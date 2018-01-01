Додано: Пон 03 чер, 2019 08:54

proftpd66 написав: УКР Буд все стройки остановил.



Уко-групп всё? УКР Буд все стройки остановил.Уко-групп всё?

это они в воскресенье отдыхали. Включите вебки с разных объектов, не разводите панику. Цены они подняли уже по всем объектам с июня, еще неделю назад некоторые пожалели. +10% в среднем, как с куста. По итогу цены на их объектах стали, пожалуй, чуть выше рынка. Ранее, они трохи демпинговали.Разовое и сильное (да еще и второй раз за 2019г.!!)поднятие цен означает, что деньги нужны срочно, в расчете на то, что несчастные, что платят рассрочку, займут денЁх где можно и занесут в кассу. У меня есть знакомая, взяла "рассрочную" хату у них на Голосеево, сейчас в легком ахере.видимо, нашли кому нужно нормально занести, бо штрафы суровые, а люди, которым нужно занести, на своих постах недолго просидят, посему много не просят