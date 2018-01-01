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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 07 чер, 2019 20:34
Serg-ik написав: Долярчик написав:
цілий день тиша?
а чего шуметь? Это в 2011-2013 было мало строек, по 1500 монолит на этапе строительства, по 2000-2500 -готовый и с ремонтом, по 1100-панелька КГС, 1700-совкошлак. Всё дорого. А теперь -полно строек, цена-минус 40% в валюте. Наверное большинству-реальная цена.
Просто лето - не сезон в сфере КРЖН.
С нетерпением жду осени чтобы посмотреть на цены аренды и сориентироваться по дальнейшим действиям
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investorkiev
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 20:59
Кстати о птичках. У кого какие ожидания по цене вторички в горизонте двух-трёх лет? Существующий сейчас рост - это что по вашему - отскок после падения или действительно РОСТ? Смотрел на график Домика - роста нет, посмотрел авизо за 17 год июнь - тогда на Оболони можно было найти неплохие варианты за 32-34 тыс (БПС-ка с хорошей косметикой на средних этажах) сейчас такое продается на 10-12 тыс дороже, то есть имеем более чем 30% рост - это уже серьёзно. Вопрос - продолжится ли? А вообще ситуация парадоксальная - каждый год на рынок выходят десятки тысяч новых квартир, сотни тысяч людей уехали на заработки и многие ТАМ остались и при этом рост и аренды и продажи - откуда?!
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asti
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 21:25
asti написав:
Кстати о птичках. У кого какие ожидания по цене вторички в горизонте двух-трёх лет? Существующий сейчас рост - это что по вашему - отскок после падения или действительно РОСТ? Смотрел на график Домика - роста нет, посмотрел авизо за 17 год июнь - тогда на Оболони можно было найти неплохие варианты за 32-34 тыс (БПС-ка с хорошей косметикой на средних этажах) сейчас такое продается на 10-12 тыс дороже, то есть имеем более чем 30% рост - это уже серьёзно. Вопрос - продолжится ли? А вообще ситуация парадоксальная - каждый год на рынок выходят десятки тысяч новых квартир, сотни тысяч людей уехали на заработки и многие ТАМ остались и при этом рост и аренды и продажи - откуда?!
На твой вопрос,наверно, могла бы ответить.... перепись населения и открытые данные по количеству застройки. Что бы разговаривать цифрами.
У меня трое неблизких родственников переехали в столицу. Пока снимают. Возвращаться в села-райцентры не собираются.
Вот и считай, сколько сотен тысяч тут появились и сколько построено.
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vano80
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 21:34
vano80 написав: asti написав:
Кстати о птичках. У кого какие ожидания по цене вторички в горизонте двух-трёх лет? Существующий сейчас рост - это что по вашему - отскок после падения или действительно РОСТ? Смотрел на график Домика - роста нет, посмотрел авизо за 17 год июнь - тогда на Оболони можно было найти неплохие варианты за 32-34 тыс (БПС-ка с хорошей косметикой на средних этажах) сейчас такое продается на 10-12 тыс дороже, то есть имеем более чем 30% рост - это уже серьёзно. Вопрос - продолжится ли? А вообще ситуация парадоксальная - каждый год на рынок выходят десятки тысяч новых квартир, сотни тысяч людей уехали на заработки и многие ТАМ остались и при этом рост и аренды и продажи - откуда?!
На твой вопрос,наверно, могла бы ответить.... перепись населения и открытые данные по количеству застройки. Что бы разговаривать цифрами.
У меня трое неблизких родственников переехали в столицу. Пока снимают. Возвращаться в села-райцентры не собираются.
Вот и считай, сколько сотен тысяч тут появились и сколько построено.
Переписи нет, но по количеству построенных метров статистика есть.
За 2018 построили 1.25млн кв.м, что на треть меньше чем в 2017. В этом году построят еще меньше.
Мое мнение - я бы во вторичку не лез, особенно в панельки-Бпсы..
Если грамотно купить первичку, то с ремонтом она сразу принесет +30+50% от вложенных средств. Но нужно быть неленивым.
На фоне +50% любое падение, связанное с кризисом, уже не выглядит катастрофой.
Да и квартиранты в новострое лучше будут - более вменяемые и платежеспособные.
Плюс новые коммуникации, проводка, счетчики тепла.
Если вам 40 лет, то вы помрете раньше, чем новострою прийдет гаплык. А вот про БПС такое не скажешь, и есть риск в 70 лет, уже немощьным, беззубым, склерозным стариком потерять «свой пенсионный фонд» изза техногенных причин. Что тогда делать?
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investorkiev
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 21:38
Вообще интересная мысль - как старики-лендлорды высасывают из арендаторов жизненную энергию (которую они тратят на зарабатывание денег, которые отдают лендлорду). Вампиры.
Нужно это обдумать на досуге
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investorkiev
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 21:55
Я думаю, что БПС-ки ещё лет 50 простоят как минимум. Царские дома с деревянными перекрытиями стоят уже больше 100 лет и падать пока не собираются - скорее завалится очередная Войцеховка, которую склепали из песка и пенопласта на самой тонкой арматуре/// Прелесть вторички - это ее локация и скромные габариты под аренду///
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asti
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 21:59
vano80 написав: asti написав:
Кстати о птичках. У кого какие ожидания по цене вторички в горизонте двух-трёх лет? Существующий сейчас рост - это что по вашему - отскок после падения или действительно РОСТ? Смотрел на график Домика - роста нет, посмотрел авизо за 17 год июнь - тогда на Оболони можно было найти неплохие варианты за 32-34 тыс (БПС-ка с хорошей косметикой на средних этажах) сейчас такое продается на 10-12 тыс дороже, то есть имеем более чем 30% рост - это уже серьёзно. Вопрос - продолжится ли? А вообще ситуация парадоксальная - каждый год на рынок выходят десятки тысяч новых квартир, сотни тысяч людей уехали на заработки и многие ТАМ остались и при этом рост и аренды и продажи - откуда?!
На твой вопрос,наверно, могла бы ответить.... перепись населения и открытые данные по количеству застройки. Что бы разговаривать цифрами.
У меня трое неблизких родственников переехали в столицу. Пока снимают. Возвращаться в села-райцентры не собираются.
Вот и считай, сколько сотен тысяч тут появились и сколько построено.
Непререкаемый авторитет во всех сферах, опираясь на достоверные данные Госстата, утверждает что приросло за год на 657 человек. Так что в самом деле какая-то аномалия.
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 22:01
investorkiev написав:
Вообще интересная мысль - как старики-лендлорды высасывают из арендаторов жизненную энергию (которую они тратят на зарабатывание денег, которые отдают лендлорду). Вампиры.
Нужно это обдумать на досуге
Они за это ответят.
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 22:03
asti написав:
Кстати о птичках. У кого какие ожидания по цене вторички в горизонте двух-трёх лет? Существующий сейчас рост - это что по вашему - отскок после падения или действительно РОСТ? Смотрел на график Домика - роста нет, посмотрел авизо за 17 год июнь - тогда на Оболони можно было найти неплохие варианты за 32-34 тыс (БПС-ка с хорошей косметикой на средних этажах) сейчас такое продается на 10-12 тыс дороже, то есть имеем более чем 30% рост - это уже серьёзно. Вопрос - продолжится ли? А вообще ситуация парадоксальная - каждый год на рынок выходят десятки тысяч новых квартир, сотни тысяч людей уехали на заработки и многие ТАМ остались и при этом рост и аренды и продажи - откуда?!
Не думаю, что есть существенный рост с 17-ого. Это было бы у всех на слуху. Есть разница, когда мониторишь цены в интернете, и когда попадаешь в реальный мир и все, что ты считал реальностью, оказывается агентскими заманухами.
Небольшой рост цены происходит при падении курса доллара, потому что некоторые продавцы решают с помощью продажи свои проблемы, расходы на которые у них в гривне. Они быстро повышают цены. Когда курс растет, осознание, что нужно снизить, приходит постепенно.
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 22:19
investorkiev написав:
Переписи нет, но по количеству построенных метров статистика есть.
За 2018 построили 1.25млн кв.м, что на треть меньше чем в 2017. В этом году построят еще меньше.
Не хочу показаться грубым, но мне метры ничего не говорят.
Мне интересны цифры регистрации количества квартир.
Мне интересны данные (кто там у нас ведет учет) о количестве зарегистрированных работников столицы.
В конце концов, мне интересные данные мвд, налоговой и кого то еще там, в которой были бы сведена вся фигня, о том где "кыянын" живет, а где "прописан".
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