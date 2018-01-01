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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 158
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
27%
43
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
23
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 13:09

  airmax78 написав:
  Васенька написав:новини з обласної нерухомості.
в Березані продана 3-кімнатна квартирка, 3 поверх, 70м2, кирпичний дом 1986р.
автономне опалення, 5 років ЄВРОРЕМОНТУ :)
і всього 13000! даражай страшний...

Васенька, ты идешь в Раду этой осенью? Если да - тебе ведь нужна будет достойная лидера крупной политической силы, главы фракции в ВРУ, квартира. Так что обращайся, если че.

Вы при это? :mrgreen: 830000$ НаАбалони :mrgreen:
https://rieltor.ua/flats-sale/view/8860751/

Зображення
moniks
 
Повідомлень: 1210
З нами з: 27.08.14
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Подякували: 205 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 13:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:Где новые генерирующие мощности - АЭС, ТЭЦ, гидро?
Одна семья после перехода на экономные лампочки экономит достаточно электричества для обеспечения энергией одного электромобиля при пробеге в 10 тыс километров в год.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 13:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  moniks написав:830000$ НаАбалони

Обратите внимание на толщину ТВ и ноута
Детишек жалко: столько места, а им двухярусная кровать и 1 стол.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 13:59

  Serg-ik написав:
  moniks написав:830000$ НаАбалони

Обратите внимание на толщину ТВ и ноута
.

Если бы меняли каждый раз тв и ноут на те, что поновее, то жили бы в аренде.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 14:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:то жили бы в аренде
собственникам этой квартиры такие варианты не грозят)))
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9199
З нами з: 10.06.11
Подякував: 167 раз.
Подякували: 797 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 14:09

  moniks написав:
  airmax78 написав:
  Васенька написав:новини з обласної нерухомості.
в Березані продана 3-кімнатна квартирка, 3 поверх, 70м2, кирпичний дом 1986р.
автономне опалення, 5 років ЄВРОРЕМОНТУ :)
і всього 13000! даражай страшний...

Васенька, ты идешь в Раду этой осенью? Если да - тебе ведь нужна будет достойная лидера крупной политической силы, главы фракции в ВРУ, квартира. Так что обращайся, если че.

Вы при это? :mrgreen: 830000$ НаАбалони :mrgreen:
https://rieltor.ua/flats-sale/view/8860751/

Зображення

Элементы биодизайна начала 00х. Было очень модно. Не надо гнаться за модой.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 14:12

  Vlad442 написав:
  sequence написав:Где новые генерирующие мощности - АЭС, ТЭЦ, гидро?
Одна семья после перехода на экономные лампочки экономит достаточно электричества для обеспечения энергией одного электромобиля при пробеге в 10 тыс километров в год.

Ну это вы, конечно, загнули. Но определенный запас ночной электроэнергии у нас есть и без новых АЭС. Хотя, конечно, уже надо начинать строить - дело не быстрое.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 14:27

  Faceless написав:
  airmax78 написав:Ильинский

БЦ что ли? Или там строят чего?
Учтите, в том районе хронические проблемы с водопроводом. В частности, в том же БЦ Ильинский

Это под новым Гаванским мостом (с Подола на Рыб остров).
По факту, на улицу Иллинская будет выходить небольшая часть этого дома примыкающая к бывшему посольству Испании. А основная часть будет расположена вдоль Набережно-Хрещатицкой.
У Макса в голове явно аналогия с отелем Фермонт :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 14:34

  UA написав:
  Faceless написав:
  airmax78 написав:Ильинский

БЦ что ли? Или там строят чего?
Учтите, в том районе хронические проблемы с водопроводом. В частности, в том же БЦ Ильинский

Это под новым Гаванским мостом (с Подола на Рыб остров).
По факту, на улицу Иллинская будет выходить небольшая часть этого дома примыкающая к бывшему посольству Испании. А основная часть будет расположена вдоль Набережно-Хрещатицкой.
У Макса в голове явно аналогия с отелем Фермонт :mrgreen:

Я люблю тихие уютные места на старом Подоле. Опять же Рыбальский рядом - будущий центр культурной жизни Киева. Студенты Могилянки будут драться за право арендовать квартиру в этом доме. Кто сказал аукцион?
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 03 чер, 2019 14:37, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Подякували: 3622 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 14:37

  airmax78 написав:Я люблю тихие уютные места на старом Подоле. Опять же Рыбальский рядом - будущий центр культурной жизни Киева.

Мы все любим эти места, но при чём здесь жк ильинский? :shock:
hume
 
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Подякував: 508 раз.
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