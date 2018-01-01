RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1103110411051106>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 158
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
27%
43
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
23
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 13:50

  Долярчик написав:.... а давайте по темі гілки?

...хочу зрозуміти теперішню ситуацію по нерухомості...

- якщо, НАПРИКЛАД, є така задача:
- вхідні: маємо однуху в новобуді під оренду(в "середній" локації)
- і маємо кешем на таку ж однуху...

.... тепер питання - що зараз/чи до кінця року ВИГІДНО:
1) - купити ще одну однуху ГОТОВУ(з ремонтом/без? )
2) - купити її на етапі котловану?
3) - продати ту, що є?(і вийти повністю в кеш) ?

- виберіть, або напишіть СВІЙ ВАРІАНТ!

Нах тебе этот гемор с арендой..
hume
 
Повідомлень: 5577
З нами з: 27.12.12
Подякував: 507 раз.
Подякували: 806 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 14:03

  Долярчик написав:.... а давайте по темі гілки?

...хочу зрозуміти теперішню ситуацію по нерухомості...

- якщо, НАПРИКЛАД, є така задача:
- вхідні: маємо однуху в новобуді під оренду(в "середній" локації)
- і маємо кешем на таку ж однуху...

.... тепер питання - що зараз/чи до кінця року ВИГІДНО:
1) - купити ще одну однуху ГОТОВУ(з ремонтом/без? )
2) - купити її на етапі котловану?
3) - продати ту, що є?(і вийти повністю в кеш) ?

- виберіть, або напишіть СВІЙ ВАРІАНТ!

Аренда это такой бизнес, что срок "до кінця року" это не о чём.
UA
 
Повідомлень: 4128
З нами з: 19.07.08
Подякував: 425 раз.
Подякували: 610 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 14:03

  hume написав:
  airmax78 написав:[
Я писал об этом. Включили режим жесткой экономии. При этом зачем-то еще месяцев 8 назад остановили продажи. Аурум у них вполне за элитку мог сойти с ценником в 2+ куе. А теперь даже и не знаю.

Кстати, они его позиционировали как полноценный бизнес, мне даже объясняли почему он в какой то момент был дороже альтер эго и кардинала.
Интересна дальнейшая судьба жк Ария, тк режим экономии с ценником овер 40 кгрн на котловане не совместим.
ПС
Кстати, мне кажется, что архитектура следит за строющимися домами в центре. В гвардейском появился навесной фасад, а во Владимирском от интергала появилось альм остекление, ну и соответств. навесной фасад.

В Гвардейском, вроде, изначально должен был быть вентфасад. А вот то, что Киван начал делать вентфасад, хотя продавал большую часть квартир с рендерами мокрого фасада - вот это сюрприз (приятный, для тех кто купил по меньше чем по1000 за метр).
airmax78
 
Повідомлень: 30329
З нами з: 25.10.12
Подякував: 806 раз.
Подякували: 3622 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 14:05

  hume написав:Итак, спецом ездил на кардинал смотреть на систему крепления фасада. С глухого торца первой секции, та, которая 23х этажная керамогранит крепится на спец. зажимы, которые даже видно от забора. А вот на ФК2 зажимы не увидел, хотя смотрел на низких этажах. Фходная группа на ФК2 понравилась, маленькая и уютная. Повторюсь, плотность просто адская. Рассматривал тётку в трусиках моющую своё панорамное окно на третьем этаже.

Кардинал я, возможно, не рассмотрел хорошо.
airmax78
 
Повідомлень: 30329
З нами з: 25.10.12
Подякував: 806 раз.
Подякували: 3622 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 14:06

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:
Особенно радует что население Киева за 4 месяца увеличилось аж на 625 человек)))

Для значительной части населения появилась хорошая альтернатива переезду в Киев,это Польша.
Особенно для молодежи, это перспектива получения гражданства.

Вы уже прямо как Захар - уцепились за какую-то абсолютно левую цифру и строите на ней свои теории. Абсурдность цифры уже несколько раз обсудили, но вы снова и снова ее повторяете.


Абсурд - это тонны флуда который ты тут постишь. Мои цифры имеют подтверждение. Ты же свой воспаленный бред постишь вообще без указания источников.

Та не бесись, я иногда, тоже глупости разные пощу. Ничего страшного, что твои выводы на куйне какой-то базируются. Переживем.
airmax78
 
Повідомлень: 30329
З нами з: 25.10.12
Подякував: 806 раз.
Подякували: 3622 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 14:07

  hume написав:Фходная группа на ФК2 понравилась, маленькая и уютная. Повторюсь, плотность просто адская. Рассматривал тётку в трусиках моющую своё панорамное окно на третьем этаже.

Для теток с правильным размером, ФК2 прекрасный шанс выскочить замуж.
ЖК "Витрина"
UA
 
Повідомлень: 4128
З нами з: 19.07.08
Подякував: 425 раз.
Подякували: 610 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 14:11

  UA написав:
  hume написав:Фходная группа на ФК2 понравилась, маленькая и уютная. Повторюсь, плотность просто адская. Рассматривал тётку в трусиках моющую своё панорамное окно на третьем этаже.

Для теток с правильным размером, ФК2 прекрасный шанс выскочить замуж.
ЖК "Витрина"

ФК2 - отличный комплекс будет. Если там все-таки найти квартиру с нормальным видом - то очень и очень.
airmax78
 
Повідомлень: 30329
З нами з: 25.10.12
Подякував: 806 раз.
Подякували: 3622 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 14:14

  UA написав:
  hume написав:Фходная группа на ФК2 понравилась, маленькая и уютная. Повторюсь, плотность просто адская. Рассматривал тётку в трусиках моющую своё панорамное окно на третьем этаже.

Для теток с правильным размером, ФК2 прекрасный шанс выскочить замуж.
ЖК "Витрина"



Она еще там? Есть смысл ехать в ФК2 смотреть??
investorkiev
 
Повідомлень: 315
З нами з: 06.03.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 14:19

  zzzzzz написав:
  investorkiev написав:Давайте по сути:

В 1 квартале 2019 введено по Киеву жилья 175 тыс кв.м, против 265 тыс кв.м в 1 кв2018.

Итого уже видим падение на 1/3 год к году.

В конце 2019 уже не будет чего покупать. А кто уже купил - тот молодец!

#лендлордыВизионеры


Особенно радует что население Киева за 4 месяца увеличилось аж на 625 человек)))

Для значительной части населения появилась хорошая альтернатива переезду в Киев,это Польша.
Особенно для молодежи, это перспектива получения гражданства.



Ззззз, ну какие 625 человек? Это одна электричка.

Таких электричек каждый день приезжает масса.

Попробуйте найти в своем окружении коренного Киевлянина.

Для понимания - по госстату (а введенные метры он считает точно - все проходят через ГАСК), в 1кв19 было построено аж 3058 квартир (это те самые 174.3тыс кв.м), средняя площадь квартиры 57кв.м.

По 1000 квартир в месяц. Разве это много для Киева?
investorkiev
 
Повідомлень: 315
З нами з: 06.03.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 14:24

  investorkiev написав:
  UA написав:
  hume написав:Фходная группа на ФК2 понравилась, маленькая и уютная. Повторюсь, плотность просто адская. Рассматривал тётку в трусиках моющую своё панорамное окно на третьем этаже.

Для теток с правильным размером, ФК2 прекрасный шанс выскочить замуж.
ЖК "Витрина"



Она еще там? Есть смысл ехать в ФК2 смотреть??


Судя по размерам окон там то это дело не быстрое, так что возможно ещё моет, подъезжай :wink:
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3330
З нами з: 25.12.14
Подякував: 358 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1103110411051106>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1451, 1452, 1453
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
14529 2389899
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 тра, 2019 22:30
Frant
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 180603
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 58217
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (6829)
02.06.2019 16:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.