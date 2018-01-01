Додано: Пон 03 чер, 2019 16:46

_Mykola_ написав: ..

..Че я делаю не так?

.. ....Че я делаю не так?..

я в растеряности и нэгодую - все как писал, всей технике около году отроду, все фирменное, нежлобское(никаких атлантов и т.д.) и на гарантиях: индукционка, холодильник с экономным линейным компрессором, бойлер 2 кВт, духовка, вытяжка, 2 Лед зомби ящика, очиститель воздуха Дайкин - он постоянно включен, но экономный. Моемся всей семьей пока под душем, но скоро нахрен рубанем бойлер и включим горяч воду, благо, что подключили, и соскучились по ванной. Тогда и сравню.Ах, да, в аквариуме насосик жужжит постоянно. Сейчас добавился кондер, но 500-600 это цифры межсезонья.Лампочки, да - ЛЕД, если чоWTF?