Додано: Пон 03 чер, 2019 15:33

в Ораж-сити-акция, 14900 грн за метр в однухе.

К чему бы это?

Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?

https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s