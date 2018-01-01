Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
я в растеряности и нэгодую - все как писал, всей технике около году отроду, все фирменное, нежлобское(никаких атлантов и т.д.) и на гарантиях: индукционка, холодильник с экономным линейным компрессором, бойлер 2 кВт, духовка, вытяжка, 2 Лед зомби ящика, очиститель воздуха Дайкин - он постоянно включен, но экономный. Моемся всей семьей пока под душем, но скоро нахрен рубанем бойлер и включим горяч воду, благо, что подключили, и соскучились по ванной. Тогда и сравню. Ах, да, в аквариуме насосик жужжит постоянно. Сейчас добавился кондер, но 500-600 это цифры межсезонья. Лампочки, да - ЛЕД, если чо ) WTF?
Стабилизаторы? Нецелесообразно - по меньшей мере в Киеве, вполне подойдет реле напряжения с нормально выставленными уставками срабатывания и таймингом на включение - быстродействия в 0,02с хватит в 99% случаев чтобы все выжило.
хз, я не электрик, во всех этих УЗО и прочей хери не очень. Но знаю, что холодильник за тышшу и кондей за полтышши, могут пойти курить компрессор за стоимость полприбора. так что, пожалуй, поставлю, благо, электрика на них выведена отдельно
я в растеряности и нэгодую - все как писал, всей технике около году отроду, все фирменное, нежлобское(никаких атлантов и т.д.) и на гарантиях: индукционка, холодильник с экономным линейным компрессором, бойлер 2 кВт, духовка, вытяжка, 2 Лед зомби ящика, очиститель воздуха Дайкин - он постоянно включен, но экономный. Моемся всей семьей пока под душем, но скоро нахрен рубанем бойлер и включим горяч воду, благо, что подключили, и соскучились по ванной. Тогда и сравню. Ах, да, в аквариуме насосик жужжит постоянно. Сейчас добавился кондер, но 500-600 это цифры межсезонья. Лампочки, да - ЛЕД, если чо ) WTF?
По-моему ДТЭК там че-то мутит. У меня последние 3 месяца расход электроэнергии как не в себя - по 800 кВт в месяц. При том что раньше редко до 350 доходило. Вообще не понимаю, что может в квартире столько электроэнергии потреблять.
Стабилизаторы? Нецелесообразно - по меньшей мере в Киеве, вполне подойдет реле напряжения с нормально выставленными уставками срабатывания и таймингом на включение - быстродействия в 0,02с хватит в 99% случаев чтобы все выжило.
хз, я не электрик, во всех этих УЗО и прочей хери не очень. Но знаю, что холодильник за тышшу и кондей за полтышши, могут пойти курить компрессор за стоимость полприбора. так что, пожалуй, поставлю, благо, электрика на них выведена отдельно
Вот для того чтобы не пошли курить, нужно ставить реле напряжения, и выставить уставки срабатывания 200-240В и тайминг на обратное включение в 2-3 минуты (т.е. сработало, если даже напряжение в нормальных пределах включит нагрузку оно только через 120-180 сек) это нужно для компрессоросодержащих приборов, тогда у них не будет аварийного старта, а будет штатный режим.
airmax78 написав:По-моему ДТЭК там че-то мутит. У меня последние 3 месяца расход электроэнергии как не в себя - по 800 кВт в месяц. При том что раньше редко до 350 доходило. Вообще не понимаю, что может в квартире столько электроэнергии потреблять.
airmax78 написав:По-моему ДТЭК там че-то мутит. У меня последние 3 месяца расход электроэнергии как не в себя - по 800 кВт в месяц. При том что раньше редко до 350 доходило. Вообще не понимаю, что может в квартире столько электроэнергии потреблять.
Ваши раздолбанные розетки, где-то есть утечка.
Да уже бы, наверное, сгорела бы квартира если бы такая утечка нагревала что-то. Она ведь вникуда не может исчезать эта утечка - работу какую-то должно делать или что-то нагревать?
airmax78 написав:По-моему ДТЭК там че-то мутит. У меня последние 3 месяца расход электроэнергии как не в себя - по 800 кВт в месяц. При том что раньше редко до 350 доходило. Вообще не понимаю, что может в квартире столько электроэнергии потреблять.
Ваши раздолбанные розетки, где-то есть утечка.
Да уже бы, наверное, сгорела бы квартира если бы такая утечка нагревала что-то. Она ведь вникуда не может исчезать эта утечка - работу какую-то должно делать или что-то нагревать?
Не обязательно будет греться сильно, на нескольких розетках маленькая еле теплая и за меяц будет круглая цифра или что-то с техникистало давать утечку. Чудес не бывает.
Serg-ik написав:Ввод в эксплуатацию жилья в Украине по итогам января-марта 2019 года увеличился на 32,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 2 млн 453 тыс. кв. м.
сокращение объема ввода жилья зафиксировано в трех областях и в Киеве. При этом наибольшее снижение произошло в Харьковской области — на 42,6%, до 90,2 тыс. кв.м, на втором месте — Киев: снижение зафиксировано на уровне 33,7%.
Вывод: спрос переместился из дорогой столицы в более дешёвую периферию? Естественно, не за счёт киевлян.
Вывод ошибочный. Дьявол кроется в деталях Согласно сообщению, в городах в первом квартале введено в эксплуатацию 1 млн 393,8 тыс. кв. м жилья (56,8% общего объема), в сельской местности — 1 млн 60 тыс. кв. м. При этом 61,7% общего объема жилья введено в одноквартирных домах, 38,3% — в домах с двумя и более квартирами.
Что это значит ? Это означает что пошел процесс ввода в эксплуатацию в частном секторе. А именно ввод в эксплуатацию самостроя, который годами был вообще не учитываемый !!!!