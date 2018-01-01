Додано: П'ят 07 чер, 2019 21:34

vano80 написав: asti написав: Кстати о птичках. У кого какие ожидания по цене вторички в горизонте двух-трёх лет? Существующий сейчас рост - это что по вашему - отскок после падения или действительно РОСТ? Смотрел на график Домика - роста нет, посмотрел авизо за 17 год июнь - тогда на Оболони можно было найти неплохие варианты за 32-34 тыс (БПС-ка с хорошей косметикой на средних этажах) сейчас такое продается на 10-12 тыс дороже, то есть имеем более чем 30% рост - это уже серьёзно. Вопрос - продолжится ли? А вообще ситуация парадоксальная - каждый год на рынок выходят десятки тысяч новых квартир, сотни тысяч людей уехали на заработки и многие ТАМ остались и при этом рост и аренды и продажи - откуда?! Кстати о птичках. У кого какие ожидания по цене вторички в горизонте двух-трёх лет? Существующий сейчас рост - это что по вашему - отскок после падения или действительно РОСТ? Смотрел на график Домика - роста нет, посмотрел авизо за 17 год июнь - тогда на Оболони можно было найти неплохие варианты за 32-34 тыс (БПС-ка с хорошей косметикой на средних этажах) сейчас такое продается на 10-12 тыс дороже, то есть имеем более чем 30% рост - это уже серьёзно. Вопрос - продолжится ли? А вообще ситуация парадоксальная - каждый год на рынок выходят десятки тысяч новых квартир, сотни тысяч людей уехали на заработки и многие ТАМ остались и при этом рост и аренды и продажи - откуда?!



На твой вопрос,наверно, могла бы ответить.... перепись населения и открытые данные по количеству застройки. Что бы разговаривать цифрами.

У меня трое неблизких родственников переехали в столицу. Пока снимают. Возвращаться в села-райцентры не собираются.

Вот и считай, сколько сотен тысяч тут появились и сколько построено. На твой вопрос,наверно, могла бы ответить.... перепись населения и открытые данные по количеству застройки. Что бы разговаривать цифрами.У меня трое неблизких родственников переехали в столицу. Пока снимают. Возвращаться в села-райцентры не собираются.Вот и считай, сколько сотен тысяч тут появились и сколько построено.

Переписи нет, но по количеству построенных метров статистика есть.За 2018 построили 1.25млн кв.м, что на треть меньше чем в 2017. В этом году построят еще меньше.Мое мнение - я бы во вторичку не лез, особенно в панельки-Бпсы..Если грамотно купить первичку, то с ремонтом она сразу принесет +30+50% от вложенных средств. Но нужно быть неленивым.На фоне +50% любое падение, связанное с кризисом, уже не выглядит катастрофой.Да и квартиранты в новострое лучше будут - более вменяемые и платежеспособные.Плюс новые коммуникации, проводка, счетчики тепла.Если вам 40 лет, то вы помрете раньше, чем новострою прийдет гаплык. А вот про БПС такое не скажешь, и есть риск в 70 лет, уже немощьным, беззубым, склерозным стариком потерять «свой пенсионный фонд» изза техногенных причин. Что тогда делать?