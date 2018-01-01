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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1101110211031104

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 158
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
27%
43
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
23
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 23:30

ЖК Аурум от Геоса. Тот который всегда был по больше, чем 40 кгрн. Геос такой Геос)))
Очень расстроило, что ГЕОС все-таки делает половину дома в мокром фасаде. Я думал, что они выполнят в эконом варианте только часть со стороны Саксаганского, но теперь видно, что половина боковых сторон тоже будет в штукатурке. 
В общем, будет у нас дом полубизнес-полуэконом. Видя это, возникают опасения как будет лобби и МОПы выглядеть. Надеюсь, хоть там не будут так бессовестно экономить.
hume
 
Повідомлень: 5574
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 00:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Давайте по сути:

В 1 квартале 2019 введено по Киеву жилья 175 тыс кв.м, против 265 тыс кв.м в 1 кв2018.

Итого уже видим падение на 1/3 год к году.

В конце 2019 уже не будет чего покупать. А кто уже купил - тот молодец!

#лендлордыВизионеры
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 00:28

  hume написав:ЖК Аурум от Геоса. Тот который всегда был по больше, чем 40 кгрн. Геос такой Геос)))
Очень расстроило, что ГЕОС все-таки делает половину дома в мокром фасаде. Я думал, что они выполнят в эконом варианте только часть со стороны Саксаганского, но теперь видно, что половина боковых сторон тоже будет в штукатурке. 
В общем, будет у нас дом полубизнес-полуэконом. Видя это, возникают опасения как будет лобби и МОПы выглядеть. Надеюсь, хоть там не будут так бессовестно экономить.

Я писал об этом. Включили режим жесткой экономии. При этом зачем-то еще месяцев 8 назад остановили продажи. Аурум у них вполне за элитку мог сойти с ценником в 2+ куе. А теперь даже и не знаю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 09:59

  investorkiev написав:Давайте по сути:

В 1 квартале 2019 введено по Киеву жилья 175 тыс кв.м, против 265 тыс кв.м в 1 кв2018.

Итого уже видим падение на 1/3 год к году.

В конце 2019 уже не будет чего покупать. А кто уже купил - тот молодец!

#лендлордыВизионеры


Особенно радует что население Киева за 4 месяца увеличилось аж на 625 человек)))

Для значительной части населения появилась хорошая альтернатива переезду в Киев,это Польша.
Особенно для молодежи, это перспектива получения гражданства.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 10:04

  zzzzzz написав:
  investorkiev написав:Давайте по сути:

В 1 квартале 2019 введено по Киеву жилья 175 тыс кв.м, против 265 тыс кв.м в 1 кв2018.

Итого уже видим падение на 1/3 год к году.

В конце 2019 уже не будет чего покупать. А кто уже купил - тот молодец!

#лендлордыВизионеры


Особенно радует что население Киева за 4 месяца увеличилось аж на 625 человек)))

Для значительной части населения появилась хорошая альтернатива переезду в Киев,это Польша.
Особенно для молодежи, это перспектива получения гражданства.

Вы уже прямо как Захар - уцепились за какую-то абсолютно левую цифру и строите на ней свои теории. Абсурдность цифры уже несколько раз обсудили, но вы снова и снова ее повторяете.
airmax78
 
Повідомлень: 30320
З нами з: 25.10.12
Подякував: 806 раз.
Подякували: 3622 раз.
 
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  #<1 ... 1101110211031104
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