сильно дороже аренды такого же наследства в соседнем стояке?
Спросите у Бени в синагоге ..., как раз завтра суббота
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 18:54
Оранжевый-хит сезона написав:
в Оранж сити начали продавать вторую очередь
И шо по чем там?
ЗЫ: а первую очередь когда сдадут? А то уже просрочка...
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 19:02
asti написав:
5 штук сразу! За шлак на Венике??! Вы шутите? У нас что, 2005 год наступил - инвестиции в страну поперли, учётная ставка отрицательной стала? Зачем мне, спрашивается, Веник по цене Оболони?? И потом, как я могу быть уверен, что это не тупой развод - может риелторша родственница хозяев или хорошая знакомая и таким образом они цену пытаются накрутить/// Плюс ко всему, как я уже писал ранее, веник это не моя ЦА - мне ж под аренду - если цена ниже рыночной - тогда интересно, а если по рыночной - пусть там сами живут, ждут ещё 10 лет свое метро///
Не думайте о цене, думайте о доходности!
Есть 120 аренд? Берите не думая!
Нет? Торгуйдесь, предлагайте 120 аренд!
Подумайте, как после покупки откроете Черниговского мицного бутылочку, сядете на пропуканный диван совкошлачной студии, и удовлетворенно расслабитесь! Вы теперь - лендлорд, владелец заветных метров в Столице! Обьект желания и обожания 95% женщин этой страны!
Ваша пенсия обеспечена!
Да что там пенсия - будущее детей безоблачно и не вызывает вопросов!
Растет уверенность в себе, повышается либидо - внутренний альфа-самец гордо поднимает голову!
Эта покупка - больше чем инвестиция! Это кусочек счастья! Это новый лайф-стайл! Это переход на качественно новый уровень для обитателя Чернигова, и любого другого райцентра.
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 20:01
investorkiev написав:
Растет уверенность в себе, повышается либидо - внутренний альфа-самец гордо поднимает голову!
Натаха, что за крик души?
Устала от чмошных альфонсо-самцов стреляющих у тебя деньги на пиво?
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 20:02
investorkiev написав:
Подумайте, как после покупки откроете Черниговского мицного бутылочку
, сядете на пропуканный диван совкошлачной студии, и удовлетворенно расслабитесь! Вы теперь - лендлорд, владелец заветных метров в Столице! Обьект желания и обожания 95% женщин этой страны!
Ваша пенсия обеспечена!
Да что там пенсия - будущее детей безоблачно и не вызывает вопросов!Растет уверенность в себе, повышается либидо - внутренний альфа-самец гордо поднимает голову!
Не расскажете общественности, что Вы чувствовали, открывая бутылку чего покрепче, которую Вы проиграли trololo?
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 20:28
investorkiev написав: asti написав:
5 штук сразу! За шлак на Венике??! Вы шутите? У нас что, 2005 год наступил - инвестиции в страну поперли, учётная ставка отрицательной стала? Зачем мне, спрашивается, Веник по цене Оболони?? И потом, как я могу быть уверен, что это не тупой развод - может риелторша родственница хозяев или хорошая знакомая и таким образом они цену пытаются накрутить
Вы теперь - лендлорд, владелец заветных метров в Столице! Эта покупка - больше чем инвестиция! Это кусочек счастья! Это новый лайф-стайл! Это переход на качественно новый уровень для обитателя Чернигова, и любого другого райцентра.
Самое смешное, что я в свое время почти 3 (три!) года не мог избавиться от такого вот 70-ти метрового кусочка счастья в новостройке на правом берегу. Видите как получается - даже от счастья хочется избавиться если оно дешевеет!
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asti
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 20:58
investorkiev написав: asti написав:
5 штук сразу! За шлак на Венике??! Вы шутите? У нас что, 2005 год наступил - инвестиции в страну поперли, учётная ставка отрицательной стала? Зачем мне, спрашивается, Веник по цене Оболони?? И потом, как я могу быть уверен, что это не тупой развод - может риелторша родственница хозяев или хорошая знакомая и таким образом они цену пытаются накрутить/// Плюс ко всему, как я уже писал ранее, веник это не моя ЦА - мне ж под аренду - если цена ниже рыночной - тогда интересно, а если по рыночной - пусть там сами живут, ждут ещё 10 лет свое метро///
Не думайте о цене, думайте о доходности!
Есть 120 аренд? Берите не думая!
Нет? Торгуйдесь, предлагайте 120 аренд!
Подумайте, как после покупки откроете Черниговского мицного бутылочку, сядете на пропуканный диван совкошлачной студии, и удовлетворенно расслабитесь! Вы теперь - лендлорд, владелец заветных метров в Столице! Обьект желания и обожания 95% женщин этой страны!
Ваша пенсия обеспечена!
Да что там пенсия - будущее детей безоблачно и не вызывает вопросов!
Растет уверенность в себе, повышается либидо - внутренний альфа-самец гордо поднимает голову!
Эта покупка - больше чем инвестиция! Это кусочек счастья! Это новый лайф-стайл! Это переход на качественно новый уровень для обитателя Чернигова, и любого другого райцентра.
Вот это вы жжёте. Крепкого ничего не открывали сегодня?
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 20:58
investorkiev написав: asti написав:
5 штук сразу! За шлак на Венике??! Вы шутите? У нас что, 2005 год наступил - инвестиции в страну поперли, учётная ставка отрицательной стала? Зачем мне, спрашивается, Веник по цене Оболони?? И потом, как я могу быть уверен, что это не тупой развод - может риелторша родственница хозяев или хорошая знакомая и таким образом они цену пытаются накрутить/// Плюс ко всему, как я уже писал ранее, веник это не моя ЦА - мне ж под аренду - если цена ниже рыночной - тогда интересно, а если по рыночной - пусть там сами живут, ждут ещё 10 лет свое метро///
Не думайте о цене, думайте о доходности!
Есть 120 аренд? Берите не думая!
Нет? Торгуйдесь, предлагайте 120 аренд!
Подумайте, как после покупки откроете Черниговского мицного бутылочку, сядете на пропуканный диван совкошлачной студии, и удовлетворенно расслабитесь! Вы теперь - лендлорд, владелец заветных метров в Столице! Обьект желания и обожания 95% женщин этой страны!
Ваша пенсия обеспечена!
Да что там пенсия - будущее детей безоблачно и не вызывает вопросов!
Растет уверенность в себе, повышается либидо - внутренний альфа-самец гордо поднимает голову!
Эта покупка - больше чем инвестиция! Это кусочек счастья! Это новый лайф-стайл! Это переход на качественно новый уровень для обитателя Чернигова, и любого другого райцентра.
Класиво сказали...
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а потом пойдут жосткие будни принятия хаты от квартирантов
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 20:58
Igor3777 написав: investorkiev написав: Igor3777 написав:
Коллеги, помогите советом
Как по вашему, что лучше "Мисто квитив", или "Poetica".
И если можно, почему тот, или иной вариант
Что берете (однуху-двуху-треху-пентхауз)?
С какой целью? Жить, перепродать, сдавать?
Какой ориентир по бюджету?
Однуху, квадратов 45, жить для себя, бюджет в районе однух, цены их знаю
ИМХО Поетика гораздо лучше, если есть время ждать.
зы: кстати МЖК Оболонь совсем не "молодой застройщик" и проепов у них немеряно
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 21:00
Igor3777 написав:
[
Спасибо )
Вот по МК больше интересует 4 очередь уже, чем 3, но много ж нюансов, дэфолтэры эти, со всех сторон.
Как думаете, достроят ? Мжк оболонь, сравнительно новый застройщик, по количеству сданных объектов. Нету пирамиды, что старые дома строят за счёт продажи воздуха над котлованами новых домов?
Про 2008 год поэтики да знаю, мутно всё, сейчас вроде бы ж новый застройщик, но не кто не застрахован
Мжк оболонь один из самых старых застройщиков киева, застраивал всю оболон набережную от церкви до коттеджей.
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