Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:..стоит появиться бюджетным моделям с нормальным пробегом - и плотину прорвет.
у нас не прорвало даже б/у лифами с нулевыми налогами. Мне один кадр (вроде из Германии?)недавно писал, мол, все такси Берлина электро. Неделю сам как вернулся с круиза по Северной Вестфалии и Бельгии - увы-с, электрички максимум каждый сотый. В такси уже мерсюки посвежее прошлого визита полгода назад. Дизель. с ихней стоимостью "зеленого" электричества смысла зироу
airmax78 написав:Но глядя как улицы Киева постепенно заполняются совсем недешевыми Теслами, я понимаю, что стоит появиться бюджетным моделям с нормальным пробегом - и плотину прорвет.
Прямо заполняются? Это в Вашем воображении, Макс. на Телиги за полгода не видел ни одной Теслы. На сегодня "потолок" обычного украинца в покупке авто-10 000 у.е. Не та покупательная способность.
Посмотрите на новострои: там 50% -однушки, 25-двушки и 25% трёшки ( навскидку). Второй показатель покупательной способности. Мобилки стали доступными за 10 лет. Это товар, который в цене упал с 200 до 20 долларов. Электрокары этот путь за 10 лет не пройдут. Цена не та, объём производства-не тот и не в нашей стране. В нашей стране можно только "бетона" наклепать за 10 лет на всех желающих. Но это ж невыгодно
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
airmax78 написав:..стоит появиться бюджетным моделям с нормальным пробегом - и плотину прорвет.
у нас не прорвало даже б/у лифами с нулевыми налогами. Мне один кадр (вроде из Германии?)недавно писал, мол, все такси Берлина электро. Неделю сам как вернулся с круиза по Северной Вестфалии и Бельгии - увы-с, электрички максимум каждый сотый. В такси уже мерсюки посвежее прошлого визита полгода назад. Дизель. с ихней стоимостью "зеленого" электричества смысла зироу
Лифы оказались нежизнеспособны. Батарея на 24кВт/ч без подогрева и охлаждения - это ни о чем. Но даже этих недомашин по 12-15куе (а начинали чуть ли не с 20-24 куе) навезли тысячи. Б/у бюджетные авто с батареями от 60кВт/ч и ценой до 20куе будут отрывать с руками. И скоро они появятся на рынке.
airmax78 написав:Но глядя как улицы Киева постепенно заполняются совсем недешевыми Теслами, я понимаю, что стоит появиться бюджетным моделям с нормальным пробегом - и плотину прорвет.
Прямо заполняются? Это в Вашем воображении, Макс. на Телиги за полгода не видел ни одной Теслы. На сегодня "потолок" обычного украинца в покупке авто-10 000 у.е. Не та покупательная способность.
Посмотрите на новострои: там 50% -однушки, 25-двушки и 25% трёшки ( навскидку). Второй показатель покупательной способности. Мобилки стали доступными за 10 лет. Это товар, который в цене упал с 200 до 20 долларов. Электрокары этот путь за 10 лет не пройдут. Цена не та, объём производства-не тот и не в нашей стране. В нашей стране можно только "бетона" наклепать за 10 лет на всех желающих. Но это ж невыгодно
В центре - полно. X-ы, S-ки всех годов выпуска. Как только массово пойдут б/у 3ки - их очень быстро появится на улицах в разы больше чем Лифов. О том, какая покупательная способность у украинцев хорошо свидетельствует очередь, которая выстроилась на 3-х летние дизельгейтные гольфы и выметенные в считанные недели 2+ тысячи Ауди А3. А там цена колебалась от 18 куе до, почти 30 куе за А3 в топовой комплектакции.
airmax78 написав:Но глядя как улицы Киева постепенно заполняются совсем недешевыми Теслами, я понимаю, что стоит появиться бюджетным моделям с нормальным пробегом - и плотину прорвет.
Прямо заполняются? Это в Вашем воображении, Макс. на Телиги за полгода не видел ни одной Теслы. На сегодня "потолок" обычного украинца в покупке авто-10 000 у.е. Не та покупательная способность.
Посмотрите на новострои: там 50% -однушки, 25-двушки и 25% трёшки ( навскидку). Второй показатель покупательной способности. Мобилки стали доступными за 10 лет. Это товар, который в цене упал с 200 до 20 долларов. Электрокары этот путь за 10 лет не пройдут. Цена не та, объём производства-не тот и не в нашей стране. В нашей стране можно только "бетона" наклепать за 10 лет на всех желающих. Но это ж невыгодно
В центре - полно. X-ы, S-ки всех годов выпуска. Как только массово пойдут б/у 3ки - их очень быстро появится на улицах в разы больше чем Лифов. О том, какая покупательная способность у украинцев хорошо свидетельствует очередь, которая выстроилась на 3-х летние дизельгейтные гольфы и выметенные в считанные недели 2+ тысячи Ауди А3. А там цена колебалась от 18 куе до, почти 30 куе за А3 в топовой комплектакции.
Не судите по Киеву, в том же Фастове думаете много дизельгейта?
Serg-ik написав:Прямо заполняются? Это в Вашем воображении, Макс. на Телиги за полгода не видел ни одной Теслы. На сегодня "потолок" обычного украинца в покупке авто-10 000 у.е. Не та покупательная способность.
Посмотрите на новострои: там 50% -однушки, 25-двушки и 25% трёшки ( навскидку). Второй показатель покупательной способности. Мобилки стали доступными за 10 лет. Это товар, который в цене упал с 200 до 20 долларов. Электрокары этот путь за 10 лет не пройдут. Цена не та, объём производства-не тот и не в нашей стране. В нашей стране можно только "бетона" наклепать за 10 лет на всех желающих. Но это ж невыгодно
В центре - полно. X-ы, S-ки всех годов выпуска. Как только массово пойдут б/у 3ки - их очень быстро появится на улицах в разы больше чем Лифов. О том, какая покупательная способность у украинцев хорошо свидетельствует очередь, которая выстроилась на 3-х летние дизельгейтные гольфы и выметенные в считанные недели 2+ тысячи Ауди А3. А там цена колебалась от 18 куе до, почти 30 куе за А3 в топовой комплектакции.
Не судите по Киеву, в том же Фастове думаете много дизельгейта?
В Фастове нет дилера. Дизельгейт разошелся по городам где есть дилеры Фолькса. Много автомобилей ушло в регионы. В т.ч. даже в западные, несмотря на параллельный беспредел с б***.
airmax78 написав:О том, какая покупательная способность у украинцев хорошо свидетельствует очередь, которая выстроилась на 3-х летние дизельгейтные гольфы и выметенные в считанные недели 2+ тысячи Ауди А3. А там цена колебалась от 18 куе до, почти 30 куе за А3 в топовой комплектакции.
airmax78 написав:В Фастове нет дилера. Дизельгейт разошелся по городам где есть дилеры Фолькса. Много автомобилей ушло в регионы. В т.ч. даже в западные, несмотря на параллельный беспредел с б***.
Странно, говорит владелец ресторана на серебряной миле владельцу ресторана в фастове, что у тебя устрицы плохо продаются. Я не успеваю заказывать, видно что-то ты не так делаешь Кстати Эйр, там в рыбальском почтовые адреса вроде присвоили, можно жить уже, поглядывая на место будущего канала