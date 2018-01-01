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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1105110611071108

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 158
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
27%
43
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
23
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 21:52

  proftpd66 написав:УКР Буд все стройки остановил.

Уко-групп всё?

давно заметил, у вас ава прям в яблочко :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 21:59

  Прохожий написав:
  investorkiev написав:И вообще, за последние лет 200 не было такого, чтобы в этой стране кеш в семье сохранялся хотя бы лет 50.

А недвижимость - ну хоть какой то вариант.

золотые монеты, не, не кэш?


Наследных Хрущей в Украине явно на порядки больше чем золотых наследных монет.
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 22:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

.... мені тут подарунок передали....
- а хтось тут казав, що на віскі чекає роками?
viewtopic.php?f=27&t=214665&p=4679133#p4679133
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 22:13

... за крок до перевороту думок ©ч. 3

  l66 написав:[quote="... а давайте по темі гілки?

...хочу зрозуміти теперішню ситуацію по нерухомості...

- якщо, НАПРИКЛАД, є така задача:
- вхідні: маємо однуху в новобуді під оренду(в "середній" локації)
- і маємо кешем на таку ж однуху...

.... тепер питання - що зараз/чи до кінця року ВИГІДНО:
1) - купити ще одну однуху ГОТОВУ(з ремонтом/без? )
2) - купити її на етапі котловану?
3) - продати ту, що є?(і вийти повністю в кеш) ?

- виберіть, або напишіть СВІЙ ВАРІАНТ!

Нах тебе этот гемор с арендой..[/quote]
.... так от я над цим сильно задумався.....
- можливо, вже наступного року, зможу взяти однуху/чи котлован під оренду, але з тою ДРІБНОЮ маржою, яка дає оренда - НЕ ВИПЛАЧУЄТЬСЯ той гемор/нерви/здоров'я потрачене на ті всі рухи!
- простіше депо 50/50 дол/грн! - далеко НЕ втікає від % по оренді!

... тож вже від тепер - думу думаю...... :roll:[/quote]
==========

Арендаторы быстро убивают квартиры.
Вы вложите деньги в надежде на пассивный доход, а потом часть этого дохода уйдет на замену мебели, техники, текущие ремонты. И окажется, что в результате это не такой уж и доход.

К тому же морально тяжело смотреть как в ухоженной квартире заселяются тараканы, прованиваются дымом стены, прожигается сигаретами обивка дивана, вымазываются в кровь матрацы, вылазят пружины в мягкой мебели, потому что по ней скачут в полный рост с ногами, прибиваются ковровые покрытия к полу гвоздями, бьются стеклопакеты, разрисовываются и обклеиваются наклейками стены, вырванные розетки, горы мусора, использованые презервативы под кроватями и в диванах, выломаные петли в корпусной мебели, разбухшие двери, потому что на них сушат полотенца и вешают одежду, потолок и стены заливаются шампанским, зажареная плита, текущие краны, плесень в ванной, разбитый унитаз, куча насверленных отверстий и т.д...

Не думайте, что все арендаторы чистоплотные и порядочные.
Бывает, что с виду приличные люди, а оказываются ужасными засранцами с позицией "я плачУ, поэтому делаю что хочу."

Оно Вам надо?[/quote]
==========


.... так ото то!
- так в чім тоді "щастя" лендлордства? :shock:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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  #<1 ... 1105110611071108
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