Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
...хочу зрозуміти теперішню ситуацію по нерухомості...
- якщо, НАПРИКЛАД, є така задача: - вхідні: маємо однуху в новобуді під оренду(в "середній" локації) - і маємо кешем на таку ж однуху...
.... тепер питання - що зараз/чи до кінця року ВИГІДНО: 1) - купити ще одну однуху ГОТОВУ(з ремонтом/без? ) 2) - купити її на етапі котловану? 3) - продати ту, що є?(і вийти повністю в кеш) ?
- виберіть, або напишіть СВІЙ ВАРІАНТ!
Нах тебе этот гемор с арендой..
.... так от я над цим сильно задумався..... - можливо, вже наступного року, зможу взяти однуху/чи котлован під оренду, але з тою ДРІБНОЮ маржою, яка дає оренда - НЕ ВИПЛАЧУЄТЬСЯ той гемор/нерви/здоров'я потрачене на ті всі рухи! - простіше депо 50/50 дол/грн! - далеко НЕ втікає від % по оренді!
... тож вже від тепер - думу думаю......
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував київського забудовника ТОВ «Скайпарк Груп», який реалізує проект будівництва в Солом'янському районі Києва житлового комплексу Park Land.
Забудовника оштрафували на 3 млн грн за надання покупцям квартир недостовірної інформації, повідомляється на сайті АМКУ.
Зазначається, що забудовник в рекламі обіцяв збудувати автостоянку біля нового ЖК Park Land, проте ця територія не належить «Скайпарк Груп».
В Антимонопольному комітеті додали, що недобросовісна конкуренція криється в тому, що помилкові дані забудовника можуть стимулювати споживачів до придбання саме квартир в ЖК Park Land, і таким чином надавати «Скайпарк груп» переваги в конкуренції на ринку будівництва житлових і нежитлових об'єктів. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/kyiv/news/stolichniy ... 98577.html
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
investorkiev написав:И вообще, за последние лет 200 не было такого, чтобы в этой стране кеш в семье сохранялся хотя бы лет 50. А недвижимость - ну хоть какой то вариант.
В век интернета это уже не довод. Вложение в недвижимость в Украине это подогрев для строительной мафии, которая всячески раздувает эту идею. Олигархическим бабкам будете продавать свои "прелести"? Молодежь на местном бухле или молоке не узнает, что такое старость в Украине.