|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 чер, 2019 21:52
proftpd66 написав:
УКР Буд все стройки остановил.
Уко-групп всё?
давно заметил, у вас ава прям в яблочко
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 10600
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 459 раз.
- Подякували: 986 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 02 чер, 2019 21:59
Прохожий написав: investorkiev написав:
И вообще, за последние лет 200 не было такого, чтобы в этой стране кеш в семье сохранялся хотя бы лет 50.
А недвижимость - ну хоть какой то вариант.
золотые монеты, не, не кэш?
Наследных Хрущей в Украине явно на порядки больше чем золотых наследных монет.
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 319
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 чер, 2019 22:01
.... мені тут подарунок передали....
- а хтось тут казав, що на віскі чекає роками? viewtopic.php?f=27&t=214665&p=4679133#p4679133
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 6439
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 441 раз.
- Подякували: 437 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 чер, 2019 22:13
l66 написав:
[quote="... а давайте по темі гілки?
...хочу зрозуміти теперішню ситуацію по нерухомості...
- якщо, НАПРИКЛАД, є така задача:
- вхідні: маємо однуху в новобуді під оренду(в "середній" локації)
- і маємо кешем на таку ж однуху...
.... тепер питання - що зараз/чи до кінця року ВИГІДНО:
1) - купити ще одну однуху ГОТОВУ(з ремонтом/без? )
2) - купити її на етапі котловану?
3) - продати ту, що є?(і вийти повністю в кеш) ?
- виберіть, або напишіть СВІЙ ВАРІАНТ!
Нах тебе этот гемор с арендой..[/quote]
.... так от я над цим сильно задумався.....
- можливо, вже наступного року, зможу взяти однуху/чи котлован під оренду, але з тою ДРІБНОЮ маржою, яка дає оренда - НЕ ВИПЛАЧУЄТЬСЯ той гемор/нерви/здоров'я потрачене на ті всі рухи!
- простіше депо 50/50 дол/грн! - далеко НЕ втікає від % по оренді!
... тож вже від тепер - думу думаю......
[/quote]
==========
Арендаторы быстро убивают квартиры.Вы вложите деньги в надежде на пассивный доход, а потом часть этого дохода уйдет на замену мебели, техники, текущие ремонты. И окажется, что в результате это не такой уж и доход.
К тому же морально тяжело смотреть как в ухоженной квартире заселяются тараканы, прованиваются дымом стены, прожигается сигаретами обивка дивана, вымазываются в кровь матрацы, вылазят пружины в мягкой мебели, потому что по ней скачут в полный рост с ногами, прибиваются ковровые покрытия к полу гвоздями, бьются стеклопакеты, разрисовываются и обклеиваются наклейками стены, вырванные розетки, горы мусора, использованые презервативы под кроватями и в диванах, выломаные петли в корпусной мебели, разбухшие двери, потому что на них сушат полотенца и вешают одежду, потолок и стены заливаются шампанским, зажареная плита, текущие краны, плесень в ванной, разбитый унитаз, куча насверленных отверстий и т.д...
Не думайте, что все арендаторы чистоплотные и порядочные.
Бывает, что с виду приличные люди, а оказываются ужасными засранцами с позицией "я плачУ, поэтому делаю что хочу."
Оно Вам надо?[/quote]
==========
.... так ото то!
- так в чім тоді "щастя" лендлордства?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 6439
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 441 раз.
- Подякували: 437 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 чер, 2019 22:32
l66 написав:
[
К тому же морально тяжело смотреть как в ухоженной квартире заселяются тараканы, прованиваются дымом стены, прожигается сигаретами обивка дивана, вымазываются в кровь матрацы, вылазят пружины в мягкой мебели, потому что по ней скачут в полный рост с ногами, прибиваются ковровые покрытия к полу гвоздями, бьются стеклопакеты, разрисовываются и обклеиваются наклейками стены, вырванные розетки, горы мусора, использованые презервативы под кроватями и в диванах, выломаные петли в корпусной мебели, разбухшие двери, потому что на них сушат полотенца и вешают одежду, потолок и стены заливаются шампанским, зажареная плита, текущие краны, плесень в ванной, разбитый унитаз, куча насверленных отверстий и т.д...
Не
Оно Вам надо?
Господи!? Что и кому вы сдавали/сдаёте?
ПС
Пружины из мягкой мебели?!))
наверное на них в 60х зажигали в честь получения ключей от жилища.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 5579
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 507 раз.
- Подякували: 806 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 02 чер, 2019 22:32
Долярчик Теперь я наконец то понял какого ты горой стоял и проголосовал за зелингера.
Таким биороботам поможет только доктор Менгеле, но он к сожалению 40 лет уже как умер.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 1444
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 141 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 чер, 2019 22:50
Долярчик написав: hume написав: Долярчик написав:
.... а давайте по темі гілки?
...хочу зрозуміти теперішню ситуацію по нерухомості...
- якщо, НАПРИКЛАД, є така задача:
- вхідні: маємо однуху в новобуді під оренду(в "середній" локації)
- і маємо кешем на таку ж однуху...
.... тепер питання - що зараз/чи до кінця року ВИГІДНО:
1) - купити ще одну однуху ГОТОВУ(з ремонтом/без? )
2) - купити її на етапі котловану?
3) - продати ту, що є?(і вийти повністю в кеш) ?
- виберіть, або напишіть СВІЙ ВАРІАНТ!
Нах тебе этот гемор с арендой..
.... так от я над цим сильно задумався.....
- можливо, вже наступного року, зможу взяти однуху/чи котлован під оренду, але з тою ДРІБНОЮ маржою, яка дає оренда - НЕ ВИПЛАЧУЄТЬСЯ той гемор/нерви/здоров'я потрачене на ті всі рухи!
- простіше депо 50/50 дол/грн! - далеко НЕ втікає від % по оренді!
... тож вже від тепер - думу думаю......
l66 написав:
Арендаторы быстро убивают квартиры.
Вы вложите деньги в надежде на пассивный доход, а потом часть этого дохода уйдет на замену мебели, техники, текущие ремонты. И окажется, что в результате это не такой уж и доход.
К тому же морально тяжело смотреть как в ухоженной квартире заселяются тараканы, прованиваются дымом стены, прожигается сигаретами обивка дивана, вымазываются в кровь матрацы, вылазят пружины в мягкой мебели, потому что по ней скачут в полный рост с ногами, прибиваются ковровые покрытия к полу гвоздями, бьются стеклопакеты, разрисовываются и обклеиваются наклейками стены, вырванные розетки, горы мусора, использованые презервативы под кроватями и в диванах, выломаные петли в корпусной мебели, разбухшие двери, потому что на них сушат полотенца и вешают одежду, потолок и стены заливаются шампанским, зажареная плита, текущие краны, плесень в ванной, разбитый унитаз, куча насверленных отверстий и т.д...
Не думайте, что все арендаторы чистоплотные и порядочные.
Бывает, что с виду приличные люди, а оказываются ужасными засранцами с позицией "я плачУ, поэтому делаю что хочу."
Оно Вам надо?
Согласен! Я им объяснял, истину глаголил пару страниц. Взять хату можно в 2014 и 2015 когда рынок просел и просто продать через 4-10 лет на 30%-70% дороже, а туда бесплатно поселить Василя из Ривного.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 676
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 чер, 2019 23:15
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 676
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14529
|2390063
|
Чет 30 тра, 2019 22:30
Frant
|
|455
|180613
|
|
|31672
|58251
|
|