давно заметил, у вас ава прям в яблочко
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 чер, 2019 21:52
давно заметил, у вас ава прям в яблочко
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 02 чер, 2019 21:59
Додано: Нед 02 чер, 2019 22:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
.... мені тут подарунок передали....
- а хтось тут казав, що на віскі чекає роками?
viewtopic.php?f=27&t=214665&p=4679133#p4679133
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 02 чер, 2019 22:13
... за крок до перевороту думок ©ч. 3
Нах тебе этот гемор с арендой..[/quote]
.... так от я над цим сильно задумався.....
- можливо, вже наступного року, зможу взяти однуху/чи котлован під оренду, але з тою ДРІБНОЮ маржою, яка дає оренда - НЕ ВИПЛАЧУЄТЬСЯ той гемор/нерви/здоров'я потрачене на ті всі рухи!
- простіше депо 50/50 дол/грн! - далеко НЕ втікає від % по оренді!
... тож вже від тепер - думу думаю...... [/quote]
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Арендаторы быстро убивают квартиры.
Вы вложите деньги в надежде на пассивный доход, а потом часть этого дохода уйдет на замену мебели, техники, текущие ремонты. И окажется, что в результате это не такой уж и доход.
К тому же морально тяжело смотреть как в ухоженной квартире заселяются тараканы, прованиваются дымом стены, прожигается сигаретами обивка дивана, вымазываются в кровь матрацы, вылазят пружины в мягкой мебели, потому что по ней скачут в полный рост с ногами, прибиваются ковровые покрытия к полу гвоздями, бьются стеклопакеты, разрисовываются и обклеиваются наклейками стены, вырванные розетки, горы мусора, использованые презервативы под кроватями и в диванах, выломаные петли в корпусной мебели, разбухшие двери, потому что на них сушат полотенца и вешают одежду, потолок и стены заливаются шампанским, зажареная плита, текущие краны, плесень в ванной, разбитый унитаз, куча насверленных отверстий и т.д...
Не думайте, что все арендаторы чистоплотные и порядочные.
Бывает, что с виду приличные люди, а оказываются ужасными засранцами с позицией "я плачУ, поэтому делаю что хочу."
Оно Вам надо?[/quote]
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.... так ото то!
- так в чім тоді "щастя" лендлордства?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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