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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 чер, 2019 15:33
в Ораж-сити-акция, 14900 грн за метр в однухе.
К чему бы это?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Пон 03 чер, 2019 16:02
Serg-ik написав: _Mykola_ написав:
было на среднюю двушку 3*100Вт + 60Вт*5=600Вт, стало 3*10+6*5=60Вт, Скажем это все счастье включено в среднем 4 часа
600*4 = 2,4кВт*365=876кВт*ч, на сберегайках = 87,6кВт*ч, разница в 788 кВт*ч в год.
Вы не указали какое количество лампочек за год сгорит. и не указали разницу в цене между обычной лампой и сберегайкой.
Мы говорим об экономии электроэнергии, но если сюда еще добавить замену ламп накаливания,
Обычных штук 5 точно даже если это будут не Искра, а Филипс, а может и больше, светодиодных - скорее всего 0.
Из сотни за больше чем два года не сгорела НИ ОДНА... т-т-т.
Ну и перенапряжений нет - реле напряжения, контакты нигде не дребезжат, все обжато в гильзах.
Основные проблемы в выходе из строя это плохой контакт, перенапряжение, перегрев и частое включение-выключение
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_Mykola_
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Додано: Пон 03 чер, 2019 16:13
Serg-ik написав: _Mykola_ написав:
было на среднюю двушку 3*100Вт + 60Вт*5=600Вт, стало 3*10+6*5=60Вт, Скажем это все счастье включено в среднем 4 часа
600*4 = 2,4кВт*365=876кВт*ч, на сберегайках = 87,6кВт*ч, разница в 788 кВт*ч в год.
Вы не указали какое количество лампочек за год сгорит. и не указали разницу в цене между обычной лампой и сберегайкой.
Feron - стоят дешево. Светят долгие годы. Go Green, Серж!
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airmax78
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Додано: Пон 03 чер, 2019 16:16
airmax78 написав:
788 кВт/ч - это, примерно 3000 км пробега. 3 месяца. Надо еще что-то оптимизировать. Но, в целом, уже оптимистично звучит.
Оптимизировать - при замене техники брать А+++, если электроплита, то на индукционку, это даст экономию в 30-50% от обычной, европейского направления техника, где есть функции автоматического отключения, ну все в таком же духе.
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Додано: Пон 03 чер, 2019 16:17
airmax78 написав: Serg-ik написав: _Mykola_ написав:
было на среднюю двушку 3*100Вт + 60Вт*5=600Вт, стало 3*10+6*5=60Вт, Скажем это все счастье включено в среднем 4 часа
600*4 = 2,4кВт*365=876кВт*ч, на сберегайках = 87,6кВт*ч, разница в 788 кВт*ч в год.
Вы не указали какое количество лампочек за год сгорит. и не указали разницу в цене между обычной лампой и сберегайкой.
Feron - стоят дешево. Светят долгие годы. Go Green, Серж!
Ферон как раз не очень, драйвера у них слабые, даже с китайских магазинов получше будут, хотя сами диоды, более или менее.
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Додано: Пон 03 чер, 2019 16:18
Serg-ik написав:
в Ораж-сити-акция, 14900 грн за метр
в однухе.
К чему бы это?
К тому, что скоро вы будете кусать локти глядя как Унуноктий с детками выходит на прогулку на Лысую гору из своей шикарной квартиры на 1/2 этажа в Оранже.
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Додано: Пон 03 чер, 2019 16:20
Vlad442 написав: sequence написав:
Где новые генерирующие мощности - АЭС, ТЭЦ, гидро?
Одна семья после перехода на экономные лампочки экономит достаточно электричества для обеспечения энергией одного электромобиля при пробеге в 10 тыс километров в год.
Затем эта же семья экономию на лампочках проела кучей гаджетов, ТВ-панелью диагональю в 1.5 метра и бесконечно включенным 2кВт бойлером с электроплитками, духовками и прочими приблудами.
Я вас не понял - у меня с "обычными" лампочками в "чешке" на АбАлони получалось 150-200кВт (газ), в новом высотном доме без газа 500-600 КВТ. У вас че - лампочки целый день горят, в ваших расчетах?
И такой весь Киев.
Аварии на подстанциях скоро станут самым обычным делом, а хитом продаж и топа Гугла - "стабилизаторы напряжения купить Киев"
Востаннє редагувалось sequence
в Пон 03 чер, 2019 16:21, всього редагувалось 1 раз.
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sequence
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Додано: Пон 03 чер, 2019 16:21
_Mykola_ написав: airmax78 написав: Serg-ik написав:
Вы не указали какое количество лампочек за год сгорит. и не указали разницу в цене между обычной лампой и сберегайкой.
Feron - стоят дешево. Светят долгие годы. Go Green, Серж!
Ферон как раз не очень, драйвера у них слабые, даже с китайских магазинов получше будут, хотя сами диоды, более или менее.
Не знаю, я за 5 лет еще ни одну не поменял. Тогда как Евроламп уже дважды менял по гарантии, а потеряв чек - выбросил 3 штуки дважды обменянные.
А какие самые лучшие по соотношению цена/качество?
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Додано: Пон 03 чер, 2019 16:35
airmax78
Осрам, Филипс
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Додано: Пон 03 чер, 2019 16:36
sequence написав:
Затем эта же семья экономию на лампочках проела кучей гаджетов, ТВ-панелью диагональю в 1.5 метра и бесконечно включенным 2кВт бойлером с электроплитками, духовками и прочими приблудами.
Я вас не понял - у меня с "обычными" лампочками в "чешке" на АбАлони получалось 150-200кВт (газ), в новом высотном доме без газа 500-600 КВТ. У вас че - лампочки целый день горят, в ваших расчетах?
И такой весь Киев.
Аварии на подстанциях скоро станут самым обычным делом, а хитом продаж и топа Гугла - "стабилизаторы напряжения купить Киев"
В расчет взяты 4 часа.
ЛЕД Панель в 1,5 метра, кушает электроэнергии в разы меньше чем обычный 15 летний телик. Холодильник, стиралка, духовка, плита - аналогично.
Бойлер - все зависит от расхода горячей воды и входящей температуры холодной воды.
Странно с двумя бойлерами, плитой, духовкой, стиркой, сушкой, лампочки горят много... и аж 300 кВт за прошлый месяц, и это стирка + сушка чеерз день + посудомойка каждый день.
.
Че я делаю не так?
Стабилизаторы? Нецелесообразно - по меньшей мере в Киеве, вполне подойдет реле напряжения с нормально выставленными уставками срабатывания и таймингом на включение - быстродействия в 0,02с хватит в 99% случаев чтобы все выжило.
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