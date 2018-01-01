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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1110111111121113

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 158
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
27%
43
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
23
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:06

  alfredhaos написав:Faceless https://novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6%D0 ... 1%97%D0%B2, с видом на Днепр и возле прокураторы, может макс работает в прокуратуре? :mrgreen:

А что прокуратура? Сейчас Зеленский ее полностью перезагрузит и она будет работать на благо общества. Очень почетно будет работать в прокуратуре я считаю.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:06

  alfredhaos написав:Faceless https://novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6%D0 ... 1%97%D0%B2, с видом на Днепр и возле прокураторы, может макс работает в прокуратуре? :mrgreen:

Ну прямо над Набережно-Крещатицкой - очень на любителя.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:08

  hume написав:
  alfredhaos написав:Faceless https://novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6%D0 ... 1%97%D0%B2, с видом на Днепр и возле прокураторы, может макс работает в прокуратуре? :mrgreen:

Вот как раз в этом случае вид на днепр внагрузку с набережной

Там единственное что мешает - автомобильная эстакада, проходящая а уровне 2-3 этажа. Но напишем петицию - и ее уберут. Или покупать с окнами во двор - на Андреевскую церковь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:14

  airmax78 написав:
  hume написав:
  alfredhaos написав:Faceless https://novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6%D0 ... 1%97%D0%B2, с видом на Днепр и возле прокураторы, может макс работает в прокуратуре? :mrgreen:

Вот как раз в этом случае вид на днепр внагрузку с набережной

Там единственное что мешает - автомобильная эстакада, проходящая а уровне 2-3 этажа. Но напишем петицию - и ее уберут. Или покупать с окнами во двор - на Андреевскую церковь.

И вообще, можно дома в наушниках с ANC ходить, а окна сразу можно проектировать так, чтобы они и не открывались.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:14

Ввод в эксплуатацию жилья в Украине по итогам января-марта 2019 года увеличился на 32,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 2 млн 453 тыс. кв. м.

сокращение объема ввода жилья зафиксировано в трех областях и в Киеве. При этом наибольшее снижение произошло в Харьковской области — на 42,6%, до 90,2 тыс. кв.м, на втором месте — Киев: снижение зафиксировано на уровне 33,7%.

Подробнее:
https://www.capital.ua/ru/news/128380-v ... z5pmLkbK6B

Вывод: спрос переместился из дорогой столицы в более дешёвую периферию? Естественно, не за счёт киевлян.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:16

  Serg-ik написав:Ввод в эксплуатацию жилья в Украине по итогам января-марта 2019 года увеличился на 32,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 2 млн 453 тыс. кв. м.

сокращение объема ввода жилья зафиксировано в трех областях и в Киеве. При этом наибольшее снижение произошло в Харьковской области — на 42,6%, до 90,2 тыс. кв.м, на втором месте — Киев: снижение зафиксировано на уровне 33,7%.

Подробнее:
https://www.capital.ua/ru/news/128380-v ... z5pmLkbK6B

Вывод: спрос переместился из дорогой столицы в более дешёвую периферию? Естественно, не за счёт киевлян.

Вообще, по одному кварталу рано делать выводы. С другой стороны - постепенное снижение объемов строительства и соответственно ввода в эксплуатацию, назревало давно - мы еще с Захаром на эту тему спорили
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:18

Faceless
Снижение в Киеве-назревало. Но в регионах -рост. Как одна из причин-понаехи отказались от Киева в пользу родины
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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