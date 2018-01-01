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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 чер, 2019 18:05
Господа Лендлорды, у меня зреет идея кардинально решить вопрос на КРЖН.
Если купить 5-6-7 соток фасада, например на Пр-те Лобановского, и построить там 5ти-этажный офисный центр?
И сдать/продать его ИТшной конторе?
Какие подводные камни? Кто может поделиться опытом, идеями?
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Додано: Пон 03 чер, 2019 18:09
UA написав: _Mykola_ написав:
Не обязательно будет греться сильно, на нескольких розетках маленькая еле теплая и за меяц будет круглая цифра или что-то с техникистало давать утечку.
Чудес не бывает.
Ленивые люди устанавливают УЗО и не пользуются услугами специалистов уровня - и "электрику тоже сделать можем".
Экономные люди постоянно в поиске недорогого электрика.
Мдя, это как "Чого бідні, бо дурні...
Чого дурні бо бідні..."
УЗО знаете зачем?
И если бы оно было то утечек не может быть даже в принципе, и оно не даст включать проводку с утечкой, что автоматом подразумевает починку проводки, розеток, техники...
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Додано: Пон 03 чер, 2019 18:12
zzzzzz написав:
Что это значит ? Это означает что пошел процесс ввода в эксплуатацию в частном секторе. А именно ввод в эксплуатацию самостроя
, который годами был вообще не учитываемый !!!!
И не только амнистия самостроя.
В регионах не так и плохо жить, как это думается из Киева (Кроме скатывающегося всё глубже в депресняк восточного региона).
Люди строятся. Сам периодически наблюдаю.
ПС Земля возле некоторых облов догоняет околокиевские ценники))
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Додано: Пон 03 чер, 2019 18:31
investorkiev написав:
Господа Лендлорды, у меня зреет идея кардинально решить вопрос на КРЖН.
Если купить 5-6-7 соток фасада, например на Пр-те Лобановского, и построить там 5ти-этажный офисный центр?
И сдать/продать его ИТшной конторе?
Какие подводные камни? Кто может поделиться опытом, идеями?
Натаха, какой нафиг пр-т Лобановского?
Стройся на Андреевском спуске или посреди Михайловской площади.
БЦ Tribeca-Chivas Рalace
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Додано: Пон 03 чер, 2019 18:37
"Ангола, Буркина-Фасо, Гана, Эфиопия, Руанда, Суринам, Шри Ланка, Таджикистан и Танзания — это страны, у которых кредитный рейтинг чуть повыше украинского.
Сравнимый с Украиной рейтинг — это удел Конго, Ирака и Ливана. Среди, отстающих от Украины можно отметить только Мозамбик, Пуэрто-Рико, Замбию и Венесуэлу. Вот наше реальное место на мировой инвестиционной карте."
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Додано: Пон 03 чер, 2019 18:37
UA написав: investorkiev написав:
Господа Лендлорды, у меня зреет идея кардинально решить вопрос на КРЖН.
Если купить 5-6-7 соток фасада, например на Пр-те Лобановского, и построить там 5ти-этажный офисный центр?
И сдать/продать его ИТшной конторе?
Какие подводные камни? Кто может поделиться опытом, идеями?
Натаха, какой нафиг пр-т Лобановского?
Стройся на Андреевском спуске или посреди Михайловской площади.
БЦ Tribeca-Chivas Рalace
Парк Шевченко хорошая локация
до метро 3 минуты )
Живите своим умом!
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