Додано: Пон 03 чер, 2019 10:06

Serg-ik написав: Васенька написав: місячний проїздний на електричку з умовних Березані, Фастова чи Боярки з Бобровицею коштує менше 400грн

а їхати швидше ніж з троєщини... місячний проїздний на електричку з умовних Березані, Фастова чи Боярки з Бобровицею коштує менше 400грна їхати швидше ніж з троєщини...

и дело вовсе не в деньгах, а во времени.

Урбанисты говорят, что в 2025 г. поездка на авто на работу и с работы будет занимать 4 часа!!! в день

Не уверен, что к этому времени, накопают метро на Трою, Веник и в аэропорт. С Фастова до Киева к 2025 году электричка будет ехать столько же, может и чуток быстрее. Авто по Киеву будет ехать однозначно дольше. И дороже:не верю в массовость электрокаров в Киеве к этой дате и дело вовсе не в деньгах, а во времени.Урбанисты говорят, что в 2025 г. поездка на авто на работу и с работы будет занимать 4 часа!!! в деньНе уверен, что к этому времени, накопают метро на Трою, Веник и в аэропорт. С Фастова до Киева к 2025 году электричка будет ехать столько же, может и чуток быстрее. Авто по Киеву будет ехать однозначно дольше. И дороже:не верю в массовость электрокаров в Киеве к этой дате

Дело и во времени, и в деньгах.Да и Вася тупо брешет насчёт того, что быстрее, чем с Троещины.Если сравниваете время в пути, не забывайте, что после вояжа в бомжевозе вам предстоит все та же поездка по Киеву. Так что добавляете к времени пути в бомжевозе время по Киеву от Вокзальной или от Дарницкого вокзала, и накиньте сюда график движения электропоездов - это вам не метро и даже не маршрутка