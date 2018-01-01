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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1106110711081109

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 158
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
27%
43
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
23
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 08:45

  Faceless написав:
  investorkiev написав:Бигор, ну во-первых приезжие на электричках - это ЦА для аренды.

Они потому и ездят на электричках, что они не ЦА для аренды

Они именно ЦА для аренды, потому что создают отложенный спрос. Резерв. Любое увеличение предложения аренды при некотором снижении стоимости приведет к тому, что люди перестанут кататься в электричке и снимут квартиру в городе.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 08:47

  Vlad442 написав:
  Mazay256 написав:Не пойму, в чём Ваш профит при остановке строек, что Вы так настойчиво продвигаете этот тезис?

Многими людьми двигают низменные страсти - зависть, ревность, честолюбие, любой вид жадности. Остановки строек желают из зависти те, кто побоялся рискнуть. Это ущемляет их честолюбие, вызывает ревность, что кто-то добился большего. Жадность - они боятся, что новостройки обесценят их "прелесть", которую им становится все сложней сдать по хорошей цене.


Остановка строек это показатель снижения покупательской активности населения, в принципе это и есть показатель кризиса в экономике.
В статистике оргомное значения имеют предварительные индикаторы которые показывают состояние экономики. Например это -
- покупательская активность населения
- индекс экономических ожиданий
- рост предварительных заказов

Это все опережающие индикаторы. А уже немного позже идут фактические индикаторы кризиса в экономике.
- рост безработицы
- падение ВВП
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 08:54

  proftpd66 написав:УКР Буд все стройки остановил.

Уко-групп всё?

это они в воскресенье отдыхали. Включите вебки с разных объектов, не разводите панику :). Цены они подняли уже по всем объектам с июня, еще неделю назад некоторые пожалели. +10% в среднем, как с куста. По итогу цены на их объектах стали, пожалуй, чуть выше рынка. Ранее, они трохи демпинговали.
Разовое и сильное (да еще и второй раз за 2019г.!!)поднятие цен означает, что деньги нужны срочно, в расчете на то, что несчастные, что платят рассрочку, займут денЁх где можно и занесут в кассу. У меня есть знакомая, взяла "рассрочную" хату у них на Голосеево, сейчас в легком ахере.
видимо, нашли кому нужно нормально занести, бо штрафы суровые, а люди, которым нужно занести, на своих постах недолго просидят, посему много не просят :)
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 08:58

  sequence написав:
  proftpd66 написав:УКР Буд все стройки остановил.

Уко-групп всё?

это они в воскресенье отдыхали. Включите вебки с разных объектов, не разводите панику :). Цены они подняли уже по всем объектам с июня, еще неделю назад некоторые пожалели. +10% в среднем, как с куста. По итогу цены на их объектах стали, пожалуй, чуть выше рынка. Ранее, они трохи демпинговали.
Разовое и сильное (да еще и второй раз за 2019г.!!)поднятие цен означает, что деньги нужны срочно, в расчете на то, что несчастные, что платят рассрочку, займут денЁх где можно и занесут в кассу. У меня есть знакомая, взяла "рассрочную" хату у них на Голосеево, сейчас в легком ахере.
видимо, нашли кому нужно нормально занести, бо штрафы суровые, а люди, которым нужно занести, на своих постах недолго просидят, посему много не просят :)


Думаю решение президента о роспуске ВР оказалось неожиданным. Как-бы это предполагали,но считали маловероятны. А теперь срочно нужны деньги на выборы а выборы уже очень скоро
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 09:03

  zzzzzz написав:..
Думаю решение президента о роспуске ВР оказалось неожиданным. Как-бы это предполагали,но считали маловероятны. А теперь срочно нужны деньги на выборы а выборы уже очень скоро

Может и так: штрафы + выборы = дорожай. Каждая вторая хата у них в рассрочках, если даже каждый четвертый занесет в июне больше ожидаемой тыщи баксов, это миллионы
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 09:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Любое увеличение предложения аренды при некотором снижении стоимости приведет к тому, что люди перестанут кататься в электричке и снимут квартиру в городе.

Влад, Вы давно ездили в электричке? Видели её пассажиров? Оценивали их шансы на аренду жилья?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 09:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Остановка строек это показатель снижения покупательской активности населения, в принципе это и есть показатель кризиса в экономике.

Стройки Укрбуда по 4 года на один дом-это показатель чего?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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