Додано: Пон 03 чер, 2019 12:18

Faceless

Снижение в Киеве-назревало. Но в регионах -рост. Как одна из причин-понаехи отказались от Киева в пользу родины

Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?

https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s