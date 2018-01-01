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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1106110711081109>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 158
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
27%
43
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
23
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 22:50

  Долярчик написав:
  hume написав:
  Долярчик написав:.... а давайте по темі гілки?

...хочу зрозуміти теперішню ситуацію по нерухомості...

- якщо, НАПРИКЛАД, є така задача:
- вхідні: маємо однуху в новобуді під оренду(в "середній" локації)
- і маємо кешем на таку ж однуху...

.... тепер питання - що зараз/чи до кінця року ВИГІДНО:
1) - купити ще одну однуху ГОТОВУ(з ремонтом/без? )
2) - купити її на етапі котловану?
3) - продати ту, що є?(і вийти повністю в кеш) ?

- виберіть, або напишіть СВІЙ ВАРІАНТ!

Нах тебе этот гемор с арендой..

.... так от я над цим сильно задумався.....
- можливо, вже наступного року, зможу взяти однуху/чи котлован під оренду, але з тою ДРІБНОЮ маржою, яка дає оренда - НЕ ВИПЛАЧУЄТЬСЯ той гемор/нерви/здоров'я потрачене на ті всі рухи!
- простіше депо 50/50 дол/грн! - далеко НЕ втікає від % по оренді!

... тож вже від тепер - думу думаю...... :roll:


  l66 написав:Арендаторы быстро убивают квартиры.
Вы вложите деньги в надежде на пассивный доход, а потом часть этого дохода уйдет на замену мебели, техники, текущие ремонты. И окажется, что в результате это не такой уж и доход.

К тому же морально тяжело смотреть как в ухоженной квартире заселяются тараканы, прованиваются дымом стены, прожигается сигаретами обивка дивана, вымазываются в кровь матрацы, вылазят пружины в мягкой мебели, потому что по ней скачут в полный рост с ногами, прибиваются ковровые покрытия к полу гвоздями, бьются стеклопакеты, разрисовываются и обклеиваются наклейками стены, вырванные розетки, горы мусора, использованые презервативы под кроватями и в диванах, выломаные петли в корпусной мебели, разбухшие двери, потому что на них сушат полотенца и вешают одежду, потолок и стены заливаются шампанским, зажареная плита, текущие краны, плесень в ванной, разбитый унитаз, куча насверленных отверстий и т.д...

Не думайте, что все арендаторы чистоплотные и порядочные.
Бывает, что с виду приличные люди, а оказываются ужасными засранцами с позицией "я плачУ, поэтому делаю что хочу."

Оно Вам надо?


Согласен! Я им объяснял, истину глаголил пару страниц. Взять хату можно в 2014 и 2015 когда рынок просел и просто продать через 4-10 лет на 30%-70% дороже, а туда бесплатно поселить Василя из Ривного.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 23:15

  Долярчик написав:- простіше депо 50/50 дол/грн! - далеко НЕ втікає від % по оренді!

... тож вже від тепер - думу думаю...... :roll:


:!: :!: :!: оправдана сдача, если есть кредит и овгз + сдача.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 05:56

  investorkiev написав:
  Долярчик написав:...то що, ПО ТЕМІ тут ігноруються запитання?
- а я його спрощу:
.... зараз вигідно купляти(новобуд), продавати(новобуд), чи сидіти в кеші?



КОНЕчно выгодно!

Что тебе тот кеш?

А свою однушку еще и детям оставишь, они тебе спасибо скажут!
Нинішні діти? Ні!
Не скажуть.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 06:05

  investorkiev написав:Бигор, ну во-первых приезжие на электричках - это ЦА для аренды.

Они потому и ездят на электричках, что они не ЦА для аренды
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 07:20

... за крок до перевороту думок ©ч.4

  proftpd66 написав:Согласен! Я им объяснял, истину глаголил пару страниц. Взять хату можно в 2014 и 2015 когда рынок просел и просто продать через 4-10 лет на 30%-70% дороже, а туда бесплатно поселить Василя из Ривного.

... "вікно можливостей" вже закрите до наступної кризи? :wink:
  proftpd66 написав:оправдана сдача, если есть кредит и овгз + сдача.

... погоджуюсь! - але той менінгіт/гемор/переживання/нерви.... що все це супроводжують - мабуть, НЕ вартує того "трошки більшого прибутку", ніж депо....

п. с.
... коротше, якщо взяв кредит/іпотеку в гривнях за пів року-рік до кризи - то лише тоді є зиск!
.... а так, то все виглядає, як.... колотити воду в ступі, чи носити воду ситом :mrgreen:

п. с. 2
....еееехххххх, а я то думав, що бути "багатопенісним лендлордом" - це круто! - а воно он як.... :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 07:34

  proftpd66 написав:УКР Буд все стройки остановил.

Уко-групп всё?


Будуть, будуть недобуди стінами стояти!
А горе-інвештори - на баянах грати!
"То рошенко у всьому винний!"
А шаромиги гроші рахують безупинно!

Цей віршик я написав в березні 2018, він є в архіві.
Все йде за планом)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 08:03

  Frant написав:Будуть, будуть недобуди стінами стояти!
А горе-інвештори - на баянах грати!
"То рошенко у всьому винний!"
А шаромиги гроші рахують безупинно!

Цей віршик я написав в березні 2018, він є в архіві.
Все йде за планом)))


Не пойму, в чём Ваш профит при остановке строек, что Вы так настойчиво продвигаете этот тезис?
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 08:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Несмотря на сокращение населения, Украина входит в топ-15 стран по количеству живущих в ней иммигрантов. Сейчас в Украину едут не только из бывших республик СССР, но также из стран Азии и Африки, в то время как украинцы все чаще переезжают в станы более благополучного Запада.

Украина занимает 8-е место в мире по количеству эмигрантов, т.е людей, родившихся в Украине, но покинувших страну и сейчас проживающих за рубежом. Это 5.8 млн человек или 13.1% населения Украины.

Интересен и тот факт, что в процентном соотношении к количеству населения, Украина занимает четвертое место (!) среди стран-лидеров по потокам эмиграции. Т.е. большую долю населения потеряли только Сирия (33.3%), Казахстан (22.0%) и Афганистан (14.4%).

https://komyza.com/velikoe-pereselenie- ... v-21-veke/

ЗЫ: сейчас понял, что иммигрантами считают людей, родившихся в СССР, и живущих в Украине, что в принципе я бы не считал за миграцию
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 08:34

Генпрокуратура отримала від Кличка 14 соток на Печерську під житло

Виконком Київської міської держадміністрації затвердив проект землеустрою щодо відведення ділянки Генпрокуратурі для будівництва житлового будинку на вул. Московській, 8 у Печерському районі. Про це свідчить розпорядження №946 від 27 травня.

Вказаним розпорядженням КМДА змінило цільове призначення ділянки площею 0,14 га із земель промисловості і дозволило використовувати її для будівництва житлового будинку.
Генпрокуратура отримала цю ділянку у постійне користування у 2017 році для обслуговування нежитлових будівель, переданих їй в оперативне управління розпорядженням Кабміну у 2012-му. До того ділянка входила до земель постійного користування державного підприємства завод «Арсенал».

Зауважимо, що відповідно до п. 4 ст. 24 закону «Про регулювання містобудівної діяльності» зміна цільового призначення земельної ділянки, яка не відповідає плану зонування території та/або детальному плану території забороняється. А щодо цієї території, на якій знаходиться ділянка, ні зонінг, ні ДПТ не затверджені.

Крім того, як свідчать дані містобудівного кадастру Києва, частина ділянки по Генплану відноситься до території житлової середньо- та малоповерхової забудови, а частина – до території промисловості.

http://nashigroshi.org/2019/06/03/henpr ... J37zSpsoOw
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 08:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  proftpd66 написав:Согласен! Я им объяснял, истину глаголил пару страниц. Взять хату можно в 2014 и 2015 когда рынок просел и просто продать через 4-10 лет на 30%-70% дороже, а туда бесплатно поселить Василя из Ривного.

За с 14-15 лет квартиры подорожали на 30-70%? Не заметил.
  proftpd66 написав:оправдана сдача, если есть кредит и овгз + сдача.

Уже разобрали эту ошибку с кредитом + овгз?
У вас миллион. Вы можете купить квартиру сразу и делать с ней что угодно. Можете взять кредит, разово заплатить 30000 страховок-оформления и платить 0,2/12*1000000=16677 в месяц, при этом купить овгз, заплатив 10000 комиссии и получать 0,18/12*1000000=15000. В сухом остатке 40000 потерь разово и 1677 грн в месяц. При этом нет ни одного сценария выиграть, а в случае дефолта можно потерять все, потому что кредит никто не спишет.
  Mazay256 написав:Не пойму, в чём Ваш профит при остановке строек, что Вы так настойчиво продвигаете этот тезис?

Многими людьми двигают низменные страсти - зависть, ревность, честолюбие, любой вид жадности. Остановки строек желают из зависти те, кто побоялся рискнуть. Это ущемляет их честолюбие, вызывает ревность, что кто-то добился большего. Жадность - они боятся, что новостройки обесценят их "прелесть", которую им становится все сложней сдать по хорошей цене.
Vlad442
 
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