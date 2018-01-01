Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Не знаю как вообще можно советовать МК. Это будущее гетто. Поэтика конечно тоже не фонтан, но МК... Риски о недострое я в расчет не беру - просто не владею информацией, как и по всем бумагам. А вот по проектам прошелся.
asti написав:Коллеги, научите как действовать - не могу купить ничего в Киеве. Ситуация: БПС-ка на Свободы с хорошей косметикой цена 28. Звоню риелтору - там вроде как задаток уже готовы давать за 29 без просмотра, я - ок, я даю 30, риелтор: хорошо, я предложу хозяевам и сообщу вам решение. Перезваниваю я - ну что, есть решение? Ответ: вы знаете, я предложила вашу цену хозяевам - они сказали, что готовы (изначально была предварительная договоренность с людьми за 29), но потом я позвонила тем покупателям (за 29) и сказала, что есть покупатель за 30, они сказали, что дадут 31, я - ок, пусть берут// Как действовать в таких ситуациях - продолжать повышать пока цена не станет неприличной или как??
Забыть про этот вариант. Если люди не порядочные и готовы нарушать свое слово, данное покупателям за 29, то и вас найдут как кинуть, сколько бы вы не предложили. Все ваши договоренности будут использоваться как аргумент для торга с другими. Потратите время и нервы. Зачем сейчас вообще задаток, если прямая продажа? Деньги на руках - завтра идем к нотариусу. Если вы покупаете что-то взамен, пропишем вам 3 месяца на выселение, но при таких условиях нужен дисконт в размере двухмесячной аренды.
asti написав:5 штук сразу! За шлак на Венике??! Вы шутите? У нас что, 2005 год наступил - инвестиции в страну поперли, учётная ставка отрицательной стала? Зачем мне, спрашивается, Веник по цене Оболони?? И потом, как я могу быть уверен, что это не тупой развод - может риелторша родственница хозяев или хорошая знакомая и таким образом они цену пытаются накрутить/// Плюс ко всему, как я уже писал ранее, веник это не моя ЦА - мне ж под аренду - если цена ниже рыночной - тогда интересно, а если по рыночной - пусть там сами живут, ждут ещё 10 лет свое метро///
asti написав:5 штук сразу! За шлак на Венике??! Вы шутите? У нас что, 2005 год наступил - инвестиции в страну поперли, учётная ставка отрицательной стала? Зачем мне, спрашивается, Веник по цене Оболони?? И потом, как я могу быть уверен, что это не тупой развод - может риелторша родственница хозяев или хорошая знакомая и таким образом они цену пытаются накрутить/// Плюс ко всему, как я уже писал ранее, веник это не моя ЦА - мне ж под аренду - если цена ниже рыночной - тогда интересно, а если по рыночной - пусть там сами живут, ждут ещё 10 лет свое метро///
Не думайте о цене, думайте о доходности!
Есть 120 аренд? Берите не думая!
Нет? Торгуйдесь, предлагайте 120 аренд!
Подумайте, как после покупки откроете Черниговского мицного бутылочку, сядете на пропуканный диван совкошлачной студии, и удовлетворенно расслабитесь! Вы теперь - лендлорд, владелец заветных метров в Столице! Обьект желания и обожания 95% женщин этой страны!
Ваша пенсия обеспечена!
Да что там пенсия - будущее детей безоблачно и не вызывает вопросов!
LordEmerald написав:Не знаю как вообще можно советовать МК. Это будущее гетто. Поэтика конечно тоже не фонтан, но МК... Риски о недострое я в расчет не беру - просто не владею информацией, как и по всем бумагам. А вот по проектам прошелся.
Ну вот Комфорт-таун гетто. Но престижное, людям нравится, цена и аренда там прет просто. Гетто престижа в окружении бомж-хрущей.
Аналогично и с МК. Это будет успешный, красивый, комфортный город со своей огороженной территорией, город будущего.
А кто-то покупал первую очередь (правда панельку) по 14500грн/м...