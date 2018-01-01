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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 02 чер, 2019 22:50
Долярчик написав: hume написав: Долярчик написав:
.... а давайте по темі гілки?
...хочу зрозуміти теперішню ситуацію по нерухомості...
- якщо, НАПРИКЛАД, є така задача:
- вхідні: маємо однуху в новобуді під оренду(в "середній" локації)
- і маємо кешем на таку ж однуху...
.... тепер питання - що зараз/чи до кінця року ВИГІДНО:
1) - купити ще одну однуху ГОТОВУ(з ремонтом/без? )
2) - купити її на етапі котловану?
3) - продати ту, що є?(і вийти повністю в кеш) ?
- виберіть, або напишіть СВІЙ ВАРІАНТ!
Нах тебе этот гемор с арендой..
.... так от я над цим сильно задумався.....
- можливо, вже наступного року, зможу взяти однуху/чи котлован під оренду, але з тою ДРІБНОЮ маржою, яка дає оренда - НЕ ВИПЛАЧУЄТЬСЯ той гемор/нерви/здоров'я потрачене на ті всі рухи!
- простіше депо 50/50 дол/грн! - далеко НЕ втікає від % по оренді!
... тож вже від тепер - думу думаю......
l66 написав:
Арендаторы быстро убивают квартиры.
Вы вложите деньги в надежде на пассивный доход, а потом часть этого дохода уйдет на замену мебели, техники, текущие ремонты. И окажется, что в результате это не такой уж и доход.
К тому же морально тяжело смотреть как в ухоженной квартире заселяются тараканы, прованиваются дымом стены, прожигается сигаретами обивка дивана, вымазываются в кровь матрацы, вылазят пружины в мягкой мебели, потому что по ней скачут в полный рост с ногами, прибиваются ковровые покрытия к полу гвоздями, бьются стеклопакеты, разрисовываются и обклеиваются наклейками стены, вырванные розетки, горы мусора, использованые презервативы под кроватями и в диванах, выломаные петли в корпусной мебели, разбухшие двери, потому что на них сушат полотенца и вешают одежду, потолок и стены заливаются шампанским, зажареная плита, текущие краны, плесень в ванной, разбитый унитаз, куча насверленных отверстий и т.д...
Не думайте, что все арендаторы чистоплотные и порядочные.
Бывает, что с виду приличные люди, а оказываются ужасными засранцами с позицией "я плачУ, поэтому делаю что хочу."
Оно Вам надо?
Согласен! Я им объяснял, истину глаголил пару страниц. Взять хату можно в 2014 и 2015 когда рынок просел и просто продать через 4-10 лет на 30%-70% дороже, а туда бесплатно поселить Василя из Ривного.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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Додано: Нед 02 чер, 2019 23:15
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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Додано: Пон 03 чер, 2019 05:56
investorkiev написав: Долярчик написав:
...то що, ПО ТЕМІ тут ігноруються запитання?
- а я його спрощу:
.... зараз вигідно купляти(новобуд), продавати(новобуд), чи сидіти в кеші?
КОНЕчно выгодно!
Что тебе тот кеш?
А свою однушку еще и детям оставишь, они тебе спасибо скажут!
Нинішні діти? Ні!
Не скажуть.
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Додано: Пон 03 чер, 2019 06:05
investorkiev написав:
Бигор, ну во-первых приезжие на электричках - это ЦА для аренды.
Они потому и ездят на электричках, что они не ЦА для аренды
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Додано: Пон 03 чер, 2019 07:20
proftpd66 написав:
Согласен! Я им объяснял, истину глаголил пару страниц. Взять хату можно в 2014 и 2015 когда рынок просел и просто продать через 4-10 лет на 30%-70% дороже, а туда бесплатно поселить Василя из Ривного.
... "вікно можливостей" вже закрите до наступної кризи?
proftpd66 написав:
оправдана сдача, если есть кредит и овгз + сдача.
... погоджуюсь! - але той менінгіт/гемор/переживання/нерви.... що все це супроводжують - мабуть, НЕ вартує того "трошки більшого прибутку", ніж депо....
п. с.
... коротше, якщо взяв кредит/іпотеку в гривнях за пів року-рік до кризи - то лише тоді є зиск!
.... а так, то все виглядає, як.... колотити воду в ступі, чи носити воду ситом
п. с. 2
....еееехххххх, а я то думав, що бути "багатопенісним лендлордом" - це круто! - а воно он як....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Пон 03 чер, 2019 07:28
Faceless написав: investorkiev написав:
Бигор, ну во-первых приезжие на электричках - это ЦА для аренды.
Они потому и ездят на электричках, что они не ЦА для аренды
Це одна й та ж само публіка. Якщо далеко їхати електричками, тоді вона орендує нерухомість в Києві.
Фейслес, рекомендую Вам проїхати електричкою до Ніжина, Конотопа чи Коростень. Побачите на власні очі рівень ЗП в провінції.
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