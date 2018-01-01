Додано: Нед 02 чер, 2019 19:10

...то що, ПО ТЕМІ тут ігноруються запитання?

- а я його спрощу:

.... зараз вигідно купляти(новобуд), продавати(новобуд), чи сидіти в кеші?

...я ще три роки тому написав це:

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4