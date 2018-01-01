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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1135113611371138

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 160
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
44
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
24
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 21:05

  Прохожий написав:Кстати на ЖД вокзале напротив Южного стоит забор S1.
Кто чё знает?

Знаю что он там минимум 3 месяца
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 21:33

  Kostia написав:
  Прохожий написав:Кстати на ЖД вокзале напротив Южного стоит забор S1.
Кто чё знает?

Знаю что он там минимум 3 месяца

Информативно 8)
Интересно с каких ценников стартанут продажи.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 22:50

  airmax78 написав:[
Это на любителя. Но эффект производит и выглядит довольно уютно.

Да, всё верно. То есть смысл не в отдельно взятом дизайне, а в общем направлении, который, как вы выразились вне времени. Такая себе эклектика, главное, чтоб уютно было.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 22:54

  Прохожий написав:
  shapo написав:
  proftpd66 написав:УКР Буд все стройки остановил.


Откуда инфа?

зачем цитировать бред тролля?


http://forum.domik.ua/zhk-charivne-mist ... -8600.html

Дорогие соседи,спасибо Вам!
Будем надеяться,что нас услышат!


Молодцы. С плакатами неплохо придумали. Но мало людей как по мне. На 26.06 может организуемся чтоб людей больше было. Главное не навредить. Какие предложения?



Востаннє редагувалось proftpd66 в Чет 06 чер, 2019 23:05, всього редагувалось 1 раз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 22:58

  hume написав:
  airmax78 написав:[
Это на любителя. Но эффект производит и выглядит довольно уютно.

Да, всё верно. То есть смысл не в отдельно взятом дизайне, а в общем направлении, который, как вы выразились вне времени. Такая себе эклектика, главное, чтоб уютно было.

Но это надо иметь очень тонкий вкус и чувство стиля, чтобы в таком разнообразии цветов и фактур не свалиться в кич. Я бы не рисковал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 23:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Идем в гости к Алексу3: http://domik.ua/novosti/kak-zhivetsya-v ... 58465.html
airmax78
 
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  #<1 ... 1135113611371138
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