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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1104110511061107

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 158
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
27%
43
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
23
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 20:00

  investorkiev написав:Бигор, ну во-первых приезжие на электричках - это ЦА для аренды.

Пусть даже дешевого сегмента, но тем не менее. Невозможно жить в Киеве и не подпитывать КРЖН.

Идем далее. В прошлом году в Киевские ВУЗы поступило 65000 человек. Пусть половина из них местная. Но остается 32500 приезжих студентов.

И так каждый год.

Может их и меньше стало с пика 2001-2008 годов. Но приток есть, постоянный. Добавим к этому естественный положительный прирост населения (по Киеву он есть).

Добавим понаехов. Вуаля. Вот и наши потребители строящихся 1000 квартир в месяц.

Ориентироваться на данные госстата по киевской демографии, это, примерно, то же самое, что ориентироваться на число арендаторов-физических лиц в Киеве, исходя из данных гос реестра. Вот: нотариально заверенные договора аренды - это и есть все киевские арендаторы :lol:
airmax78
 
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  #<1 ... 1104110511061107
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