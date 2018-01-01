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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1115111611171118

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 158
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
27%
43
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
23
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 18:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Господа Лендлорды, у меня зреет идея кардинально решить вопрос на КРЖН.

Если купить 5-6-7 соток фасада, например на Пр-те Лобановского, и построить там 5ти-этажный офисный центр?

И сдать/продать его ИТшной конторе?

Какие подводные камни? Кто может поделиться опытом, идеями?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 18:09

  UA написав:
  _Mykola_ написав:Не обязательно будет греться сильно, на нескольких розетках маленькая еле теплая и за меяц будет круглая цифра или что-то с техникистало давать утечку.
Чудес не бывает.

Ленивые люди устанавливают УЗО и не пользуются услугами специалистов уровня - и "электрику тоже сделать можем".
Экономные люди постоянно в поиске недорогого электрика.

Мдя, это как "Чого бідні, бо дурні...
Чого дурні бо бідні..."

УЗО знаете зачем?
И если бы оно было то утечек не может быть даже в принципе, и оно не даст включать проводку с утечкой, что автоматом подразумевает починку проводки, розеток, техники... :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 18:12

  zzzzzz написав:
Что это значит ? Это означает что пошел процесс ввода в эксплуатацию в частном секторе. А именно ввод в эксплуатацию самостроя, который годами был вообще не учитываемый !!!!

И не только амнистия самостроя.
В регионах не так и плохо жить, как это думается из Киева (Кроме скатывающегося всё глубже в депресняк восточного региона).
Люди строятся. Сам периодически наблюдаю.
ПС Земля возле некоторых облов догоняет околокиевские ценники))
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 18:31

  investorkiev написав:Господа Лендлорды, у меня зреет идея кардинально решить вопрос на КРЖН.

Если купить 5-6-7 соток фасада, например на Пр-те Лобановского, и построить там 5ти-этажный офисный центр?

И сдать/продать его ИТшной конторе?

Какие подводные камни? Кто может поделиться опытом, идеями?

Натаха, какой нафиг пр-т Лобановского?
Стройся на Андреевском спуске или посреди Михайловской площади.
БЦ Tribeca-Chivas Рalace
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 18:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

"Ангола, Буркина-Фасо, Гана, Эфиопия, Руанда, Суринам, Шри Ланка, Таджикистан и Танзания — это страны, у которых кредитный рейтинг чуть повыше украинского.
Сравнимый с Украиной рейтинг — это удел Конго, Ирака и Ливана. Среди, отстающих от Украины можно отметить только Мозамбик, Пуэрто-Рико, Замбию и Венесуэлу. Вот наше реальное место на мировой инвестиционной карте."
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 18:37

  UA написав:
  investorkiev написав:Господа Лендлорды, у меня зреет идея кардинально решить вопрос на КРЖН.

Если купить 5-6-7 соток фасада, например на Пр-те Лобановского, и построить там 5ти-этажный офисный центр?

И сдать/продать его ИТшной конторе?

Какие подводные камни? Кто может поделиться опытом, идеями?

Натаха, какой нафиг пр-т Лобановского?
Стройся на Андреевском спуске или посреди Михайловской площади.
БЦ Tribeca-Chivas Рalace


Парк Шевченко хорошая локация :lol:
Живите своим умом!
zzzzzz
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