Они именно ЦА для аренды, потому что создают отложенный спрос. Резерв. Любое увеличение предложения аренды при некотором снижении стоимости приведет к тому, что люди перестанут кататься в электричке и снимут квартиру в городе.
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Додано: Пон 03 чер, 2019 08:45
Они именно ЦА для аренды, потому что создают отложенный спрос. Резерв. Любое увеличение предложения аренды при некотором снижении стоимости приведет к тому, что люди перестанут кататься в электричке и снимут квартиру в городе.
Додано: Пон 03 чер, 2019 08:47
Остановка строек это показатель снижения покупательской активности населения, в принципе это и есть показатель кризиса в экономике.
В статистике оргомное значения имеют предварительные индикаторы которые показывают состояние экономики. Например это -
- покупательская активность населения
- индекс экономических ожиданий
- рост предварительных заказов
Это все опережающие индикаторы. А уже немного позже идут фактические индикаторы кризиса в экономике.
- рост безработицы
- падение ВВП
Живите своим умом!
Додано: Пон 03 чер, 2019 08:54
это они в воскресенье отдыхали. Включите вебки с разных объектов, не разводите панику . Цены они подняли уже по всем объектам с июня, еще неделю назад некоторые пожалели. +10% в среднем, как с куста. По итогу цены на их объектах стали, пожалуй, чуть выше рынка. Ранее, они трохи демпинговали.
Разовое и сильное (да еще и второй раз за 2019г.!!)поднятие цен означает, что деньги нужны срочно, в расчете на то, что несчастные, что платят рассрочку, займут денЁх где можно и занесут в кассу. У меня есть знакомая, взяла "рассрочную" хату у них на Голосеево, сейчас в легком ахере.
видимо, нашли кому нужно нормально занести, бо штрафы суровые, а люди, которым нужно занести, на своих постах недолго просидят, посему много не просят
Додано: Пон 03 чер, 2019 08:58
Думаю решение президента о роспуске ВР оказалось неожиданным. Как-бы это предполагали,но считали маловероятны. А теперь срочно нужны деньги на выборы а выборы уже очень скоро
Живите своим умом!
Додано: Пон 03 чер, 2019 09:03
Может и так: штрафы + выборы = дорожай. Каждая вторая хата у них в рассрочках, если даже каждый четвертый занесет в июне больше ожидаемой тыщи баксов, это миллионы
Додано: Пон 03 чер, 2019 09:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Влад, Вы давно ездили в электричке? Видели её пассажиров? Оценивали их шансы на аренду жилья?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 03 чер, 2019 09:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Стройки Укрбуда по 4 года на один дом-это показатель чего?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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