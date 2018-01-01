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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 чер, 2019 13:50
Долярчик написав:
.... а давайте по темі гілки?
...хочу зрозуміти теперішню ситуацію по нерухомості...
- якщо, НАПРИКЛАД, є така задача:
- вхідні: маємо однуху в новобуді під оренду(в "середній" локації)
- і маємо кешем на таку ж однуху...
.... тепер питання - що зараз/чи до кінця року ВИГІДНО:
1) - купити ще одну однуху ГОТОВУ(з ремонтом/без? )
2) - купити її на етапі котловану?
3) - продати ту, що є?(і вийти повністю в кеш) ?
- виберіть, або напишіть СВІЙ ВАРІАНТ!
Нах тебе этот гемор с арендой..
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hume
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Додано: Нед 02 чер, 2019 14:03
Долярчик написав:
.... а давайте по темі гілки?
...хочу зрозуміти теперішню ситуацію по нерухомості...
- якщо, НАПРИКЛАД, є така задача:
- вхідні: маємо однуху в новобуді під оренду(в "середній" локації)
- і маємо кешем на таку ж однуху...
.... тепер питання - що зараз/чи до кінця року ВИГІДНО:
1) - купити ще одну однуху ГОТОВУ(з ремонтом/без? )
2) - купити її на етапі котловану?
3) - продати ту, що є?(і вийти повністю в кеш) ?
- виберіть, або напишіть СВІЙ ВАРІАНТ!
Аренда это такой бизнес, что срок "до кінця року" это не о чём.
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Додано: Нед 02 чер, 2019 14:03
hume написав: airmax78 написав:
[
Я писал об этом. Включили режим жесткой экономии. При этом зачем-то еще месяцев 8 назад остановили продажи. Аурум у них вполне за элитку мог сойти с ценником в 2+ куе. А теперь даже и не знаю.
Кстати, они его позиционировали как полноценный бизнес, мне даже объясняли почему он в какой то момент был дороже альтер эго и кардинала.
Интересна дальнейшая судьба жк Ария, тк режим экономии с ценником овер 40 кгрн на котловане не совместим.
ПС
Кстати, мне кажется, что архитектура следит за строющимися домами в центре. В гвардейском появился навесной фасад, а во Владимирском от интергала появилось альм остекление, ну и соответств. навесной фасад.
В Гвардейском, вроде, изначально должен был быть вентфасад. А вот то, что Киван начал делать вентфасад, хотя продавал большую часть квартир с рендерами мокрого фасада - вот это сюрприз (приятный, для тех кто купил по меньше чем по1000 за метр).
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Додано: Нед 02 чер, 2019 14:05
hume написав:
Итак, спецом ездил на кардинал смотреть на систему крепления фасада. С глухого торца первой секции, та, которая 23х этажная керамогранит крепится на спец. зажимы, которые даже видно от забора. А вот на ФК2 зажимы не увидел, хотя смотрел на низких этажах. Фходная группа на ФК2 понравилась, маленькая и уютная. Повторюсь, плотность просто адская. Рассматривал тётку в трусиках моющую своё панорамное окно на третьем этаже.
Кардинал я, возможно, не рассмотрел хорошо.
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Додано: Нед 02 чер, 2019 14:06
zzzzzz написав: airmax78 написав: zzzzzz написав:
Особенно радует что население Киева за 4 месяца увеличилось аж на 625 человек)))
Для значительной части населения появилась хорошая альтернатива переезду в Киев,это Польша.
Особенно для молодежи, это перспектива получения гражданства.
Вы уже прямо как Захар - уцепились за какую-то абсолютно левую цифру и строите на ней свои теории. Абсурдность цифры уже несколько раз обсудили, но вы снова и снова ее повторяете.
Абсурд - это тонны флуда который ты тут постишь. Мои цифры имеют подтверждение. Ты же свой воспаленный бред постишь вообще без указания источников.
Та не бесись, я иногда, тоже глупости разные пощу. Ничего страшного, что твои выводы на куйне какой-то базируются. Переживем.
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Додано: Нед 02 чер, 2019 14:07
hume написав:
Фходная группа на ФК2 понравилась, маленькая и уютная. Повторюсь, плотность просто адская. Рассматривал тётку в трусиках моющую своё панорамное окно на третьем этаже.
Для теток с правильным размером, ФК2 прекрасный шанс выскочить замуж.
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UA
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Додано: Нед 02 чер, 2019 14:11
UA написав: hume написав:
Фходная группа на ФК2 понравилась, маленькая и уютная. Повторюсь, плотность просто адская. Рассматривал тётку в трусиках моющую своё панорамное окно на третьем этаже.
Для теток с правильным размером, ФК2 прекрасный шанс выскочить замуж.
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ФК2 - отличный комплекс будет. Если там все-таки найти квартиру с нормальным видом - то очень и очень.
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Додано: Нед 02 чер, 2019 14:14
UA написав: hume написав:
Фходная группа на ФК2 понравилась, маленькая и уютная. Повторюсь, плотность просто адская. Рассматривал тётку в трусиках моющую своё панорамное окно на третьем этаже.
Для теток с правильным размером, ФК2 прекрасный шанс выскочить замуж.
ЖК "Витрина"
Она еще там? Есть смысл ехать в ФК2 смотреть??
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investorkiev
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Додано: Нед 02 чер, 2019 14:19
zzzzzz написав: investorkiev написав:
Давайте по сути:
В 1 квартале 2019 введено по Киеву жилья 175 тыс кв.м, против 265 тыс кв.м в 1 кв2018.
Итого уже видим падение на 1/3 год к году.
В конце 2019 уже не будет чего покупать. А кто уже купил - тот молодец!
#лендлордыВизионеры
Особенно радует что население Киева за 4 месяца увеличилось аж на 625 человек)))
Для значительной части населения появилась хорошая альтернатива переезду в Киев,это Польша.
Особенно для молодежи, это перспектива получения гражданства.
Ззззз, ну какие 625 человек? Это одна электричка.
Таких электричек каждый день приезжает масса.
Попробуйте найти в своем окружении коренного Киевлянина.
Для понимания - по госстату (а введенные метры он считает точно - все проходят через ГАСК), в 1кв19 было построено аж 3058 квартир (это те самые 174.3тыс кв.м), средняя площадь квартиры 57кв.м.
По 1000 квартир в месяц. Разве это много для Киева?
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investorkiev
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Додано: Нед 02 чер, 2019 14:24
investorkiev написав: UA написав: hume написав:
Фходная группа на ФК2 понравилась, маленькая и уютная. Повторюсь, плотность просто адская. Рассматривал тётку в трусиках моющую своё панорамное окно на третьем этаже.
Для теток с правильным размером, ФК2 прекрасный шанс выскочить замуж.
ЖК "Витрина"
Она еще там? Есть смысл ехать в ФК2 смотреть??
Судя по размерам окон там то это дело не быстрое, так что возможно ещё моет, подъезжай
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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