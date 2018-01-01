airmax78 написав:
Васенька, ты идешь в Раду этой осенью? Если да - тебе ведь нужна будет достойная лидера крупной политической силы, главы фракции в ВРУ, квартира. Так что обращайся, если че.
Вы при это? 830000$ НаАбалони
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Додано: Пон 03 чер, 2019 13:09
Вы при это? 830000$ НаАбалони
Додано: Пон 03 чер, 2019 13:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 03 чер, 2019 13:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Обратите внимание на толщину ТВ и ноута
Детишек жалко: столько места, а им двухярусная кровать и 1 стол.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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