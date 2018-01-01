Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Васенька написав:новини з обласної нерухомості. в Березані продана 3-кімнатна квартирка, 3 поверх, 70м2, кирпичний дом 1986р. автономне опалення, 5 років ЄВРОРЕМОНТУ і всього 13000! даражай страшний...
так это даже на первый взнос на условном ближайшем по трассе ПОХе не хватит на однуху! ) придется еще евро6ляху на разборку продать!
sequence написав:учитывая, что УБ и мэр Киева это как Маркс и Энгельс - муж и жена, вероятность их остановки на текущий момент невысока
"Я на этой должности нахожусь четыре года. Сделано уже много, а главное - толчок. Прошедшие годы были сложными. Но уже сейчас я могу сказать, что буду баллотироваться, так как планы, озвученные мною, хочу довести до конца", - сказал Кличко в интервью "Новому времени".
investorkiev написав:Бигор, ну во-первых приезжие на электричках - это ЦА для аренды.
Они потому и ездят на электричках, что они не ЦА для аренды
Они именно ЦА для аренды, потому что создают отложенный спрос. Резерв. Любое увеличение предложения аренды при некотором снижении стоимости приведет к тому, что люди перестанут кататься в электричке и снимут квартиру в городе.
Если бы вы покатались в той электричке, вы бы поняли, что все совсем не так.
Васенька написав:місячний проїздний на електричку з умовних Березані, Фастова чи Боярки з Бобровицею коштує менше 400грн а їхати швидше ніж з троєщини...
и дело вовсе не в деньгах, а во времени. Урбанисты говорят, что в 2025 г. поездка на авто на работу и с работы будет занимать 4 часа!!! в день Не уверен, что к этому времени, накопают метро на Трою, Веник и в аэропорт. С Фастова до Киева к 2025 году электричка будет ехать столько же, может и чуток быстрее. Авто по Киеву будет ехать однозначно дольше. И дороже:не верю в массовость электрокаров в Киеве к этой дате
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Васенька написав:місячний проїздний на електричку з умовних Березані, Фастова чи Боярки з Бобровицею коштує менше 400грн а їхати швидше ніж з троєщини...
и дело вовсе не в деньгах, а во времени. Урбанисты говорят, что в 2025 г. поездка на авто на работу и с работы будет занимать 4 часа!!! в день Не уверен, что к этому времени, накопают метро на Трою, Веник и в аэропорт. С Фастова до Киева к 2025 году электричка будет ехать столько же, может и чуток быстрее. Авто по Киеву будет ехать однозначно дольше. И дороже:не верю в массовость электрокаров в Киеве к этой дате
Дело и во времени, и в деньгах. Да и Вася тупо брешет насчёт того, что быстрее, чем с Троещины. Если сравниваете время в пути, не забывайте, что после вояжа в бомжевозе вам предстоит все та же поездка по Киеву. Так что добавляете к времени пути в бомжевозе время по Киеву от Вокзальной или от Дарницкого вокзала, и накиньте сюда график движения электропоездов - это вам не метро и даже не маршрутка
Васенька написав:місячний проїздний на електричку з умовних Березані, Фастова чи Боярки з Бобровицею коштує менше 400грн а їхати швидше ніж з троєщини...
и дело вовсе не в деньгах, а во времени. Урбанисты говорят, что в 2025 г. поездка на авто на работу и с работы будет занимать 4 часа!!! в день Не уверен, что к этому времени, накопают метро на Трою, Веник и в аэропорт. С Фастова до Киева к 2025 году электричка будет ехать столько же, может и чуток быстрее. Авто по Киеву будет ехать однозначно дольше. И дороже:не верю в массовость электрокаров в Киеве к этой дате
Доминирование электромобилей неизбежно. В Украине, возможно, это случится чуть позже. Но глядя как улицы Киева постепенно заполняются совсем недешевыми Теслами, я понимаю, что стоит появиться бюджетным моделям с нормальным пробегом - и плотину прорвет.
Faceless написав:Дело и во времени, и в деньгах. Да и Вася тупо брешет насчёт того, что быстрее, чем с Троещины. Если сравниваете время в пути, не забывайте, что после вояжа в бомжевозе вам предстоит все та же поездка по Киеву. Так что добавляете к времени пути в бомжевозе время по Киеву от Вокзальной или от Дарницкого вокзала, и накиньте сюда график движения электропоездов - это вам не метро и даже не маршрутка
Вася #визионер - он понимает, что появление в Киеве станций-хабов, где с электрички ты пересаживаешься в метро, просто спустившись с платформы на эскалаторе - неизбежно.