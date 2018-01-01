Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав: Что это значит ? Это означает что пошел процесс ввода в эксплуатацию в частном секторе. А именно ввод в эксплуатацию самостроя, который годами был вообще не учитываемый !!!!
И не только амнистия самостроя. В регионах не так и плохо жить, как это думается из Киева (Кроме скатывающегося всё глубже в депресняк восточного региона). Люди строятся. Сам периодически наблюдаю. ПС Земля возле некоторых облов догоняет околокиевские ценники))
АМКУ оштрафовал застройщика на 3 млн гривен за недостоверную информацию в рекламе строящегося жилкомплекса
В рекламных буклетах строящегося жилого комплекса ParkLand застройщик демонстрировал покупателям будущую автостоянку возле дома. Однако оказалась, что земля находится в частной собственности киевлянки и компания не имеет право ею распоряжаться. За такие действия Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал застройщика ООО "Скайпарк групп" на 3 млн. гривен.