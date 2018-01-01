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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11141115111611171118>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 158
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
27%
43
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
23
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 15:33

в Ораж-сити-акция, 14900 грн за метр в однухе.
К чему бы это?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 16:02

  Serg-ik написав:
  _Mykola_ написав:было на среднюю двушку 3*100Вт + 60Вт*5=600Вт, стало 3*10+6*5=60Вт, Скажем это все счастье включено в среднем 4 часа
600*4 = 2,4кВт*365=876кВт*ч, на сберегайках = 87,6кВт*ч, разница в 788 кВт*ч в год.

Вы не указали какое количество лампочек за год сгорит. и не указали разницу в цене между обычной лампой и сберегайкой.

Мы говорим об экономии электроэнергии, но если сюда еще добавить замену ламп накаливания,
Обычных штук 5 точно даже если это будут не Искра, а Филипс, а может и больше, светодиодных - скорее всего 0.
Из сотни за больше чем два года не сгорела НИ ОДНА... т-т-т. :roll:

Ну и перенапряжений нет - реле напряжения, контакты нигде не дребезжат, все обжато в гильзах.
Основные проблемы в выходе из строя это плохой контакт, перенапряжение, перегрев и частое включение-выключение
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 16:13

  Serg-ik написав:
  _Mykola_ написав:было на среднюю двушку 3*100Вт + 60Вт*5=600Вт, стало 3*10+6*5=60Вт, Скажем это все счастье включено в среднем 4 часа
600*4 = 2,4кВт*365=876кВт*ч, на сберегайках = 87,6кВт*ч, разница в 788 кВт*ч в год.

Вы не указали какое количество лампочек за год сгорит. и не указали разницу в цене между обычной лампой и сберегайкой.

Feron - стоят дешево. Светят долгие годы. Go Green, Серж!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 16:16

  airmax78 написав:788 кВт/ч - это, примерно 3000 км пробега. 3 месяца. Надо еще что-то оптимизировать. Но, в целом, уже оптимистично звучит.

Оптимизировать - при замене техники брать А+++, если электроплита, то на индукционку, это даст экономию в 30-50% от обычной, европейского направления техника, где есть функции автоматического отключения, ну все в таком же духе.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 16:17

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  _Mykola_ написав:было на среднюю двушку 3*100Вт + 60Вт*5=600Вт, стало 3*10+6*5=60Вт, Скажем это все счастье включено в среднем 4 часа
600*4 = 2,4кВт*365=876кВт*ч, на сберегайках = 87,6кВт*ч, разница в 788 кВт*ч в год.

Вы не указали какое количество лампочек за год сгорит. и не указали разницу в цене между обычной лампой и сберегайкой.

Feron - стоят дешево. Светят долгие годы. Go Green, Серж!

Ферон как раз не очень, драйвера у них слабые, даже с китайских магазинов получше будут, хотя сами диоды, более или менее. ;)
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 16:18

  Serg-ik написав:в Ораж-сити-акция, 14900 грн за метр в однухе.
К чему бы это?

К тому, что скоро вы будете кусать локти глядя как Унуноктий с детками выходит на прогулку на Лысую гору из своей шикарной квартиры на 1/2 этажа в Оранже.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 16:20

  Vlad442 написав:
  sequence написав:Где новые генерирующие мощности - АЭС, ТЭЦ, гидро?
Одна семья после перехода на экономные лампочки экономит достаточно электричества для обеспечения энергией одного электромобиля при пробеге в 10 тыс километров в год.

Затем эта же семья экономию на лампочках проела кучей гаджетов, ТВ-панелью диагональю в 1.5 метра и бесконечно включенным 2кВт бойлером с электроплитками, духовками и прочими приблудами.
Я вас не понял - у меня с "обычными" лампочками в "чешке" на АбАлони получалось 150-200кВт (газ), в новом высотном доме без газа 500-600 КВТ. У вас че - лампочки целый день горят, в ваших расчетах?
И такой весь Киев.
Аварии на подстанциях скоро станут самым обычным делом, а хитом продаж и топа Гугла - "стабилизаторы напряжения купить Киев"
Востаннє редагувалось sequence в Пон 03 чер, 2019 16:21, всього редагувалось 1 раз.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 16:21

  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:Вы не указали какое количество лампочек за год сгорит. и не указали разницу в цене между обычной лампой и сберегайкой.

Feron - стоят дешево. Светят долгие годы. Go Green, Серж!

Ферон как раз не очень, драйвера у них слабые, даже с китайских магазинов получше будут, хотя сами диоды, более или менее. ;)

Не знаю, я за 5 лет еще ни одну не поменял. Тогда как Евроламп уже дважды менял по гарантии, а потеряв чек - выбросил 3 штуки дважды обменянные.
А какие самые лучшие по соотношению цена/качество?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 16:35

airmax78

Осрам, Филипс
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 16:36

  sequence написав: Затем эта же семья экономию на лампочках проела кучей гаджетов, ТВ-панелью диагональю в 1.5 метра и бесконечно включенным 2кВт бойлером с электроплитками, духовками и прочими приблудами.
Я вас не понял - у меня с "обычными" лампочками в "чешке" на АбАлони получалось 150-200кВт (газ), в новом высотном доме без газа 500-600 КВТ. У вас че - лампочки целый день горят, в ваших расчетах?
И такой весь Киев.
Аварии на подстанциях скоро станут самым обычным делом, а хитом продаж и топа Гугла - "стабилизаторы напряжения купить Киев"

В расчет взяты 4 часа.
ЛЕД Панель в 1,5 метра, кушает электроэнергии в разы меньше чем обычный 15 летний телик. Холодильник, стиралка, духовка, плита - аналогично.
Бойлер - все зависит от расхода горячей воды и входящей температуры холодной воды.
Странно с двумя бойлерами, плитой, духовкой, стиркой, сушкой, лампочки горят много... и аж 300 кВт за прошлый месяц, и это стирка + сушка чеерз день + посудомойка каждый день. ;).
Че я делаю не так? :roll:

Стабилизаторы? Нецелесообразно - по меньшей мере в Киеве, вполне подойдет реле напряжения с нормально выставленными уставками срабатывания и таймингом на включение - быстродействия в 0,02с хватит в 99% случаев чтобы все выжило.
_Mykola_
 
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