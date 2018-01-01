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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 01 чер, 2019 23:30
ЖК Аурум от Геоса. Тот который всегда был по больше, чем 40 кгрн. Геос такой Геос)))
Очень расстроило, что ГЕОС все-таки делает половину дома в мокром фасаде. Я думал, что они выполнят в эконом варианте только часть со стороны Саксаганского, но теперь видно, что половина боковых сторон тоже будет в штукатурке.
В общем, будет у нас дом полубизнес-полуэконом. Видя это, возникают опасения как будет лобби и МОПы выглядеть. Надеюсь, хоть там не будут так бессовестно экономить.
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hume
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Додано: Нед 02 чер, 2019 00:05
Давайте по сути:
В 1 квартале 2019 введено по Киеву жилья 175 тыс кв.м, против 265 тыс кв.м в 1 кв2018.
Итого уже видим падение на 1/3 год к году.
В конце 2019 уже не будет чего покупать. А кто уже купил - тот молодец!
#лендлордыВизионеры
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investorkiev
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Додано: Нед 02 чер, 2019 00:28
hume написав:
ЖК Аурум от Геоса. Тот который всегда был по больше, чем 40 кгрн. Геос такой Геос)))
Очень расстроило, что ГЕОС все-таки делает половину дома в мокром фасаде. Я думал, что они выполнят в эконом варианте только часть со стороны Саксаганского, но теперь видно, что половина боковых сторон тоже будет в штукатурке.
В общем, будет у нас дом полубизнес-полуэконом. Видя это, возникают опасения как будет лобби и МОПы выглядеть. Надеюсь, хоть там не будут так бессовестно экономить.
Я писал об этом. Включили режим жесткой экономии. При этом зачем-то еще месяцев 8 назад остановили продажи. Аурум у них вполне за элитку мог сойти с ценником в 2+ куе. А теперь даже и не знаю.
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airmax78
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Додано: Нед 02 чер, 2019 09:59
investorkiev написав:
Давайте по сути:
В 1 квартале 2019 введено по Киеву жилья 175 тыс кв.м, против 265 тыс кв.м в 1 кв2018.
Итого уже видим падение на 1/3 год к году.
В конце 2019 уже не будет чего покупать. А кто уже купил - тот молодец!
#лендлордыВизионеры
Особенно радует что население Киева за 4 месяца увеличилось аж на 625 человек)))
Для значительной части населения появилась хорошая альтернатива переезду в Киев,это Польша.
Особенно для молодежи, это перспектива получения гражданства.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Нед 02 чер, 2019 10:04
zzzzzz написав: investorkiev написав:
Давайте по сути:
В 1 квартале 2019 введено по Киеву жилья 175 тыс кв.м, против 265 тыс кв.м в 1 кв2018.
Итого уже видим падение на 1/3 год к году.
В конце 2019 уже не будет чего покупать. А кто уже купил - тот молодец!
#лендлордыВизионеры
Особенно радует что население Киева за 4 месяца увеличилось аж на 625 человек)))
Для значительной части населения появилась хорошая альтернатива переезду в Киев,это Польша.
Особенно для молодежи, это перспектива получения гражданства.
Вы уже прямо как Захар - уцепились за какую-то абсолютно левую цифру и строите на ней свои теории. Абсурдность цифры уже несколько раз обсудили, но вы снова и снова ее повторяете.
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airmax78
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