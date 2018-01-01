Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ввод в эксплуатацию жилья в Украине по итогам января-марта 2019 года увеличился на 32,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 2 млн 453 тыс. кв. м.
сокращение объема ввода жилья зафиксировано в трех областях и в Киеве. При этом наибольшее снижение произошло в Харьковской области — на 42,6%, до 90,2 тыс. кв.м, на втором месте — Киев: снижение зафиксировано на уровне 33,7%.
Serg-ik написав:Ввод в эксплуатацию жилья в Украине по итогам января-марта 2019 года увеличился на 32,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 2 млн 453 тыс. кв. м.
сокращение объема ввода жилья зафиксировано в трех областях и в Киеве. При этом наибольшее снижение произошло в Харьковской области — на 42,6%, до 90,2 тыс. кв.м, на втором месте — Киев: снижение зафиксировано на уровне 33,7%.
Вывод: спрос переместился из дорогой столицы в более дешёвую периферию? Естественно, не за счёт киевлян.
Вообще, по одному кварталу рано делать выводы. С другой стороны - постепенное снижение объемов строительства и соответственно ввода в эксплуатацию, назревало давно - мы еще с Захаром на эту тему спорили
Serg-ik Наивысшие показатели роста ввода жилья в первом квартале 2019 года к первому кварталу предыдущего года (без учета временного порядка) зафиксированы в Черновицкой (на 361,5%, до 152,9 тыс. кв. м), Тернопольской (на 211,9%, до 116 тыс. кв. м) и Ивано-Франковской областях (на 181,2%, до 235 тыс. кв. м).
Заробитчане не знают куда вложить деньги, кроме недвижимости.
Serg-ik написав:Faceless Снижение в Киеве-назревало. Но в регионах -рост. Как одна из причин-понаехи отказались от Киева в пользу родины
Понаехи тут ни при чем. Во-первых, что касается Киева - не нужно забывать о пригороде. Бучи, Ирпеня, Бровары и прочие Козятины с Борщаговками: публика киевская, но статистика идет не Киеву. Плюс тот бум, что привел к росту строительства до 2017, просто в регионы пришел с опозданием. А чтобы понаехи создали такую динамику - им надо было "отказываться от Киева в пользу малой родины" еще 2-3 года назад.
Serg-ik написав:Ввод в эксплуатацию жилья в Украине по итогам января-марта 2019 года увеличился на 32,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 2 млн 453 тыс. кв. м.
сокращение объема ввода жилья зафиксировано в трех областях и в Киеве. При этом наибольшее снижение произошло в Харьковской области — на 42,6%, до 90,2 тыс. кв.м, на втором месте — Киев: снижение зафиксировано на уровне 33,7%.