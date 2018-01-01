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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1111111211131114

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 158
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
27%
43
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
23
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 13:09

  airmax78 написав:
  Васенька написав:новини з обласної нерухомості.
в Березані продана 3-кімнатна квартирка, 3 поверх, 70м2, кирпичний дом 1986р.
автономне опалення, 5 років ЄВРОРЕМОНТУ :)
і всього 13000! даражай страшний...

Васенька, ты идешь в Раду этой осенью? Если да - тебе ведь нужна будет достойная лидера крупной политической силы, главы фракции в ВРУ, квартира. Так что обращайся, если че.

Вы при это? :mrgreen: 830000$ НаАбалони :mrgreen:
https://rieltor.ua/flats-sale/view/8860751/

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moniks
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 13:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:Где новые генерирующие мощности - АЭС, ТЭЦ, гидро?
Одна семья после перехода на экономные лампочки экономит достаточно электричества для обеспечения энергией одного электромобиля при пробеге в 10 тыс километров в год.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 13:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  moniks написав:830000$ НаАбалони

Обратите внимание на толщину ТВ и ноута
Детишек жалко: столько места, а им двухярусная кровать и 1 стол.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 13:59

  Serg-ik написав:
  moniks написав:830000$ НаАбалони

Обратите внимание на толщину ТВ и ноута
.

Если бы меняли каждый раз тв и ноут на те, что поновее, то жили бы в аренде.
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