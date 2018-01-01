investorkiev написав:Бигор, ну во-первых приезжие на электричках - это ЦА для аренды.
Пусть даже дешевого сегмента, но тем не менее. Невозможно жить в Киеве и не подпитывать КРЖН.
Идем далее. В прошлом году в Киевские ВУЗы поступило 65000 человек. Пусть половина из них местная. Но остается 32500 приезжих студентов.
И так каждый год.
Может их и меньше стало с пика 2001-2008 годов. Но приток есть, постоянный. Добавим к этому естественный положительный прирост населения (по Киеву он есть).
Добавим понаехов. Вуаля. Вот и наши потребители строящихся 1000 квартир в месяц.
Ориентироваться на данные госстата по киевской демографии, это, примерно, то же самое, что ориентироваться на число арендаторов-физических лиц в Киеве, исходя из данных гос реестра. Вот: нотариально заверенные договора аренды - это и есть все киевские арендаторы