asti написав:

Коллеги, научите как действовать - не могу купить ничего в Киеве. Ситуация: БПС-ка на Свободы с хорошей косметикой цена 28. Звоню риелтору - там вроде как задаток уже готовы давать за 29 без просмотра, я - ок, я даю 30, риелтор: хорошо, я предложу хозяевам и сообщу вам решение. Перезваниваю я - ну что, есть решение? Ответ: вы знаете, я предложила вашу цену хозяевам - они сказали, что готовы (изначально была предварительная договоренность с людьми за 29), но потом я позвонила тем покупателям (за 29) и сказала, что есть покупатель за 30, они сказали, что дадут 31, я - ок, пусть берут// Как действовать в таких ситуациях - продолжать повышать пока цена не станет неприличной или как??