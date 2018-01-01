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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1110111111121113>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 158
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
27%
43
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
23
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 11:37

  airmax78 написав:.. Б/у бюджетные авто с батареями от 60кВт/ч и ценой до 20куе будут отрывать с руками. И скоро они появятся на рынке.
я же пишу вам - спрос рождает цену. И также, как будет спускаться (не валиться - плавно спускаться) цена на электрички, будет расти промтариф на электричество.
Их станет больше со временем - я не сомневаюсь! Но это, увы, вариант не для киевлян - много вы зарядок видели, сколько тачек теоретически они могут зарядить? Где новые генерирующие мощности - АЭС, ТЭЦ, гидро? Киев не обеспечен обычными паркоместами, куда ставить электро?? Это перспектива лет на ..дцать вперед, но в будущее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать..
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 11:40

  airmax78 написав:О том, какая покупательная способность у украинцев хорошо свидетельствует очередь, которая выстроилась на 3-х летние дизельгейтные гольфы и выметенные в считанные недели 2+ тысячи Ауди А3...

Если очень хочется оценивать покупательную способность по авто, то есть смысл смотреть на продажи новых авто по сравнению с другими странами. https://nonews.co/directory/lists/count ... car-market
Тут Украина находится между Грецией (с населением 11 млн. человек) и Пуэрто-Рико (с населением 3 млн. человек). Причем ближе к Пуэрто-Рико :)
dengon
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 11:43

  dengon написав:.. Причем ближе к Пуэрто-Рико :)
зато круче Люксембурга! теперь можно спать спокойно :))
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 11:56

  vano80 написав:
  airmax78 написав:В Фастове нет дилера. Дизельгейт разошелся по городам где есть дилеры Фолькса. Много автомобилей ушло в регионы. В т.ч. даже в западные, несмотря на параллельный беспредел с б***.


Странно, говорит владелец ресторана на серебряной миле владельцу ресторана в фастове, что у тебя устрицы плохо продаются. Я не успеваю заказывать, видно что-то ты не так делаешь :mrgreen:
Кстати Эйр, там в рыбальском почтовые адреса вроде присвоили, можно жить уже, поглядывая на место будущего канала :D

Рыбальский - это мечта. Но сейчас у меня новая мечта - Ильинский.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 11:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Французский квартал 2 распродаётся по "от 50 кгрн" метр за вторую очередь. Некоторые варианты с красивым видом по 57 кгрн. Короче, смысла что то покупать по таким ценам не вижу
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Ильинский

БЦ что ли? Или там строят чего?
Учтите, в том районе хронические проблемы с водопроводом. В частности, в том же БЦ Ильинский
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:01

  airmax78 написав:[
Рыбальский - это мечта. Но сейчас у меня новая мечта - Ильинский.

Дорого. А на площадке бурьяны убирают. Риски
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:02

Faceless https://novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6%D0 ... 1%97%D0%B2, с видом на Днепр и возле прокураторы, может макс работает в прокуратуре? :mrgreen:
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:02

  Serg-ik написав:в Украине около 20 000 электроавто, включая гибридные. На 6 600 000 легковых авто. 0,3%.
Эта карта
https://hevcars.com.ua/reviews/v-ukraine-zaregistrirovano-bolee-10000-elektromobiley/
покажет не только электроавто по стране, но и даст представление об обеспеченности граждан в целом

Дизельгейтных сколько выкупили? 2-3 тыс авто? за год))) Смешно.

Застройщики клепают однухи, а не трёшки

Динамика по электромобилям очень серьезная. И это при том, что пригодные для ежедневной эксплуатации в качестве единственного автомобиля в семье электромобили только начали появляться. Все будет хорошо. Нас ждет эра электротранспорта. Пусть даже для большинства это по-прежнему будут троллейбусы, трамваи, метро и электробусы, но дышать в городах (не во всех, правда) станет легче.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:03

  alfredhaos написав:Faceless https://novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6%D0 ... 1%97%D0%B2, с видом на Днепр и возле прокураторы, может макс работает в прокуратуре? :mrgreen:

Вот как раз в этом случае вид на днепр внагрузку с набережной
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