Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 06 чер, 2019 21:05
Прохожий написав:
Кстати на ЖД вокзале напротив Южного стоит забор S1.
Кто чё знает?
Знаю что он там минимум 3 месяца
Kostia
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Додано: Чет 06 чер, 2019 21:33
Kostia написав: Прохожий написав:
Кстати на ЖД вокзале напротив Южного стоит забор S1.
Кто чё знает?
Знаю что он там минимум 3 месяца
Информативно
Интересно с каких ценников стартанут продажи.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
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Додано: Чет 06 чер, 2019 22:50
airmax78 написав:
[
Это на любителя. Но эффект производит и выглядит довольно уютно.
Да, всё верно. То есть смысл не в отдельно взятом дизайне, а в общем направлении, который, как вы выразились вне времени. Такая себе эклектика, главное, чтоб уютно было.
hume
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Додано: Чет 06 чер, 2019 22:54
Прохожий написав: shapo написав: proftpd66 написав:
УКР Буд все стройки остановил.
Откуда инфа?
зачем цитировать бред тролля?
http://forum.domik.ua/zhk-charivne-mist ... -8600.html
Дорогие соседи,спасибо Вам!
Будем надеяться,что нас услышат!
Молодцы. С плакатами неплохо придумали. Но мало людей как по мне. На 26.06 может организуемся чтоб людей больше было. Главное не навредить. Какие предложения?
Востаннє редагувалось
proftpd66
в Чет 06 чер, 2019 23:05, всього редагувалось 1 раз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Додано: Чет 06 чер, 2019 22:58
hume написав: airmax78 написав:
[
Это на любителя. Но эффект производит и выглядит довольно уютно.
Да, всё верно. То есть смысл не в отдельно взятом дизайне, а в общем направлении, который, как вы выразились вне времени. Такая себе эклектика, главное, чтоб уютно было.
Но это надо иметь очень тонкий вкус и чувство стиля, чтобы в таком разнообразии цветов и фактур не свалиться в кич. Я бы не рисковал.
airmax78
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Додано: Чет 06 чер, 2019 23:16
airmax78
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