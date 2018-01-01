Почитайте википедию:

Финансовый рычаг (плечо финансового рычага, кредитный рычаг, кредитное плечо, финансовый леверидж) — это отношение заёмного капитала к собственным средствам (иначе говоря, соотношение между заёмным и собственным капиталом). Также финансовым рычагом или эффектом финансового рычага называют эффект от использования заёмных средств с целью увеличить размер операций и прибыль, не имея достаточного для этого капитала. Размер отношения заёмного капитала к собственному характеризует степень риска, финансовую устойчивость. Финансовый рычаг может возникать только в случае использования торговцем заёмных средств. Плата за заёмный капитал обычно меньше, чем дополнительная прибыль, которую он обеспечивает. Эта дополнительная прибыль суммируется с прибылью на собственный капитал, что позволяет увеличить его рентабельность. На товарном, фондовом и валютном рынках понятие финансовый рычаг трансформируется в маржинальные требования — процентное отношение средств, которые обязан иметь на своём балансе торговец для заключения сделки к суммарной стоимости заключаемой сделки. Обычно на товарном рынке требуется обеспечение не менее 50 % от общей суммы сделки, то есть для заключения контракта на 200 долларов торговец должен обладать не менее, чем 100 долларами. На рынке производных финансовых инструментов или валютного обмена заключение, например, фьючерсного контракта обязывает внести гарантийное обеспечение в размере от 2 до 15 процентов стоимости контракта, то есть для заключения контракта на 200 долларов достаточно реально иметь в наличии от 4 до 30 долларов. В маржинальной торговле плечо финансового рычага часто записывается в виде пропорции, которая показывает отношение суммы залога к размеру возможного контракта. Например, маржинальные требования 20 % соответствуют плечу 1:5 (один к пяти), а маржинальные требования 1 % соответствуют плечу 1:100 (один к ста). В таком случае говорят, что торговец может заключить контракт в 5 (или 100) раз больше, чем размер его залогового депозита. На фондовом рынке России под плечом один к пяти часто имеют в виду отношение собственных средств (залога) к предоставляемому кредиту, то есть клиент одалживают у брокера средства в 5 раз больше собственных, а затем всю имеющуюся сумму направляет на заключение сделки. У клиента средств становится в 6 раз больше, чем было до взятия кредита. Этому случаю соответствуют маржинальные требования не 20 %, а 16,67 %. Использование увеличенного кредитного плеча увеличивает не только возможность получить прибыль, но и повышает степени риска такой операции. При расчете ЭФР — эффекта финансового рычага — плечо финансового рычага (для финансового анализа предприятия это отношение заемного капитала (ЗК) к собственному (СК)) умножается на дифференциал. Упрощенная формула расчета с учетом инфляции: Эфр = ((1 — T)(ЭР — 1,8×СР) — (СРСП — 1,8×СР))×ЗК/СК Где Эфр — эффект финансового рычага; T − ставка налогообложения прибыли (см. п. 1 ст. 284 Налогового кодекса РФ), которую можно рассчитать как отношение налоговых отчислений к прибыли до налогообложения; ЭР − экономическая рентабельность активов; СРСП − средняя расчетная ставка процента выплат по кредитам; СP − среднегодовая ставка рефинансирования.

Маржина́льная торго́вля (англ. margin trading) — проведение спекулятивных торговых операций с использованием денег и/или товаров, предоставляемых торговцу в кредит под залог оговоренной суммы — маржи́. От простого кредита маржинальный отличается тем, что получаемая сумма денег (или стоимость получаемого товара) обычно в несколько раз превышает размер залога (маржи). Например, за предоставление права заключить контракт на покупку или продажу 100 тысяч евро за доллары США, брокер обычно требует в залог не более 2 тысяч долларов. Это позволяет торговцу увеличить объёмы операций при тех же капиталах. Кроме того, при маржинальной торговле обычно разрешено продавать взятый в кредит товар с предполагаемой последующей покупкой аналогичного товара и возврата кредита в натуральном (товарном) виде. Такая операция называется короткая позиция или продажа без покрытия (непокрытая продажа). Этот механизм обеспечивает техническую возможность получать прибыль при падении цен (примеры приведены ниже).



Маржинальный принцип широко распространён в биржевой торговле любыми инструментами.





Условия получения маржинального кредита[править | править код]

Маржинальная торговля предполагает осуществление операций с активами, полученными от брокера в кредит. Это могут быть как денежные средства, так и торгуемые товары: например, акции, срочные контракты. Маржинальное кредитование имеет свою специфику. Обычно оговариваются следующие условия:



Получение кредита не требует предварительного согласования и специфичного оформления.

Обеспечением кредита являются денежные средства и иные активы, размещенные на соответствующих счетах.

В заём предоставляются активы из списка активов, с которыми могут совершаться маржинальные сделки.

Кредиты в течение торговой сессии предоставляются бесплатно.

Во многих случаях, например при торговле акциями, за предоставление кредита на срок более дня взимается вознаграждение. Обычно это оговоренный процент от суммы кредита или рыночной стоимости предоставляемых в кредит активов. Обычно ставка процента зависит от вида предоставленного в кредит актива и ориентирована на существующие процентные ставки аналогичных операций при «обычном» межбанковском кредитовании.

Размер маржинальных требований очень сильно зависит от ликвидности торгуемого товара. На валютном рынке маржа обычно составляет 0,5 — 2 %. В выходные дни она может подниматься до 5 — 10 %. В США, Великобритании, Германии маржа на фондовом рынке может составлять 20 — 50 %. В России для торговли некоторыми акциями для некоторых торговцев Федеральная служба по финансовым рынкам (до 2004 года её функции выполняла Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг) разрешает маржу 25 — 50 % от суммы контракта (по состоянию на февраль 2007). Размер маржи может зависеть от направления первой сделки (покупка или продажа).



Регуляторные органы в кризисных ситуациях дополнительно ограничивают возможность проведения маржинальных операций. Для борьбы с паникой и слухами, охватившими Wall Street, Комиссия по ценным бумагам и биржам экстренно ограничила с 21 июля 2008 года «короткие» продажи бумаг 19 крупных финансовых компаний[1], а с 19 сентября 2008 года этот список расширился до 799 финансовых компаний[2]. Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FSA) ввело временный запрет на «короткую продажу» акций на Лондонской фондовой бирже с 19 сентября 2008 года до 16 января 2009 года[3].



Федеральная служба по финансовым рынкам России 17 сентября 2008 года приостановила торги по всем ценным бумагам на российских фондовых биржах[4]. В комментарии руководителя ФСФР России Владимира Миловидова этот шаг объясняется тем, что «брокеры продолжают заключать маржинальные сделки и открывать короткие позиции, еще больше дестабилизируя ситуацию»[5].





Выгодность

Для торговца

Позволяет торговцу многократно увеличить объёмы операций без увеличения размера необходимого капитала.

Позволяет торговцу проводить операции на капиталоёмких рынках даже без наличия собственных значительных денежных сумм.

Обеспечивает техническую возможность получать прибыль при падении цен.

Для брокера[править | править код]

Дополнительные поступления в форме процентных платежей за пользование кредитом. Проценты по маржинальному кредиту часто значительно выше, чем проценты по банковским депозитам (брокеру выгоднее использовать средства для маржинального кредитования клиентов, чем размещать средства на банковских депозитах).

Клиент делает операции на больший объём, что приводит к росту комиссионных брокера, в том числе в форме спреда у брокеров-маркетмейкеров.

Брокер расширяет круг потенциальных клиентов за счёт снижения минимального порога капитала, достаточного для проведения сделок.