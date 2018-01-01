Додано: Нед 02 чер, 2019 21:04

Долярчик написав: hume написав: Долярчик написав: .... а давайте по темі гілки?



...хочу зрозуміти теперішню ситуацію по нерухомості...



- якщо, НАПРИКЛАД, є така задача:

- вхідні: маємо однуху в новобуді під оренду(в "середній" локації)

- і маємо кешем на таку ж однуху...



.... тепер питання - що зараз/чи до кінця року ВИГІДНО:

1) - купити ще одну однуху ГОТОВУ(з ремонтом/без? )

2) - купити її на етапі котловану?

3) - продати ту, що є?(і вийти повністю в кеш) ?



- виберіть, або напишіть СВІЙ ВАРІАНТ! .... а давайте по темі гілки?...хочу зрозуміти теперішню ситуацію по нерухомості...- якщо, НАПРИКЛАД, є така задача:- вхідні: маємо однуху в новобуді під оренду(в "середній" локації)- і маємо кешем на таку ж однуху....... тепер питання - що зараз/чи до кінця року ВИГІДНО:1) - купити ще одну однуху ГОТОВУ(з ремонтом/без? )2) - купити її на етапі котловану?3) - продати ту, що є?(і вийти повністю в кеш) ?- виберіть, або напишіть СВІЙ ВАРІАНТ!

Нах тебе этот гемор с арендой.. Нах тебе этот гемор с арендой..

.... так от я над цим сильно задумався.....

- можливо, вже наступного року, зможу взяти однуху/чи котлован під оренду, але з тою ДРІБНОЮ маржою, яка дає оренда - НЕ ВИПЛАЧУЄТЬСЯ той гемор/нерви/здоров'я потрачене на ті всі рухи!

- простіше депо 50/50 дол/грн! - далеко НЕ втікає від % по оренді!



... тож вже від тепер - думу думаю...... .... так от я над цим сильно задумався.....- можливо, вже наступного року, зможу взяти однуху/чи котлован під оренду, але з тою ДРІБНОЮ маржою, яка дає оренда - НЕ ВИПЛАЧУЄТЬСЯ той гемор/нерви/здоров'я потрачене на ті всі рухи!- простіше депо 50/50 дол/грн! - далеко НЕ втікає від % по оренді!... тож вже від тепер - думу думаю......

Арендаторы быстро убивают квартиры.Вы вложите деньги в надежде на пассивный доход, а потом часть этого дохода уйдет на замену мебели, техники, текущие ремонты. И окажется, что в результате это не такой уж и доход.К тому же морально тяжело смотреть как в ухоженной квартире заселяются тараканы, прованиваются дымом стены, прожигается сигаретами обивка дивана, вымазываются в кровь матрацы, вылазят пружины в мягкой мебели, потому что по ней скачут в полный рост с ногами, прибиваются ковровые покрытия к полу гвоздями, бьются стеклопакеты, разрисовываются и обклеиваются наклейками стены, вырванные розетки, горы мусора, использованые презервативы под кроватями и в диванах, выломаные петли в корпусной мебели, разбухшие двери, потому что на них сушат полотенца и вешают одежду, потолок и стены заливаются шампанским, зажареная плита, текущие краны, плесень в ванной, разбитый унитаз, куча насверленных отверстий и т.д...Не думайте, что все арендаторы чистоплотные и порядочные.Бывает, что с виду приличные люди, а оказываются ужасными засранцами с позицией "я плачУ, поэтому делаю что хочу."Оно Вам надо?