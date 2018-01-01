RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1105110611071108>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 158
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
27%
43
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
23
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 20:00

  investorkiev написав:Бигор, ну во-первых приезжие на электричках - это ЦА для аренды.

Пусть даже дешевого сегмента, но тем не менее. Невозможно жить в Киеве и не подпитывать КРЖН.

Идем далее. В прошлом году в Киевские ВУЗы поступило 65000 человек. Пусть половина из них местная. Но остается 32500 приезжих студентов.

И так каждый год.

Может их и меньше стало с пика 2001-2008 годов. Но приток есть, постоянный. Добавим к этому естественный положительный прирост населения (по Киеву он есть).

Добавим понаехов. Вуаля. Вот и наши потребители строящихся 1000 квартир в месяц.

Ориентироваться на данные госстата по киевской демографии, это, примерно, то же самое, что ориентироваться на число арендаторов-физических лиц в Киеве, исходя из данных гос реестра. Вот: нотариально заверенные договора аренды - это и есть все киевские арендаторы :lol:
airmax78
 
Повідомлень: 30333
З нами з: 25.10.12
Подякував: 806 раз.
Подякували: 3622 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 20:55

  investorkiev написав:И вообще, за последние лет 200 не было такого, чтобы в этой стране кеш в семье сохранялся хотя бы лет 50.

А недвижимость - ну хоть какой то вариант.

золотые монеты, не, не кэш?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10600
З нами з: 05.06.13
Подякував: 459 раз.
Подякували: 986 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 21:04

  Долярчик написав:
  hume написав:
  Долярчик написав:.... а давайте по темі гілки?

...хочу зрозуміти теперішню ситуацію по нерухомості...

- якщо, НАПРИКЛАД, є така задача:
- вхідні: маємо однуху в новобуді під оренду(в "середній" локації)
- і маємо кешем на таку ж однуху...

.... тепер питання - що зараз/чи до кінця року ВИГІДНО:
1) - купити ще одну однуху ГОТОВУ(з ремонтом/без? )
2) - купити її на етапі котловану?
3) - продати ту, що є?(і вийти повністю в кеш) ?

- виберіть, або напишіть СВІЙ ВАРІАНТ!

Нах тебе этот гемор с арендой..

.... так от я над цим сильно задумався.....
- можливо, вже наступного року, зможу взяти однуху/чи котлован під оренду, але з тою ДРІБНОЮ маржою, яка дає оренда - НЕ ВИПЛАЧУЄТЬСЯ той гемор/нерви/здоров'я потрачене на ті всі рухи!
- простіше депо 50/50 дол/грн! - далеко НЕ втікає від % по оренді!

... тож вже від тепер - думу думаю...... :roll:

Арендаторы быстро убивают квартиры.
Вы вложите деньги в надежде на пассивный доход, а потом часть этого дохода уйдет на замену мебели, техники, текущие ремонты. И окажется, что в результате это не такой уж и доход.

К тому же морально тяжело смотреть как в ухоженной квартире заселяются тараканы, прованиваются дымом стены, прожигается сигаретами обивка дивана, вымазываются в кровь матрацы, вылазят пружины в мягкой мебели, потому что по ней скачут в полный рост с ногами, прибиваются ковровые покрытия к полу гвоздями, бьются стеклопакеты, разрисовываются и обклеиваются наклейками стены, вырванные розетки, горы мусора, использованые презервативы под кроватями и в диванах, выломаные петли в корпусной мебели, разбухшие двери, потому что на них сушат полотенца и вешают одежду, потолок и стены заливаются шампанским, зажареная плита, текущие краны, плесень в ванной, разбитый унитаз, куча насверленных отверстий и т.д...

Не думайте, что все арендаторы чистоплотные и порядочные.
Бывает, что с виду приличные люди, а оказываются ужасными засранцами с позицией "я плачУ, поэтому делаю что хочу."

Оно Вам надо?
l66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2890
З нами з: 05.01.14
Подякував: 360 раз.
Подякували: 552 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 21:32

  Прохожий написав:
  investorkiev написав:И вообще, за последние лет 200 не было такого, чтобы в этой стране кеш в семье сохранялся хотя бы лет 50.

А недвижимость - ну хоть какой то вариант.

золотые монеты, не, не кэш?

Евреям в гетто в 41м не сильно помогли...Что киевским, что нашим, что львовским. А за покупку червонцев при союзе могли дать лет 8-10 с конфискацией не только монеток.
барабашов
 
Повідомлень: 1443
З нами з: 16.06.15
Подякував: 141 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 21:36

Я создал депозитный каркулятор с учетом курса доллара

viewtopic.php?p=4679100#p4679100
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 670
З нами з: 22.12.16
Подякував: 72 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 21:37

УКР Буд все стройки остановил.

Уко-групп всё?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 670
З нами з: 22.12.16
Подякував: 72 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 21:45

  proftpd66 написав:Я создал депозитный каркулятор с учетом курса доллара

viewtopic.php?p=4679100#p4679100


Что то не понятен Ваш расчет:
Берем простые условные 5000$ x на условные 26.6 = 133к грн

==================
Депозит на 3 месяца 16.5% с вычеткой налогов (процент маленький)
(Пополнение не учитываем! Если пополнять можно еще на много, то еще больше прибыль)

137465грн прибыль:

138562/26.6 = 5209 USD
138562/27 = 5131 USD
138562/27.6 = 5020 USD
138562/28 = 4948 USD
Востаннє редагувалось remark в Нед 02 чер, 2019 21:47, всього редагувалось 1 раз.
remark
 
Повідомлень: 386
З нами з: 25.12.15
Подякував: 105 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 21:47

  remark написав:
  proftpd66 написав:Я создал депозитный каркулятор с учетом курса доллара

viewtopic.php?p=4679100#p4679100


Что то не понятен Ваш расчет:
Берем простые условные 5000$ x на условные 26.6 = 133к грн

==================
Депозит на 3 месяца 16.5% с вычеткой налогов (процент маленький)
(Пополнение не учитываем! Если пополнять можно еще на много, то еще больше прибыль)

137465грн прибыль:

138562/26.6 = 5209 USD
138562/27 = 5131 USD
138562/27.6 = 5020 USD
138562/28 = 4948 USD


расчет прибыли исходя из курса доллара. А что не понятно конкретно?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 670
З нами з: 22.12.16
Подякував: 72 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 21:49

  proftpd66 написав:
  remark написав:
  proftpd66 написав:Я создал депозитный каркулятор с учетом курса доллара

viewtopic.php?p=4679100#p4679100


Что то не понятен Ваш расчет:
Берем простые условные 5000$ x на условные 26.6 = 133к грн

==================
Депозит на 3 месяца 16.5% с вычеткой налогов (процент маленький)
(Пополнение не учитываем! Если пополнять можно еще на много, то еще больше прибыль)

137465грн прибыль:

138562/26.6 = 5209 USD
138562/27 = 5131 USD
138562/27.6 = 5020 USD
138562/28 = 4948 USD


расчет прибыли исходя из курса доллара. А что не понятно конкретно?

Откуда прибыль 137465грн?
remark
 
Повідомлень: 386
З нами з: 25.12.15
Подякував: 105 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 21:51

  remark написав:Откуда прибыль 137465грн?



Это тело самого депозита + прибыль. Потом вы считает обратно в доллары.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 02 чер, 2019 21:52, всього редагувалось 2 разів.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 670
З нами з: 22.12.16
Подякував: 72 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1105110611071108>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ol_zy і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1451, 1452, 1453
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
14529 2390038
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 тра, 2019 22:30
Frant
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 180613
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 58247
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (13610)
02.06.2019 23:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.