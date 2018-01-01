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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1107110811091110

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 158
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
27%
43
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
23
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 09:26

  Васенька написав:новини з обласної нерухомості.
в Березані продана 3-кімнатна квартирка, 3 поверх, 70м2, кирпичний дом 1986р.
автономне опалення, 5 років ЄВРОРЕМОНТУ :)
і всього 13000! даражай страшний...

так это даже на первый взнос на условном ближайшем по трассе ПОХе не хватит на однуху! :)) придется еще евро6ляху на разборку продать!
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 09:38

  Васенька написав:50км до метро ..
дада, налетай: "есть свой колодец, туалет на улице" :)))))
до метро всего 50 грн 6ля6ля-кару :))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 09:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:учитывая, что УБ и мэр Киева это как Маркс и Энгельс - муж и жена, вероятность их остановки на текущий момент невысока


"Я на этой должности нахожусь четыре года. Сделано уже много, а главное - толчок. Прошедшие годы были сложными. Но уже сейчас я могу сказать, что буду баллотироваться, так как планы, озвученные мною, хочу довести до конца", - сказал Кличко в интервью "Новому времени".

https://lb.ua/news/2018/07/16/402900_klichko_poydet_vibori_mera_kieva.html

ВозможноКличео и сделал 1 толчок ( туалет) в Киеве. Но за 4 года это немногою За год еще мост добавился.
Печально, что на строительство влияет то, кто мэр и его кураторы
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 09:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  Faceless написав:
  investorkiev написав:Бигор, ну во-первых приезжие на электричках - это ЦА для аренды.

Они потому и ездят на электричках, что они не ЦА для аренды

Они именно ЦА для аренды, потому что создают отложенный спрос. Резерв. Любое увеличение предложения аренды при некотором снижении стоимости приведет к тому, что люди перестанут кататься в электричке и снимут квартиру в городе.


Если бы вы покатались в той электричке, вы бы поняли, что все совсем не так.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 09:53

  sequence написав:
  Васенька написав:50км до метро ..
дада, налетай: "есть свой колодец, туалет на улице" :)))))
до метро всего 50 грн 6ля6ля-кару :))

так з Борисполя 30грн маршрутка та ніхто не скіглить.
на машині їздити дешевше власній
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 09:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Васенька написав:місячний проїздний на електричку з умовних Березані, Фастова чи Боярки з Бобровицею коштує менше 400грн :mrgreen:
а їхати швидше ніж з троєщини...

и дело вовсе не в деньгах, а во времени.
Урбанисты говорят, что в 2025 г. поездка на авто на работу и с работы будет занимать 4 часа!!! в день
Не уверен, что к этому времени, накопают метро на Трою, Веник и в аэропорт. С Фастова до Киева к 2025 году электричка будет ехать столько же, может и чуток быстрее. Авто по Киеву будет ехать однозначно дольше. И дороже:не верю в массовость электрокаров в Киеве к этой дате
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 10:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  Васенька написав:місячний проїздний на електричку з умовних Березані, Фастова чи Боярки з Бобровицею коштує менше 400грн :mrgreen:
а їхати швидше ніж з троєщини...

и дело вовсе не в деньгах, а во времени.
Урбанисты говорят, что в 2025 г. поездка на авто на работу и с работы будет занимать 4 часа!!! в день
Не уверен, что к этому времени, накопают метро на Трою, Веник и в аэропорт. С Фастова до Киева к 2025 году электричка будет ехать столько же, может и чуток быстрее. Авто по Киеву будет ехать однозначно дольше. И дороже:не верю в массовость электрокаров в Киеве к этой дате


Дело и во времени, и в деньгах.
Да и Вася тупо брешет насчёт того, что быстрее, чем с Троещины.
Если сравниваете время в пути, не забывайте, что после вояжа в бомжевозе вам предстоит все та же поездка по Киеву. Так что добавляете к времени пути в бомжевозе время по Киеву от Вокзальной или от Дарницкого вокзала, и накиньте сюда график движения электропоездов - это вам не метро и даже не маршрутка
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 10:37

  Serg-ik написав:
  Васенька написав:місячний проїздний на електричку з умовних Березані, Фастова чи Боярки з Бобровицею коштує менше 400грн :mrgreen:
а їхати швидше ніж з троєщини...

и дело вовсе не в деньгах, а во времени.
Урбанисты говорят, что в 2025 г. поездка на авто на работу и с работы будет занимать 4 часа!!! в день
Не уверен, что к этому времени, накопают метро на Трою, Веник и в аэропорт. С Фастова до Киева к 2025 году электричка будет ехать столько же, может и чуток быстрее. Авто по Киеву будет ехать однозначно дольше. И дороже:не верю в массовость электрокаров в Киеве к этой дате

Доминирование электромобилей неизбежно. В Украине, возможно, это случится чуть позже. Но глядя как улицы Киева постепенно заполняются совсем недешевыми Теслами, я понимаю, что стоит появиться бюджетным моделям с нормальным пробегом - и плотину прорвет.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 10:40

  Faceless написав:Дело и во времени, и в деньгах.
Да и Вася тупо брешет насчёт того, что быстрее, чем с Троещины.
Если сравниваете время в пути, не забывайте, что после вояжа в бомжевозе вам предстоит все та же поездка по Киеву. Так что добавляете к времени пути в бомжевозе время по Киеву от Вокзальной или от Дарницкого вокзала, и накиньте сюда график движения электропоездов - это вам не метро и даже не маршрутка

Вася #визионер - он понимает, что появление в Киеве станций-хабов, где с электрички ты пересаживаешься в метро, просто спустившись с платформы на эскалаторе - неизбежно.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 10:42

  Mazay256 написав:
  Frant написав:Будуть, будуть недобуди стінами стояти!
А горе-інвештори - на баянах грати!
"То рошенко у всьому винний!"
А шаромиги гроші рахують безупинно!

Цей віршик я написав в березні 2018, він є в архіві.
Все йде за планом)))


Не пойму, в чём Ваш профит при остановке строек, что Вы так настойчиво продвигаете этот тезис?

Профіт отримають шаромиги, які впарили лох-інвешторам повітря над котлованом. Без жодної відповідальності - зверніть увагу!
Я лише передбачив і констатував факт. :cry:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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