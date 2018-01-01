RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1138113911401141>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 161
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
27%
44
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
14%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
24
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 20:34

  Serg-ik написав:
  Долярчик написав:цілий день тиша?

а чего шуметь? Это в 2011-2013 было мало строек, по 1500 монолит на этапе строительства, по 2000-2500 -готовый и с ремонтом, по 1100-панелька КГС, 1700-совкошлак. Всё дорого. А теперь -полно строек, цена-минус 40% в валюте. Наверное большинству-реальная цена.


Просто лето - не сезон в сфере КРЖН.

С нетерпением жду осени чтобы посмотреть на цены аренды и сориентироваться по дальнейшим действиям
investorkiev
 
Повідомлень: 336
З нами з: 06.03.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 20:59

Кстати о птичках. У кого какие ожидания по цене вторички в горизонте двух-трёх лет? Существующий сейчас рост - это что по вашему - отскок после падения или действительно РОСТ? Смотрел на график Домика - роста нет, посмотрел авизо за 17 год июнь - тогда на Оболони можно было найти неплохие варианты за 32-34 тыс (БПС-ка с хорошей косметикой на средних этажах) сейчас такое продается на 10-12 тыс дороже, то есть имеем более чем 30% рост - это уже серьёзно. Вопрос - продолжится ли? А вообще ситуация парадоксальная - каждый год на рынок выходят десятки тысяч новых квартир, сотни тысяч людей уехали на заработки и многие ТАМ остались и при этом рост и аренды и продажи - откуда?!
asti
 
Повідомлень: 599
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 21:25

  asti написав:Кстати о птичках. У кого какие ожидания по цене вторички в горизонте двух-трёх лет? Существующий сейчас рост - это что по вашему - отскок после падения или действительно РОСТ? Смотрел на график Домика - роста нет, посмотрел авизо за 17 год июнь - тогда на Оболони можно было найти неплохие варианты за 32-34 тыс (БПС-ка с хорошей косметикой на средних этажах) сейчас такое продается на 10-12 тыс дороже, то есть имеем более чем 30% рост - это уже серьёзно. Вопрос - продолжится ли? А вообще ситуация парадоксальная - каждый год на рынок выходят десятки тысяч новых квартир, сотни тысяч людей уехали на заработки и многие ТАМ остались и при этом рост и аренды и продажи - откуда?!


На твой вопрос,наверно, могла бы ответить.... перепись населения и открытые данные по количеству застройки. Что бы разговаривать цифрами.
У меня трое неблизких родственников переехали в столицу. Пока снимают. Возвращаться в села-райцентры не собираются.
Вот и считай, сколько сотен тысяч тут появились и сколько построено.
vano80
 
Повідомлень: 1172
З нами з: 17.09.13
Подякував: 26 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 21:34

  vano80 написав:
  asti написав:Кстати о птичках. У кого какие ожидания по цене вторички в горизонте двух-трёх лет? Существующий сейчас рост - это что по вашему - отскок после падения или действительно РОСТ? Смотрел на график Домика - роста нет, посмотрел авизо за 17 год июнь - тогда на Оболони можно было найти неплохие варианты за 32-34 тыс (БПС-ка с хорошей косметикой на средних этажах) сейчас такое продается на 10-12 тыс дороже, то есть имеем более чем 30% рост - это уже серьёзно. Вопрос - продолжится ли? А вообще ситуация парадоксальная - каждый год на рынок выходят десятки тысяч новых квартир, сотни тысяч людей уехали на заработки и многие ТАМ остались и при этом рост и аренды и продажи - откуда?!


На твой вопрос,наверно, могла бы ответить.... перепись населения и открытые данные по количеству застройки. Что бы разговаривать цифрами.
У меня трое неблизких родственников переехали в столицу. Пока снимают. Возвращаться в села-райцентры не собираются.
Вот и считай, сколько сотен тысяч тут появились и сколько построено.



Переписи нет, но по количеству построенных метров статистика есть.

За 2018 построили 1.25млн кв.м, что на треть меньше чем в 2017. В этом году построят еще меньше.

Мое мнение - я бы во вторичку не лез, особенно в панельки-Бпсы..

Если грамотно купить первичку, то с ремонтом она сразу принесет +30+50% от вложенных средств. Но нужно быть неленивым.

На фоне +50% любое падение, связанное с кризисом, уже не выглядит катастрофой.

Да и квартиранты в новострое лучше будут - более вменяемые и платежеспособные.

Плюс новые коммуникации, проводка, счетчики тепла.

Если вам 40 лет, то вы помрете раньше, чем новострою прийдет гаплык. А вот про БПС такое не скажешь, и есть риск в 70 лет, уже немощьным, беззубым, склерозным стариком потерять «свой пенсионный фонд» изза техногенных причин. Что тогда делать? :(
investorkiev
 
Повідомлень: 336
З нами з: 06.03.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 21:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вообще интересная мысль - как старики-лендлорды высасывают из арендаторов жизненную энергию (которую они тратят на зарабатывание денег, которые отдают лендлорду). Вампиры.

Нужно это обдумать на досуге
investorkiev
 
Повідомлень: 336
З нами з: 06.03.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 21:55

Я думаю, что БПС-ки ещё лет 50 простоят как минимум. Царские дома с деревянными перекрытиями стоят уже больше 100 лет и падать пока не собираются - скорее завалится очередная Войцеховка, которую склепали из песка и пенопласта на самой тонкой арматуре/// Прелесть вторички - это ее локация и скромные габариты под аренду///
asti
 
Повідомлень: 599
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 21:59

  vano80 написав:
  asti написав:Кстати о птичках. У кого какие ожидания по цене вторички в горизонте двух-трёх лет? Существующий сейчас рост - это что по вашему - отскок после падения или действительно РОСТ? Смотрел на график Домика - роста нет, посмотрел авизо за 17 год июнь - тогда на Оболони можно было найти неплохие варианты за 32-34 тыс (БПС-ка с хорошей косметикой на средних этажах) сейчас такое продается на 10-12 тыс дороже, то есть имеем более чем 30% рост - это уже серьёзно. Вопрос - продолжится ли? А вообще ситуация парадоксальная - каждый год на рынок выходят десятки тысяч новых квартир, сотни тысяч людей уехали на заработки и многие ТАМ остались и при этом рост и аренды и продажи - откуда?!


На твой вопрос,наверно, могла бы ответить.... перепись населения и открытые данные по количеству застройки. Что бы разговаривать цифрами.
У меня трое неблизких родственников переехали в столицу. Пока снимают. Возвращаться в села-райцентры не собираются.
Вот и считай, сколько сотен тысяч тут появились и сколько построено.

Непререкаемый авторитет во всех сферах, опираясь на достоверные данные Госстата, утверждает что приросло за год на 657 человек. Так что в самом деле какая-то аномалия.
airmax78
 
Повідомлень: 30427
З нами з: 25.10.12
Подякував: 807 раз.
Подякували: 3623 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 22:01

  investorkiev написав:Вообще интересная мысль - как старики-лендлорды высасывают из арендаторов жизненную энергию (которую они тратят на зарабатывание денег, которые отдают лендлорду). Вампиры.

Нужно это обдумать на досуге

Они за это ответят.
airmax78
 
Повідомлень: 30427
З нами з: 25.10.12
Подякував: 807 раз.
Подякували: 3623 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 22:03

  asti написав:Кстати о птичках. У кого какие ожидания по цене вторички в горизонте двух-трёх лет? Существующий сейчас рост - это что по вашему - отскок после падения или действительно РОСТ? Смотрел на график Домика - роста нет, посмотрел авизо за 17 год июнь - тогда на Оболони можно было найти неплохие варианты за 32-34 тыс (БПС-ка с хорошей косметикой на средних этажах) сейчас такое продается на 10-12 тыс дороже, то есть имеем более чем 30% рост - это уже серьёзно. Вопрос - продолжится ли? А вообще ситуация парадоксальная - каждый год на рынок выходят десятки тысяч новых квартир, сотни тысяч людей уехали на заработки и многие ТАМ остались и при этом рост и аренды и продажи - откуда?!

Не думаю, что есть существенный рост с 17-ого. Это было бы у всех на слуху. Есть разница, когда мониторишь цены в интернете, и когда попадаешь в реальный мир и все, что ты считал реальностью, оказывается агентскими заманухами.

Небольшой рост цены происходит при падении курса доллара, потому что некоторые продавцы решают с помощью продажи свои проблемы, расходы на которые у них в гривне. Они быстро повышают цены. Когда курс растет, осознание, что нужно снизить, приходит постепенно.
Vlad442
 
Повідомлень: 5499
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 832 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 22:19

  investorkiev написав:Переписи нет, но по количеству построенных метров статистика есть.

За 2018 построили 1.25млн кв.м, что на треть меньше чем в 2017. В этом году построят еще меньше.


Не хочу показаться грубым, но мне метры ничего не говорят.
Мне интересны цифры регистрации количества квартир.
Мне интересны данные (кто там у нас ведет учет) о количестве зарегистрированных работников столицы.
В конце концов, мне интересные данные мвд, налоговой и кого то еще там, в которой были бы сведена вся фигня, о том где "кыянын" живет, а где "прописан".
vano80
 
Повідомлень: 1172
З нами з: 17.09.13
Подякував: 26 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1138113911401141>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1452, 1453, 1454
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
14532 2393018
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 чер, 2019 22:20
rjkz
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 180766
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 59869
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (6881)
08.06.2019 01:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.