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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 02 чер, 2019 20:00
investorkiev написав:
Бигор, ну во-первых приезжие на электричках - это ЦА для аренды.
Пусть даже дешевого сегмента, но тем не менее. Невозможно жить в Киеве и не подпитывать КРЖН.
Идем далее. В прошлом году в Киевские ВУЗы поступило 65000 человек. Пусть половина из них местная. Но остается 32500 приезжих студентов.
И так каждый год.
Может их и меньше стало с пика 2001-2008 годов. Но приток есть, постоянный. Добавим к этому естественный положительный прирост населения (по Киеву он есть).
Добавим понаехов. Вуаля. Вот и наши потребители строящихся 1000 квартир в месяц.
Ориентироваться на данные госстата по киевской демографии, это, примерно, то же самое, что ориентироваться на число арендаторов-физических лиц в Киеве, исходя из данных гос реестра. Вот: нотариально заверенные договора аренды - это и есть все киевские арендаторы
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Додано: Нед 02 чер, 2019 20:55
investorkiev написав:
И вообще, за последние лет 200 не было такого, чтобы в этой стране кеш в семье сохранялся хотя бы лет 50.
А недвижимость - ну хоть какой то вариант.
золотые монеты, не, не кэш?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 02 чер, 2019 21:04
Долярчик написав: hume написав: Долярчик написав:
.... а давайте по темі гілки?
...хочу зрозуміти теперішню ситуацію по нерухомості...
- якщо, НАПРИКЛАД, є така задача:
- вхідні: маємо однуху в новобуді під оренду(в "середній" локації)
- і маємо кешем на таку ж однуху...
.... тепер питання - що зараз/чи до кінця року ВИГІДНО:
1) - купити ще одну однуху ГОТОВУ(з ремонтом/без? )
2) - купити її на етапі котловану?
3) - продати ту, що є?(і вийти повністю в кеш) ?
- виберіть, або напишіть СВІЙ ВАРІАНТ!
Нах тебе этот гемор с арендой..
.... так от я над цим сильно задумався.....
- можливо, вже наступного року, зможу взяти однуху/чи котлован під оренду, але з тою ДРІБНОЮ маржою, яка дає оренда - НЕ ВИПЛАЧУЄТЬСЯ той гемор/нерви/здоров'я потрачене на ті всі рухи!
- простіше депо 50/50 дол/грн! - далеко НЕ втікає від % по оренді!
... тож вже від тепер - думу думаю......
Арендаторы быстро убивают квартиры.
Вы вложите деньги в надежде на пассивный доход, а потом часть этого дохода уйдет на замену мебели, техники, текущие ремонты. И окажется, что в результате это не такой уж и доход.
К тому же морально тяжело смотреть как в ухоженной квартире заселяются тараканы, прованиваются дымом стены, прожигается сигаретами обивка дивана, вымазываются в кровь матрацы, вылазят пружины в мягкой мебели, потому что по ней скачут в полный рост с ногами, прибиваются ковровые покрытия к полу гвоздями, бьются стеклопакеты, разрисовываются и обклеиваются наклейками стены, вырванные розетки, горы мусора, использованые презервативы под кроватями и в диванах, выломаные петли в корпусной мебели, разбухшие двери, потому что на них сушат полотенца и вешают одежду, потолок и стены заливаются шампанским, зажареная плита, текущие краны, плесень в ванной, разбитый унитаз, куча насверленных отверстий и т.д...
Не думайте, что все арендаторы чистоплотные и порядочные.
Бывает, что с виду приличные люди, а оказываются ужасными засранцами с позицией "я плачУ, поэтому делаю что хочу."
Оно Вам надо?
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Додано: Нед 02 чер, 2019 21:32
Прохожий написав: investorkiev написав:
И вообще, за последние лет 200 не было такого, чтобы в этой стране кеш в семье сохранялся хотя бы лет 50.
А недвижимость - ну хоть какой то вариант.
золотые монеты, не, не кэш?
Евреям в гетто в 41м не сильно помогли...Что киевским, что нашим, что львовским. А за покупку червонцев при союзе могли дать лет 8-10 с конфискацией не только монеток.
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барабашов
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Додано: Нед 02 чер, 2019 21:36
Я создал депозитный каркулятор с учетом курса доллараviewtopic.php?p=4679100#p4679100
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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Додано: Нед 02 чер, 2019 21:37
УКР Буд все стройки остановил.
Уко-групп всё?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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Додано: Нед 02 чер, 2019 21:45
Что то не понятен Ваш расчет:
Берем простые условные 5000$ x на условные 26.6 = 133к грн
==================
Депозит на 3 месяца 16.5% с вычеткой налогов (процент маленький)
(Пополнение не учитываем! Если пополнять можно еще на много, то еще больше прибыль)137465грн прибыль:
138562/26.6 = 5209 USD
138562/27 = 5131 USD
138562/27.6 = 5020 USD
138562/28 = 4948 USD
Востаннє редагувалось remark
в Нед 02 чер, 2019 21:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 02 чер, 2019 21:47
remark написав:
Что то не понятен Ваш расчет:
Берем простые условные 5000$ x на условные 26.6 = 133к грн
==================
Депозит на 3 месяца 16.5% с вычеткой налогов (процент маленький)
(Пополнение не учитываем! Если пополнять можно еще на много, то еще больше прибыль)
137465грн прибыль:
138562/26.6 = 5209 USD
138562/27 = 5131 USD
138562/27.6 = 5020 USD
138562/28 = 4948 USD
расчет прибыли исходя из курса доллара. А что не понятно конкретно?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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proftpd66
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Додано: Нед 02 чер, 2019 21:49
proftpd66 написав: remark написав:
Что то не понятен Ваш расчет:
Берем простые условные 5000$ x на условные 26.6 = 133к грн
==================
Депозит на 3 месяца 16.5% с вычеткой налогов (процент маленький)
(Пополнение не учитываем! Если пополнять можно еще на много, то еще больше прибыль)
137465грн прибыль:
138562/26.6 = 5209 USD
138562/27 = 5131 USD
138562/27.6 = 5020 USD
138562/28 = 4948 USD
расчет прибыли исходя из курса доллара. А что не понятно конкретно?
Откуда прибыль 137465грн?
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remark
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Додано: Нед 02 чер, 2019 21:51
remark написав:
Откуда прибыль 137465грн?
Это тело самого депозита + прибыль. Потом вы считает обратно в доллары.
Востаннє редагувалось proftpd66
в Нед 02 чер, 2019 21:52, всього редагувалось 2 разів.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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proftpd66
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