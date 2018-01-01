Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:.. Б/у бюджетные авто с батареями от 60кВт/ч и ценой до 20куе будут отрывать с руками. И скоро они появятся на рынке.
я же пишу вам - спрос рождает цену. И также, как будет спускаться (не валиться - плавно спускаться) цена на электрички, будет расти промтариф на электричество. Их станет больше со временем - я не сомневаюсь! Но это, увы, вариант не для киевлян - много вы зарядок видели, сколько тачек теоретически они могут зарядить? Где новые генерирующие мощности - АЭС, ТЭЦ, гидро? Киев не обеспечен обычными паркоместами, куда ставить электро?? Это перспектива лет на ..дцать вперед, но в будущее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать..
airmax78 написав:О том, какая покупательная способность у украинцев хорошо свидетельствует очередь, которая выстроилась на 3-х летние дизельгейтные гольфы и выметенные в считанные недели 2+ тысячи Ауди А3...
Если очень хочется оценивать покупательную способность по авто, то есть смысл смотреть на продажи новых авто по сравнению с другими странами. https://nonews.co/directory/lists/count ... car-market Тут Украина находится между Грецией (с населением 11 млн. человек) и Пуэрто-Рико (с населением 3 млн. человек). Причем ближе к Пуэрто-Рико
airmax78 написав:В Фастове нет дилера. Дизельгейт разошелся по городам где есть дилеры Фолькса. Много автомобилей ушло в регионы. В т.ч. даже в западные, несмотря на параллельный беспредел с б***.
Странно, говорит владелец ресторана на серебряной миле владельцу ресторана в фастове, что у тебя устрицы плохо продаются. Я не успеваю заказывать, видно что-то ты не так делаешь Кстати Эйр, там в рыбальском почтовые адреса вроде присвоили, можно жить уже, поглядывая на место будущего канала
Рыбальский - это мечта. Но сейчас у меня новая мечта - Ильинский.
Дизельгейтных сколько выкупили? 2-3 тыс авто? за год))) Смешно.
Застройщики клепают однухи, а не трёшки
Динамика по электромобилям очень серьезная. И это при том, что пригодные для ежедневной эксплуатации в качестве единственного автомобиля в семье электромобили только начали появляться. Все будет хорошо. Нас ждет эра электротранспорта. Пусть даже для большинства это по-прежнему будут троллейбусы, трамваи, метро и электробусы, но дышать в городах (не во всех, правда) станет легче.