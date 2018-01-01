Додано: Нед 02 чер, 2019 12:01

.... а давайте по темі гілки?



...хочу зрозуміти теперішню ситуацію по нерухомості...



- якщо, НАПРИКЛАД, є така задача:

- вхідні: маємо однуху в новобуді під оренду(в "середній" локації)

- і маємо кешем на таку ж однуху...



.... тепер питання - що зараз/чи до кінця року ВИГІДНО:

1) - купити ще одну однуху ГОТОВУ(з ремонтом/без? )

2) - купити її на етапі котловану?

3) - продати ту, що є?(і вийти повністю в кеш) ?



- виберіть, або напишіть СВІЙ ВАРІАНТ!

...я ще три роки тому написав це:

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