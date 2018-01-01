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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11091110111111121113>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 158
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
27%
43
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
23
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 10:52

  airmax78 написав:..стоит появиться бюджетным моделям с нормальным пробегом - и плотину прорвет.

у нас не прорвало даже б/у лифами с нулевыми налогами. Мне один кадр (вроде из Германии?)недавно писал, мол, все такси Берлина электро. Неделю сам как вернулся с круиза по Северной Вестфалии и Бельгии - увы-с, электрички максимум каждый сотый. В такси уже мерсюки посвежее прошлого визита полгода назад. Дизель.
с ихней стоимостью "зеленого" электричества смысла зироу
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 10:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Но глядя как улицы Киева постепенно заполняются совсем недешевыми Теслами, я понимаю, что стоит появиться бюджетным моделям с нормальным пробегом - и плотину прорвет.

Прямо заполняются? Это в Вашем воображении, Макс. на Телиги за полгода не видел ни одной Теслы. На сегодня "потолок" обычного украинца в покупке авто-10 000 у.е. Не та покупательная способность.

Посмотрите на новострои: там 50% -однушки, 25-двушки и 25% трёшки ( навскидку). Второй показатель покупательной способности.
Мобилки стали доступными за 10 лет. Это товар, который в цене упал с 200 до 20 долларов. Электрокары этот путь за 10 лет не пройдут. Цена не та, объём производства-не тот и не в нашей стране. В нашей стране можно только "бетона" наклепать за 10 лет на всех желающих. Но это ж невыгодно
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 10:57

Serg-ik а как распознать этого обычного украинца?
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 11:19

alfredhaos Зайдите в АТБ
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 11:21

  sequence написав:
  airmax78 написав:..стоит появиться бюджетным моделям с нормальным пробегом - и плотину прорвет.

у нас не прорвало даже б/у лифами с нулевыми налогами. Мне один кадр (вроде из Германии?)недавно писал, мол, все такси Берлина электро. Неделю сам как вернулся с круиза по Северной Вестфалии и Бельгии - увы-с, электрички максимум каждый сотый. В такси уже мерсюки посвежее прошлого визита полгода назад. Дизель.
с ихней стоимостью "зеленого" электричества смысла зироу

Лифы оказались нежизнеспособны. Батарея на 24кВт/ч без подогрева и охлаждения - это ни о чем. Но даже этих недомашин по 12-15куе (а начинали чуть ли не с 20-24 куе) навезли тысячи. Б/у бюджетные авто с батареями от 60кВт/ч и ценой до 20куе будут отрывать с руками. И скоро они появятся на рынке.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 11:23

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Но глядя как улицы Киева постепенно заполняются совсем недешевыми Теслами, я понимаю, что стоит появиться бюджетным моделям с нормальным пробегом - и плотину прорвет.

Прямо заполняются? Это в Вашем воображении, Макс. на Телиги за полгода не видел ни одной Теслы. На сегодня "потолок" обычного украинца в покупке авто-10 000 у.е. Не та покупательная способность.

Посмотрите на новострои: там 50% -однушки, 25-двушки и 25% трёшки ( навскидку). Второй показатель покупательной способности.
Мобилки стали доступными за 10 лет. Это товар, который в цене упал с 200 до 20 долларов. Электрокары этот путь за 10 лет не пройдут. Цена не та, объём производства-не тот и не в нашей стране. В нашей стране можно только "бетона" наклепать за 10 лет на всех желающих. Но это ж невыгодно

В центре - полно. X-ы, S-ки всех годов выпуска. Как только массово пойдут б/у 3ки - их очень быстро появится на улицах в разы больше чем Лифов.
О том, какая покупательная способность у украинцев хорошо свидетельствует очередь, которая выстроилась на 3-х летние дизельгейтные гольфы и выметенные в считанные недели 2+ тысячи Ауди А3. А там цена колебалась от 18 куе до, почти 30 куе за А3 в топовой комплектакции.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 11:26

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Но глядя как улицы Киева постепенно заполняются совсем недешевыми Теслами, я понимаю, что стоит появиться бюджетным моделям с нормальным пробегом - и плотину прорвет.

Прямо заполняются? Это в Вашем воображении, Макс. на Телиги за полгода не видел ни одной Теслы. На сегодня "потолок" обычного украинца в покупке авто-10 000 у.е. Не та покупательная способность.

Посмотрите на новострои: там 50% -однушки, 25-двушки и 25% трёшки ( навскидку). Второй показатель покупательной способности.
Мобилки стали доступными за 10 лет. Это товар, который в цене упал с 200 до 20 долларов. Электрокары этот путь за 10 лет не пройдут. Цена не та, объём производства-не тот и не в нашей стране. В нашей стране можно только "бетона" наклепать за 10 лет на всех желающих. Но это ж невыгодно

В центре - полно. X-ы, S-ки всех годов выпуска. Как только массово пойдут б/у 3ки - их очень быстро появится на улицах в разы больше чем Лифов.
О том, какая покупательная способность у украинцев хорошо свидетельствует очередь, которая выстроилась на 3-х летние дизельгейтные гольфы и выметенные в считанные недели 2+ тысячи Ауди А3. А там цена колебалась от 18 куе до, почти 30 куе за А3 в топовой комплектакции.

Не судите по Киеву, в том же Фастове думаете много дизельгейта?
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 11:28

  alfredhaos написав:
  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:Прямо заполняются? Это в Вашем воображении, Макс. на Телиги за полгода не видел ни одной Теслы. На сегодня "потолок" обычного украинца в покупке авто-10 000 у.е. Не та покупательная способность.

Посмотрите на новострои: там 50% -однушки, 25-двушки и 25% трёшки ( навскидку). Второй показатель покупательной способности.
Мобилки стали доступными за 10 лет. Это товар, который в цене упал с 200 до 20 долларов. Электрокары этот путь за 10 лет не пройдут. Цена не та, объём производства-не тот и не в нашей стране. В нашей стране можно только "бетона" наклепать за 10 лет на всех желающих. Но это ж невыгодно

В центре - полно. X-ы, S-ки всех годов выпуска. Как только массово пойдут б/у 3ки - их очень быстро появится на улицах в разы больше чем Лифов.
О том, какая покупательная способность у украинцев хорошо свидетельствует очередь, которая выстроилась на 3-х летние дизельгейтные гольфы и выметенные в считанные недели 2+ тысячи Ауди А3. А там цена колебалась от 18 куе до, почти 30 куе за А3 в топовой комплектакции.

Не судите по Киеву, в том же Фастове думаете много дизельгейта?

В Фастове нет дилера. Дизельгейт разошелся по городам где есть дилеры Фолькса. Много автомобилей ушло в регионы. В т.ч. даже в западные, несмотря на параллельный беспредел с б***.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 11:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:О том, какая покупательная способность у украинцев хорошо свидетельствует очередь, которая выстроилась на 3-х летние дизельгейтные гольфы и выметенные в считанные недели 2+ тысячи Ауди А3. А там цена колебалась от 18 куе до, почти 30 куе за А3 в топовой комплектакции.

в Украине около 20 000 электроавто, включая гибридные. На 6 600 000 легковых авто. 0,3%.
Эта карта
https://hevcars.com.ua/reviews/v-ukraine-zaregistrirovano-bolee-10000-elektromobiley/
покажет не только электроавто по стране, но и даст представление об обеспеченности граждан в целом

Дизельгейтных сколько выкупили? 2-3 тыс авто? за год))) Смешно.

Застройщики клепают однухи, а не трёшки
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 11:36

  airmax78 написав:В Фастове нет дилера. Дизельгейт разошелся по городам где есть дилеры Фолькса. Много автомобилей ушло в регионы. В т.ч. даже в западные, несмотря на параллельный беспредел с б***.


Странно, говорит владелец ресторана на серебряной миле владельцу ресторана в фастове, что у тебя устрицы плохо продаются. Я не успеваю заказывать, видно что-то ты не так делаешь :mrgreen:
Кстати Эйр, там в рыбальском почтовые адреса вроде присвоили, можно жить уже, поглядывая на место будущего канала :D
vano80
 
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