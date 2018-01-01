Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Васенька написав:новини з обласної нерухомості. в Березані продана 3-кімнатна квартирка, 3 поверх, 70м2, кирпичний дом 1986р. автономне опалення, 5 років ЄВРОРЕМОНТУ і всього 13000! даражай страшний...
Васенька, ты идешь в Раду этой осенью? Если да - тебе ведь нужна будет достойная лидера крупной политической силы, главы фракции в ВРУ, квартира. Так что обращайся, если че.